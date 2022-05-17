https://ria.ru/20220517/magniy-1788966252.html

Для здоровых костей и крепких нервов: как правильно принимать магний

Как принимать магний женщинам и мужчинам правильно: польза и вред для организма

Для здоровых костей и крепких нервов: как правильно принимать магний

Постоянный стресс, хроническая усталость, недосып и депрессия могут свидетельствовать о нехватке магния в организме. Восполнить его недостаток можно с помощью... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:58

2022-05-17T11:58

2022-05-17T11:59

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Постоянный стресс, хроническая усталость, недосып и депрессия могут свидетельствовать о нехватке магния в организме. Восполнить его недостаток можно с помощью полезных продуктов и лекарственных препаратов. Как правильно принимать магний без вреда для организма, в какое время он лучше усваивается и сколько миллиграмм нужно человеку в сутки – в материале РИА Новости.МагнийВпервые магний получили 1695 году из минеральной воды. Он продавался в аптеках и назывался эпсомской солью (сульфат магния). Средство использовали при проблемах с пищеварением. На сегодняшний день известно, что магний является одним из самых распространенных природных элементов и находится на четвертом месте по уровню содержанию в организме после натрия, калия и кальция. Он активизирует ферменты, отвечает за функции работы сердца и нервной системы, а также является важнейшим компонентом костной ткани.Значение для организмаВ организме человека магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Уровень макроэлемента влияет на нормальную работу нервной системы, развитие костно-мышечного скелета, энергообмен. Он участвует в выработке коллагена и минерализации костной ткани. Прочность костей в большей мере зависит от магния, чем от кальция.Минерал крайне важен для нормального сердечного ритма, при дефиците магния не может полноценно функционировать иммунная система.В работе нервной системы он участвует в процессе торможения. Также необходим для расширения сосудов и снижения артериального давления. Этим объясняется эффективность капельниц с магнезией при гипертоническом кризе, которую часто используют врачи скорой помощи.Магний тесно взаимосвязан с мелатонином, который отвечает за режим сна и бодрствования, соответственно если человек плохо спит, то одна из причин - это дефицит магния.МужчиныМагний принимает участие в формировании мышечного рельефа. Также он препятствует накоплению молочной кислоты в мышцах при активных тренировках и наращивании массы. Стимулирует выработку тестостерона — мужского полового гормона, влияет на подвижность сперматозоидов и повышает либидо.ЖенщиныОбмен магния тесно связан с выработкой эстрогенов (женских половых гормонов). Поэтому если женщина страдает предменструальным синдромом или очень тяжело переносит климакс, то восполнение дефицита магния позволяет сгладить болевые ощущения в груди и матке.Особенное влияние элемент оказывает на женский организм во время беременности. Снижает вероятность токсикоза, отеков, выкидыша в первом триместре беременности. Уменьшает вероятность преждевременных родов, осложнений при естественных родах, препятствует расхождению и разрыву тазового кольца.С какого возраста можно приниматьМагний влияет на плод уже на этапе внутриутробного развития, поэтому беременным женщинам прописывают дополнительный прием макроэлемента.Новорожденным могут назначить инъекции магния при врожденных патологиях (нарушения развития костного скелета, сердца, глаз и зубов).Прием витамина в виде БАД можно вводить с трех—пяти лет жизни ребенка, но после консультации врача и проведенных исследований. Для взрослых возрастных ограничений по приему магния нет.В каких формах выпускаетсяФормы выпуска отличаются друг от друга содержанием солей и биологической усвояемостью. Например, недорогой оксид магния обладает низкой усвояемостью и скорее вызывает слабительный эффект, чем восполняет недостаток элемента в организме.Условно магний подразделяют на четыре вида:Оксид магния назначается в качестве слабительного при склонности к запорам. Возместить нехватку такой формой магния не получится, т.к. он отличается пониженной биодоступностью.Магния сульфат обычно используют в инъекциях. Например, для снижения давления.Хлорид магния способен попадать в организм через кожу, поэтому его применяют в специальных ваннах — процедура называется бальнеотерапия, используют в средствах для наружного применения —масла, спреи, соли. Они обладают успокаивающим свойством и снимают тревожность.Магний цитрат - простая форма, оптимальная для профилактического приема. Имеет высокий уровень биологической усвояемости.Магния малат —магниевая соль яблочной кислоты. Участвует в цикле образования энергии. Подходит при быстрой утомляемости организма и для снижения чувствительности мышц.Хелатные формы на основе аминокислот (глицинат, таурат) имеют более высокую биологическую усвояемость.Орорат магния — это сочетание магния и витамина B13 и оротовой кислоты. Хорошо себя зарекомендовал при сердечной недостаточности и синдромах стенокардии."Для восполнения дефицита магния лучше использовать именно органические формы солей магния, — отмечает врач кардиолог Ирина Бычкова. — Это могут быть лактат, оротат, глицинат, аскорбинат, цитрат магния. Многие из них представлены в виде пищевых добавок. Я и многие мои коллеги не назначаем БАД, т.к. это не лекарство, а добавка, которая не проходила проверок качества. Из лекарственных препаратов чаще всего рекомендую "Магнерот" (оротат магния), если нужен комбинированный препарат с калием — "Панангин" (аспарагинат магния, калия), "Магне В6" (лактат магния)".Как лучше приниматьПрием магния зависит от формы препарата, дозировки и особенностей организма. Минерал стоит вводить постепенно и дробить суточную норму на несколько частей (два—три раза в день). Оптимально употреблять магний за 1—1,5 часа до сна в одно и тоже время.Если при приеме магния возникают проблемы с работой кишечника, то стоит попробовать другие формы или уменьшить дозировку. Для уменьшения побочных эффектов желательно пить его непосредственно перед или во время еды.Нормы потребленияПо данным ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей - от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста.Но постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, т.к. минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция.Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Организм таким способом получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.Суточная потребностьСуточная потребность зависит не только от возраста, но и от пола, состояния здоровья, физической активности.У спортсменов и беременных женщин потребность в магнии повышается.Дефицит магнияНедостаток минерала может привести к избыточной возбудимости нервной системы. При стрессе сильно увеличивается расход магния, и если его уровень итак находится на минимуме, то стрессовые ситуации могут привести к декомпенсации (восполнение за счет резервов организма).Недостаток приводит к формированию камней в почках и желчном пузыре, повышается уровень мочевой кислоты, нарушается сердечный ритм.Если у человека часто сводит икроножные мышцы, то не исключено, что уровень магния при таком симптоме в 10 раз ниже нормы.Помимо недостатка поступления и большого расхода в организме магний может вымываться из организма при злоупотреблении кофе и алкоголем.ПризнакиСимптомы, на которые стоит обратить внимание и проверить концентрацию элемента в крови:Также признаком дефицита могут быть онемение, покалывание в конечностях, “мурашки”. Одним из симптомов нехватки магния может быть раннее поседение волос (до 25 лет).ПричиныПовлиять на уровень макроэлемента в организме могут:ПоследствияНедостаток может привести к снижению иммунитета, вызвать функциональные и психологические расстройства, нарушения в сердечно-сосудистой системе.Дефицит магния может ухудшить течение болезней (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, невроз, остеопороз).Избыток магнияЕсли перестараться с употреблением БАД с содержанием магния, то можно получить переизбыток элемента в организме, т.к. он имеет свойство накапливаться в органах. В первую очередь избыток сказывается на нервной системе. Также может вызвать серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, отразиться на состоянии мышц (паралич, мышечная слабость).ПризнакиПри концентрации магния в крови более 2 ммоль/л появляются первые признаки гипермагниемии.В первую очередь симптомы могут проявляться исчезновением коленных рефлексов и онемением лицевых мышц. Человек может испытывать сонливость, возникает заторможенность реакций, ухудшается память, снижается кровяное давление, что может вызывать головокружение и помутнение в глазах. Со стороны ЖКТ ощущается тяжесть в желудке, дискомфорт, тошнота, рвота, запоры.ПричиныПереизбыток магния встречается достаточно редко, как правило, это является следствием какой-либо патологии:ПоследствияВ первую очередь гипермагниемия оказывает воздействие на нервную систему, вызывая паралич и угнетение мышечной системы.Из-за подавления дыхательной мускулатуры нарушается ритм дыхания, что может спровоцировать его остановку.Замедление сердечных импульсов может привести к сердечной аритмии и асистолии.Содержание в продуктах питанияВ большинстве случаев введения в рацион продуктов, богатых магнием, недостаточно для восполнения дефицита. Тем не менее, магний в большом количестве содержится в продуктам растительного происхождения и морепродуктах.Продукты животного происхожденияДля восполнения организма магнием стоит отдать предпочтение жирной морской рыбе или морепродуктам. Например, в 100 г креветок содержится 49 мг магния от суточной нормы.Богаты минералом говядина, свинина, печень, яйца, молочные продукты (жирное молоко, сметана, сливочное масло).Продукты растительного происхожденияЧемпионами по содержанию магния являются семена кунжута, пшеничные отруби, тыквенные семечки, подсолнечник, бобовые (горох, фасоль, нут) и гречка.Богаты им орехи (грецкий, лесной, кешью). Например, 30 г кешью обеспечивает более 20% ежедневной потребности в магнии, а в 100 г кунжута содержится более 35% суточной нормы.Много минерала в сухофруктах, бананах, шпинате. Одно авокадо среднего размера даст организму 60 мг магния.Усвоение из пищиУсваиваемость минерала происходит во всем отделе кишечника и составляет максимум треть от поступающего в организм. Т.е. если человек получит 300 мг магния с пищей, то в организме адсорбируется только 100 мг.Также стоит учесть, что на всасываемость магния влияет прием алкоголя, жирной пищи, кофе и высокобелковых продуктов, т.к. образуются труднорастворимые соединения.Сочетаемость с другими веществамиМагний хорошо сочетается с кальцием, витаминами Д, В6. Не стоит принимать его вместе с витаминами В1, Е, марганцем и фосфором.Активное участие в метаболизме магний принимает совместно с витаминами Д и В6. Всасывание и усвоение этих веществ зависит друг от друга. Если у человека имеется нехватка витамина Д, то скорее всего есть и дефицит магния, и наоборот. Витамин В6 улучшает усвояемость магния и препятствует быстрому выведению его из организма.Также для лучшего усвоения необходимо соблюдать баланс поступления в организм кальция и магния (примерно 2 к 1 соответственно). Большое количество кальция в рационе при недостатке магния “загрязняет” организм. Кальций не усваивается и откладывается в суставах или образует камни в почках. При диете с повышенным содержанием кальция необходимо включать продукты с магнием.ПрофилактикаОб основных правилах профилактики дефицита магния в организме рассказала врач-кардиолог Ирина Бычкова."Здоровым людям в первую очередь стоит обратить внимание на свое питание. Добавить в рацион продукты, богатые магнием. Это лучшая профилактика. Принимать БАД без каких-либо жалоб и симптомов не стоит. Из продуктов добавить в рацион: тыквенные семечки, орехи, какао, пшеничные отруби, гречневую и овсяную крупы, бананы.Также рекомендовала бы обратить внимание на содержание магния в крови тем, кто принимает по роду своих хронических заболеваний лекарства, которые приводят к гипомагниемии. К таким препаратам относятся блокаторы протонной помпы ("Омепразол", "Пантопразол" и тд.), диуретики (мочегонные), бета-адреноагонисты ("Фенотерол", "Сальбутамол", "Теофиллин"), химиотерапевтические препараты.Если человек правильно, сбалансированно, рационально питается, то скорее всего у него не будет проблем с нехваткой магния. Чаще всего рекомендую своим пациентам обратить внимание на DASH- диету. Это рацион питания, в котором используются продукты богатые калием, магнием, омегой 3. Хорошо нормализует артериальное давление, снижает холестерин, насыщает полезными микроэлементами.В то же время, если кто-то злоупотребляет алкоголем, мочегонными средствами (вымывают электролиты), фастфудом, ест мало овощей, фруктов, клетчатки, то это приведет к появлению симптомов дефицита макроэлемента".

https://rsport.ria.ru/20220429/napitok-1786004511.html

https://rsport.ria.ru/20220413/kofe-1783392443.html

https://ria.ru/20220314/vitaminy-1777975891.html

https://ria.ru/20211203/zhelezo-1762063650.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, витамины, здоровый образ жизни (зож)