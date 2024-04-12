https://ria.ru/20240412/kosmonavty-1939606691.html

Настоятель храма в Звездном городке рассказал, во что верят космонавты

Настоятель храма в Звездном городке рассказал, во что верят космонавты - РИА Новости, 12.04.2024

Настоятель храма в Звездном городке рассказал, во что верят космонавты

Настоятель храма Преображения Господня в Звездном городке иеромонах Пафнутий (Фокин) рассказал в интервью РИА Новости, почему все космонавты верят в Бога, какие РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:45

2024-04-12T13:45

2024-04-12T13:45

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

юрий гагарин (космонавт)

сергий радонежский

религия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Анна Горбашова. Настоятель храма Преображения Господня в Звездном городке иеромонах Пафнутий (Фокин) рассказал в интервью РИА Новости, почему все космонавты верят в Бога, какие православные святыни берут с собой на МКС и как вера помогает в экстремальных ситуациях на орбите.День космонавтики отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос в 1961 году – советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В этот день Церковью празднуется память преподобного Иоанна Лествичника, автора "Лествицы, возводящей на небо". Православные почитают этого святого как одного из покровителей космонавтики."Все космонавты – верующие. Есть такое мнение, что в космосе, как и на войне, неверующих не бывает. Просто вера у всех разная, как говорится: от кочки и до Казбека – в зависимости от человека. У нас есть космонавты, которые пономарят (помогают при богослужении в алтаре – ред.) в храме, есть, кто ходят в другие храмы, имеют своих личных духовников, а есть те, кто в храм не ходят – невоцерковленные.Космос – среда враждебная по отношению к человеку: шаг вправо, шаг влево – и большая вероятность погибнуть. Космонавты долго находятся в замкнутом пространстве, тонкая стенка отделяет от среды, в которой жизнь человека невозможна. Членам экипажа предстоит долгое общение. Человеку верующему, православному, который живет духовной внутренней жизнью, – ему легче выполнять задачи, которые стоят перед экипажем. Должно быть определенное терпение.Это как в любом другом делании человека. "Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит их, но более в них запутается", – говорит преподобный Марк Подвижник", - сказал настоятель храма.Иеромонах Пафнутий отметил, что с молитвой и терпением легче преодолевать экстремальные нагрузки и возможные сложные ситуации, с которыми сопряжены полеты в космос."Это прежде всего имеется в виду такое состояние, когда человек надеется не только на себя, а, понимая свою немощь, нищету духовную, обращается за помощью к Богу, Пресвятой Богородице, почитаемым святым. На МКС было много святынь. Есть такие, которые находятся на станции постоянно", – отметил собеседник агентства.Гагарин, космонавты и Сергий РадонежскийНастоятель храма в Звездном городке рассказал, что, в частности, на МКС находится Казанская икона Божией Матери, переданная Святейшим Патриархом Кириллом в 2011 году членам экипажа Александра Самокутяева."Икона постоянно находится в большом диаметре служебного модуля российского сегмента. Космонавты берут с собой частички мощей святых, чаще всего берут мощи преподобного Сергия Радонежского. Наш храм – Патриаршее подворье, он находится под духовным окормлением братии Троице-Сергиевой Лавры. Космонавты особенно почитают преподобного Сергия", – сказал иеромонах Пафнутий.Он также отметил, что в 1964 году Юрий Гагарин посещал Троице-Сергиеву Лавру и поклонялся мощам преподобного Сергия."Раньше экипажи до отправки на орбиту ездили в Троице-Сергиеву Лавру, где у мощей преподобного Сергия Радонежского брали благословение. Во время COVID эта традиция прервалась. Члены экипажей приходят к нам в храм, здесь мы служим молебен преподобному Сергию Радонежскому, благословляем, кропим святой водой", – рассказал собеседник агентства.Он отметил, что в храм заходят и иностранцы, которые работают и проходят подготовку в Звездном городке. "Вот буквально несколько дней назад приходили в храм американцы, в Звездном городке в центре подготовки продолжает заниматься группа американских астронавтов. События последних лет на космос не распространились, связи сохранились. Вероятно, космос – это единственная сфера, в которой большая часть международных связей сохранилась. Конечно, американцы приходят в православный храм не на богослужение, а как на экскурсию – посмотреть, полюбопытствовать. У меня был один случай. Американка работала в Звездном городке как врач-терапевт, ее привлекали при подготовке к полету японских туристов. Она попросила сводить ее в храм, сама не решалась", – рассказал собеседник агентства.Храм Преображения Господня в Звездном городке заложен в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины 4 августа 2008 года. Этому знаменательному событию предшествовал долгий и сложный путь. В 1990-е годы космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов (ЦПК) начали регулярно посещать Троице-Сергиеву Лавру. Наместник Лавры архимандрит Феогност (ныне митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха) назначал кого-нибудь из братии сопровождать гостей из ЦПК. Чаще всего экскурсоводом был лаврский насельник игумен Иов (Талац) – первый настоятель храма Преображения Господня. В 2020 году по благословению патриарха Кирилла наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископом Парамоном игумен Иов был пострижен в великую схиму с именем Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия Великого.С 2010 года храм имеет особый статус подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси под духовным окормлением братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

https://realty.ria.ru/20240412/emelyanov-1939557085.html

https://ria.ru/20240412/den_kosmonavtiki-1939079312.html

https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), юрий гагарин (космонавт), сергий радонежский, религия