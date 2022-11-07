https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

Церковный календарь на январь 2023 года: праздники, посты, памятные даты

Церковные православные праздники в январе 2023 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на январь 2023 года: праздники, посты, памятные даты

В январе православные христиане в России отмечают не только великие праздники Рождества и Крещения. Церковный календарь на январь 2023 года, какие посты будут в РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:43

2022-11-07T17:47

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В январе православные христиане в России отмечают не только великие праздники Рождества и Крещения. Церковный календарь на январь 2023 года, какие посты будут в этом месяце, религиозные традиции и народные приметы – в материале РИА Новости.Церковный календарь на январьКаждый день для православных верующих связан с каким-либо событием: религиозными праздниками, именинами, постом и т.д. Чтобы не забывать про наиболее значимые даты и заранее к ним подготовиться, удобнее сверяться с церковным календарем.Церковные праздникиПомимо больших праздников, таких как Рождество Христово или Крещение Господне, каждый день в январе связан с событиями в истории Церкви.Посты в январеПосты бывают многодневными и однодневными, с разными ограничениями в еде. Считается, что соблюдение поста поможет человеку отвлечься от мирской суеты и направить свои силы на духовную часть жизни. В это время важно не только соблюдать правила питания, но и больше времени уделять молитвам, благочестивым поступкам. Нельзя предаваться гордыне, агрессии и другим разрушающим духовность эмоциям.МногодневныйВ начале января проходят последние дни Рождественского поста – с 1 по 6 января. При этом 1 января разрешается употребление рыбы и морепродуктов, 2 и 4 соблюдается сухоядение, а 3 и 5 можно есть горячие вареные блюда (без добавления масла) из продуктов растительного происхождения. 6 января соблюдается сухоядение, но принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды.ОднодневныеК однодневным постам в январе относятся:● 18 января – Крещенский сочельник. Можно употреблять горячие вареные блюда из растительных продуктов с добавлением масла.● 20, 25 и 27 января – постные дни, разрешено включать рыбные блюда и морепродукты.Имена в январе по церковному календарюНесмотря на то, что в церкви нет четкого правила называть ребенка в честь святого, которого вспоминают в день рождения младенца, многие родители выбирают имя именно таким образом. Узнать полный список всех почитаемых святых по дням можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяПрактически на каждый день и к каждому празднику на Руси существовали свои приметы. В то время особенно важными были сельскохозяйственные работы, поэтому многие поверья относятся к урожаю и погоде:− 1 января. Считалось, если в этот день услышать домашнего сверчка – весь год счастливым будет. Если в ночь на 1 января на небе не будет видно звезд и луны, то горох и чечевица дадут плохой урожай, поэтому в этом случае их сажали в небольшом количестве или не сажали вовсе.− 2 января. Этот день посвящали дому: чтобы уберечь его от неприятностей, молились Игнатию Богоносцу. Также совершали молебны и ходили с иконами вокруг села, считалось, что так поселение будет защищено от врагов, диких животных и других напастей. Если в этот день активно чирикают синицы – это к холоду.− 7 января. Считалось, что в этот день нельзя надевать чистую, уже ношенную, рубаху, подойдет только новая – иначе будет неурожай. Если ночь на 7 января темная и хмурая, то коровы будут молочные, а если светлая и звездная – куры нестись лучше станут.− 18 января. По традиции в полночь на Крещение люди ходили к реке и набирали воду, считалось, что в это время вода колышется и даже чаша с водой сама по себе двигается. Если с утра идет снег, то урожай гречки ранний будет, а если снегопад начинается вечером, то и урожай ждать поздний. Также верили, что если бросить в колодец свежий снег, то вода в нем будет вкусная и не пересохнет весь год.− 19 января. Традиции этого дня сохранились до сих пор: совершается крестный ход к реке или озеру, чтобы освятить воду, далее происходят купания в проруби, чтобы смыть с себя грехи. Освященную в этот день воду можно хранить весь год, считается, что она избавляет от болезней. Верили, если крещенские морозы сильнее рождественских, то будет урожайный год.− 25 января. Если в Татьянин день солнечно, то ждали раннего прилета птиц, а если хмуро и снежно, то верили, что лето будет влажным и дождливым.

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https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768324281.html

https://ria.ru/20180125/1513266494.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20221027/post-1827324541.html

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Алёна Пава

россия, русская православная церковь, православие, религиозные праздники, праздники, рождество христово, крещение господне