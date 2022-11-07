https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html
Церковный календарь на январь 2023 года: праздники, посты, памятные даты
Церковные православные праздники в январе 2023 в России: календарь на месяц
Церковный календарь на январь 2023 года: праздники, посты, памятные даты
В январе православные христиане в России отмечают не только великие праздники Рождества и Крещения. Церковный календарь на январь 2023 года, какие посты будут в РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:43
2022-11-07T17:43
2022-11-07T17:47
религия
россия
русская православная церковь
православие
религиозные праздники
праздники
рождество христово
крещение господне
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В январе православные христиане в России отмечают не только великие праздники Рождества и Крещения. Церковный календарь на январь 2023 года, какие посты будут в этом месяце, религиозные традиции и народные приметы – в материале РИА Новости.Церковный календарь на январьКаждый день для православных верующих связан с каким-либо событием: религиозными праздниками, именинами, постом и т.д. Чтобы не забывать про наиболее значимые даты и заранее к ним подготовиться, удобнее сверяться с церковным календарем.Церковные праздникиПомимо больших праздников, таких как Рождество Христово или Крещение Господне, каждый день в январе связан с событиями в истории Церкви.Посты в январеПосты бывают многодневными и однодневными, с разными ограничениями в еде. Считается, что соблюдение поста поможет человеку отвлечься от мирской суеты и направить свои силы на духовную часть жизни. В это время важно не только соблюдать правила питания, но и больше времени уделять молитвам, благочестивым поступкам. Нельзя предаваться гордыне, агрессии и другим разрушающим духовность эмоциям.МногодневныйВ начале января проходят последние дни Рождественского поста – с 1 по 6 января. При этом 1 января разрешается употребление рыбы и морепродуктов, 2 и 4 соблюдается сухоядение, а 3 и 5 можно есть горячие вареные блюда (без добавления масла) из продуктов растительного происхождения. 6 января соблюдается сухоядение, но принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды.ОднодневныеК однодневным постам в январе относятся:● 18 января – Крещенский сочельник. Можно употреблять горячие вареные блюда из растительных продуктов с добавлением масла.● 20, 25 и 27 января – постные дни, разрешено включать рыбные блюда и морепродукты.Имена в январе по церковному календарюНесмотря на то, что в церкви нет четкого правила называть ребенка в честь святого, которого вспоминают в день рождения младенца, многие родители выбирают имя именно таким образом. Узнать полный список всех почитаемых святых по дням можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяПрактически на каждый день и к каждому празднику на Руси существовали свои приметы. В то время особенно важными были сельскохозяйственные работы, поэтому многие поверья относятся к урожаю и погоде:− 1 января. Считалось, если в этот день услышать домашнего сверчка – весь год счастливым будет. Если в ночь на 1 января на небе не будет видно звезд и луны, то горох и чечевица дадут плохой урожай, поэтому в этом случае их сажали в небольшом количестве или не сажали вовсе.− 2 января. Этот день посвящали дому: чтобы уберечь его от неприятностей, молились Игнатию Богоносцу. Также совершали молебны и ходили с иконами вокруг села, считалось, что так поселение будет защищено от врагов, диких животных и других напастей. Если в этот день активно чирикают синицы – это к холоду.− 7 января. Считалось, что в этот день нельзя надевать чистую, уже ношенную, рубаху, подойдет только новая – иначе будет неурожай. Если ночь на 7 января темная и хмурая, то коровы будут молочные, а если светлая и звездная – куры нестись лучше станут.− 18 января. По традиции в полночь на Крещение люди ходили к реке и набирали воду, считалось, что в это время вода колышется и даже чаша с водой сама по себе двигается. Если с утра идет снег, то урожай гречки ранний будет, а если снегопад начинается вечером, то и урожай ждать поздний. Также верили, что если бросить в колодец свежий снег, то вода в нем будет вкусная и не пересохнет весь год.− 19 января. Традиции этого дня сохранились до сих пор: совершается крестный ход к реке или озеру, чтобы освятить воду, далее происходят купания в проруби, чтобы смыть с себя грехи. Освященную в этот день воду можно хранить весь год, считается, что она избавляет от болезней. Верили, если крещенские морозы сильнее рождественских, то будет урожайный год.− 25 января. Если в Татьянин день солнечно, то ждали раннего прилета птиц, а если хмуро и снежно, то верили, что лето будет влажным и дождливым.
https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1765653626.html
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768324281.html
https://ria.ru/20180125/1513266494.html
https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html
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россия, русская православная церковь, православие, религиозные праздники, праздники, рождество христово, крещение господне
Религия, Россия, Русская православная церковь, Православие, Религиозные праздники, праздники, Рождество Христово, Крещение Господне
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В январе православные христиане в России отмечают не только великие праздники Рождества и Крещения. Церковный календарь на январь 2023 года, какие посты будут в этом месяце, религиозные традиции и народные приметы – в материале РИА Новости.
Церковный календарь на январь
Каждый день для православных верующих связан с каким-либо событием: религиозными праздниками, именинами, постом и т.д. Чтобы не забывать про наиболее значимые даты и заранее к ним подготовиться, удобнее сверяться с церковным календарем.
Помимо больших праздников, таких как Рождество Христово или Крещение Господне, каждый день в январе связан с событиями в истории Церкви.
Дата
Событие
1 января
Дни памяти:
− преподобного Илии Муромца;
− священномученика Ипатия Печерского;
− святого мученика Вонифатия;
− преподобного Иосифа Многоболезненного.
2 января
Дни памяти:
− священномученика Игнатия Богоносца;
− святого праведного Иоанна Кронштадтского.
3 января
Дни памяти:
− мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулиании Никомидийской;
− святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея России.
4 января
День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
5 января
День памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
6 января
Рождественский сочельник.
Дни памяти:
− преподобного Николая;
− преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.
7 января
Рождество Христово.
Дата
Событие
8 января
Собор Пресвятой Богородицы.
День памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
9 января
Дни памяти:
− преподобного Феодора Начертанного, исповедника;
− первомученика апостола от 70-ти Стефана.
10 января
Дни памяти:
− 20 000 мучеников , сожженных в церкви в Никомидии;
− священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского;
− апостола от 70-ти Никанора.
11 января
День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.
12 января
Дни памяти:
− святого Макария, митрополита Московского;
− мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской);
− апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского;
− священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.
13 января
Отдание праздника Рождества Христова.
День памяти преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).
14 января
Обрезание Господне.
День памяти святителя Василия Великого (Васильев день).
15 января
Дни памяти:
− преподобного Серафима Саровского (преставление, второе обретение мощей);
− святителя Сильвестра, Папы Римского;
− святого пророка Малахии;
− святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской).
16 января
День памяти святого мученика Гордия.
17 января
Собор 70-ти Апостолов.
Дни памяти:
− преподобного Феоктиста;
− святителя Евстафия I, архиепископа Сербского.
18 января
Крещенский сочельник.
День памяти пророка Михея.
Дата
Событие
19 января
Крещение Господне.
20 января
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января
Дни памяти:
− святителя Емилиана;
− преподобной Домники Константинопольской;
− преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских;
− преподобного Георгия Хозевита;
− священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), и с ним 72-х мучеников.
22 января
Дни памяти:
− мученика Полиевкта;
− святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России;
− преподобного Евстратия, чудотворца.
23 января
Дни памяти:
− святителя Григория Нисского;
− преподобного Маркиана Константинопольского;
− святителя Феофана, затворника Вышенского;
− священномученика Анатолия, митрополита Одесского;
− преподобного Павла Комельского (Обнорского);
− преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
24 января
Дни памяти:
− преподобного Феодосия Великого;
− преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
Дата
Событие
25 января
Дни памяти:
− мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших;
− преподобного Мартиниана Белозерского;
− святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
26 января
Дни памяти:
− преподобного Иринарха Ростовского;
− мучеников Ермила и Стратоника;
− преподобного Елеазара Анзерского.
27 января
День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
28 января
Дни памяти:
− преподобного Иоанна Кущника;
− преподобного Павла Фивейского.
29 января
Поклонение честным веригам апостола Петра.
Дни памяти:
− священномученика Иоанна Петтая;
− праведного Максима Тотемского, пресвитера.
30 января
Дни памяти:
− преподобного Антония Дымского;
− преподобного Антония Великого.
31 января
Дни памяти:
− преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского;
− святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
Посты бывают многодневными и однодневными, с разными ограничениями в еде. Считается, что соблюдение поста поможет человеку отвлечься от мирской суеты и направить свои силы на духовную часть жизни. В это время важно не только соблюдать правила питания, но и больше времени уделять молитвам, благочестивым поступкам. Нельзя предаваться гордыне, агрессии и другим разрушающим духовность эмоциям.
В начале января проходят последние дни Рождественского поста – с 1 по 6 января. При этом 1 января разрешается употребление рыбы и морепродуктов, 2 и 4 соблюдается сухоядение, а 3 и 5 можно есть горячие вареные блюда (без добавления масла) из продуктов растительного происхождения. 6 января соблюдается сухоядение, но принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды.
К однодневным постам в январе относятся:
● 18 января – Крещенский сочельник. Можно употреблять горячие вареные блюда из растительных продуктов с добавлением масла.
● 20, 25 и 27 января – постные дни, разрешено включать рыбные блюда и морепродукты.
Имена в январе по церковному календарю
Несмотря на то, что в церкви нет четкого правила называть ребенка в честь святого, которого вспоминают в день рождения младенца, многие родители выбирают имя именно таким образом. Узнать полный список всех почитаемых святых по дням можно в святцах, или месяцеслове.
Дата
Мужские имена
Женские имена
1 января
Тимофей, Григорий, Илья
Аглаида
2 января
Даниил, Иван, Игнатий
-
3 января
Петр, Леонтий, Никита, Сергей, Михаил
Юлия
4 января
Дмитрий, Федор
Анастасия
5 января
Макарий, Василий, Павел, Иван
Василиса
6 января
Николай, Иннокентий, Сергей
Клавдия
7 января
Василий
Василиса
8 января
Дмитрий, Николай, Михаил, Александр, Иосиф, Константин, Григорий, Василий, Давид, Леонид
Анфиса, Августа, Мария
9 января
Федор, Степан
-
10 января
Леонид, Ефим, Петр, Николай, Александр, Игнатий, Аркадий
Агафья
11 января
Иван, Лаврентий, Марк
Наталья, Анна, Варвара, Ефросинья
12 января
Макар, Иосиф, Яков, Давид
Мария, Федора
13 января
Петр, Михаил
Меланья
14 января
Александр, Трофим, Василий, Михаил, Иван, Николай, Вячеслав
Эмилия
15 января
Василий, Серафим, Сильвестр
Юлия
16 января
Василий, Гордий
Малахия
17 января
Александр, Филипп, Павел, Денис, Артем, Карп, Яков, Марк, Афанасий, Архип, Кондрат, Тимофей, Николай, Аристарх
-
18 января
Михей, Сергей, Иосиф, Григорий
Евгения, Полина
19 января
Петр, Николай, Федор, Арсений, Марк, Макар
-
20 января
Иван, Василий
-
21 января
Виктор, Илья, Дмитрий, Григорий, Михаил, Владимир, Георгий
Юлия, Анастасия, Василиса
22 января
Филипп, Петр, Павел
-
23 января
Павел, Арсений, Макар, Антип, Григорий, Анатолий, Петр
-
24 января
Михаил, Федор, Николай, Владимир
-
25 января
Петр
Татьяна
26 января
Яков, Петр
-
27 января
Иван, Сергей, Макар, Степан, Вениамин, Иосиф, Илья, Марк, Павел
Нина
28 января
Прохор, Вениамин, Павел
София, Ефросинья
29 января
Максим, Петр, Иван
Леонила
30 января
Виктор, Павел, Антон
-
31 января
Кирилл, Афанасий, Николай, Владимир, Михаил, Сергей
-
Практически на каждый день и к каждому празднику на Руси существовали свои приметы. В то время особенно важными были сельскохозяйственные работы, поэтому многие поверья относятся к урожаю и погоде:
− 1 января. Считалось, если в этот день услышать домашнего сверчка – весь год счастливым будет. Если в ночь на 1 января на небе не будет видно звезд и луны, то горох и чечевица дадут плохой урожай, поэтому в этом случае их сажали в небольшом количестве или не сажали вовсе.
− 2 января. Этот день посвящали дому: чтобы уберечь его от неприятностей, молились Игнатию Богоносцу. Также совершали молебны и ходили с иконами вокруг села, считалось, что так поселение будет защищено от врагов, диких животных и других напастей. Если в этот день активно чирикают синицы – это к холоду.
− 7 января. Считалось, что в этот день нельзя надевать чистую, уже ношенную, рубаху, подойдет только новая – иначе будет неурожай. Если ночь на 7 января темная и хмурая, то коровы будут молочные, а если светлая и звездная – куры нестись лучше станут.
− 18 января. По традиции в полночь на Крещение люди ходили к реке и набирали воду, считалось, что в это время вода колышется и даже чаша с водой сама по себе двигается. Если с утра идет снег, то урожай гречки ранний будет, а если снегопад начинается вечером, то и урожай ждать поздний. Также верили, что если бросить в колодец свежий снег, то вода в нем будет вкусная и не пересохнет весь год.
− 19 января. Традиции этого дня сохранились до сих пор: совершается крестный ход к реке или озеру, чтобы освятить воду, далее происходят купания в проруби, чтобы смыть с себя грехи. Освященную в этот день воду можно хранить весь год, считается, что она избавляет от болезней. Верили, если крещенские морозы сильнее рождественских, то будет урожайный год.
− 25 января. Если в Татьянин день солнечно, то ждали раннего прилета птиц, а если хмуро и снежно, то верили, что лето будет влажным и дождливым.