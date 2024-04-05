https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах

Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах - РИА Новости, 05.04.2024

Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах

4 апреля было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По информации пресс-службы губернатора, на выходе из ДК к нему подбежал... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:43

2024-04-05T10:43

2024-04-05T10:54

справки

россия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185704_0:74:1740:1053_1920x0_80_0_0_eb7c4ee1dd1e9da99eaeb2d5742b4360.jpg

2024 4 апреля было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По информации пресс-службы губернатора, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Перед нападением губернатор встречался с местными жителями. В зале городского дворца культуры присутствовали более 300 человек. Охранявший общественный порядок офицер Росгвардии применил табельное оружие и ранил нападавшего, а затем задержал его. Следственный комитет сообщил, что напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок неприязнью к нему. 2023 6 мая на трассе в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" писателя Захара Прилепина. Его пресс-служба сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Задержанный по горячим следам подозреваемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году приехал в Россию с целью ликвидации Прилепина. 2019 26 декабря было совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Под служебным внедорожником чиновника сработало установленное под днище взрывное устройство. Взрыв произошел в тот момент, когда Фролов открыл дверь и попытался сесть в машину, припаркованную возле его дома на улице Ильинской поселка Рамонь. В результате глава района получил тяжелые травмы ног. В покушении следователи заподозрили местного предпринимателя Андрея Богомазова. Следствие предполагает, что мотивом покушения на чиновника мог стать конфликт вокруг некоего нежилого помещения, которое предприниматель возвел с нарушениями. Бизнесмен был арестован. 14 февраля неизвестный напал с бейсбольной битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. По данным полиции, чиновник получил ушибы, не опасные для жизни и здоровья. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", однако затем СК переквалифицировал дело по статье о покушении на убийство. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний уроженец Ярославля. По инициативе гособвинителя суд сперва смягчил обвинение до ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а наказание в итоге назначил по статье о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В июне 2022 года нападавший был осужден на шесть лет колонии общего режима. 2016 17 марта в центре Калининграда на проспекте Мира неизвестные напали на депутата областной думы учредителя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова, нанеся ему три ножевых ранения в область поясницы. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Из-за широкого общественного резонанса расследование дела было передано региональному управлению СК РФ и переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Одного из нападавших Алексея Каширина задержали в Санкт-Петербурге. В июне 2017 года Каширин был приговорен за нападение на Рудникова к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, после апелляции потерпевшей стороной дело было вновь рассмотрено судом. В ноябре 2017 года суд назначил наказание Каширину в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего еще один год он будет ограничен в передвижении. 2015 19 октября в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов. Второй жертвой убийцы стал руководитель Красногорских электросетей Георгий Котляренко. Следствием было установлено, что в обеденное время в кабинет к чиновнику вошел местный предприниматель Амиран Георгадзе, занимающийся строительством объектов. После чего он произвел выстрелы из автоматического оружия, в обоих мужчин и скрылся с места на своем автомобиле. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, также застрелил местного жителя и своего компаньона. Тело Георгадзе было обнаружено через несколько дней в подмосковной деревне Тимошкино. В ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы был убит сопредседатель партии "РПР-Парнас", экс-первый вице-премьер России Борис Немцов. Неизвестные несколько раз выстрелили в оппозиционного политика, четыре пули попали в спину. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд назначил пяти участникам убийства политика от 11 до 20 лет заключения. Самое строгое наказание - 20 лет - судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. 2012 23 октября в городе Кандалакша Мурманской области неизвестный, находясь возле здания администрации города, выстрелил в заместителя председателя совета депутатов городского поселения Кандалакша Михаила Павлова. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. В 2014 году Михаил Павлов в интервью сообщил, что уголовное дело о покушении на него не раскрыто. 21 сентября был убит заместитель главы администрации Чеховского района Московской области по вопросам градостроительства, земельных отношений, инвестиций Владимир Федосов. Трое неизвестных мужчин, облаченных в маски, ворвались в частный дом в деревне Солнышково Чеховского района, где проживал Федосов и его супруга, связали им ноги и руки лентой-скотч, а также подвергли избиению, требуя выдачи имеющихся денежных средств. Нападавшие похитили пять миллионов рублей и золотые украшения, после чего скрылись. Федосов скончался на месте происшествия от полученных ранений. 29 июня в своем кабинете был застрелен глава Светлоярского района Волгоградской области Николай Крутов. Местный житель произвел в него не менее пяти выстрелов из пистолета Макарова, а через какое-то время пришел в отдел полиции и сознался в убийстве. Подозреваемый рассказал следователям, что застрелил Крутова, так как тот систематически вымогал у него деньги. В ходе следствия специалисты научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского признали мужчину, совершившего убийство, нуждающимся в специализированном лечении. По результатам рассмотрения дела Вагапову было назначено принудительное лечение в спецклинике. 28 мая в Кабардино-Балкарии неизвестные на автодороге Псыхурей - Кременчуг - Константиновское из автоматического оружия обстреляли автомобиль Toyota Prado главы администрации Баксанского района Хасана Сижажева, который ехал на работу в Баксан. В результате, 49-летний чиновник был ранен в живот и доставлен в больницу. В ходе организованного по горячим следам преследования на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья в пойме реки Малка один из нападавших был блокирован и нейтрализован после того, как бросил в силовиков гранату. 18 мая в Кабардино-Балкарии неизвестные расстреляли главу администрации районного центра Тырныауз Жамала Геммуева. На автодороге между селениями Бедык и Жанхотеко была обнаружена автомашина "Опель", в которой находилось тело 37-летнего Геммуева с огнестрельными ранениями. 2 февраля в Кабардино-Балкарии на одном из участков автодороги "Шитхала - Нарткала" неизвестные обстреляли автомобиль, на котором ехал глава администрации Урванского района Кабардино-Балкарии Антемиркан Каноков. В результате нападения чиновник получил ранения, охранявший его полицейский погиб. 2011 9 июня в центре Саратова преступники открыли огонь по автомобилю Mercedes S500 депутата саратовской областной думы Сергея Курихина, в котором, кроме депутата, находились его знакомый, водитель и охранник. Пуля вскользь задела лоб депутата, госпитализация ему не понадобилась. Охранник был ранен и скончался в больнице. На скамье подсудимых оказались трое жителей Нижнего Новгорода: Михаил Майоров, Николай Шаров и Юрий Платицын, которые обвинялись в бандитизме, в убийстве охранника депутата и покушении на убийство трех человек. Двое проходили по делу в качестве организаторов преступления, а третий – Платицын – как непосредственный исполнитель. Коллегия присяжных Саратовского областного суда 16 августа 2013 года вынесла оправдательный вердикт двум из трех подсудимых по этому делу – Михаилу Майорову и Николаю Шарову, тогда как третьего подсудимого Юрия Платицына присяжные признали виновным, но заслуживающим снисхождения. Платицын в суде признал, что стрелял по машине, но не имел умысла на убийство, а в остальном подсудимые вину не признали. Суд 23 августа приговорил Платицына к 19 годам колонии строгого режима. В январе 2014 года Верховный суд РФ оставил приговор без изменений. В ночь на 12 марта в Махачкале было совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска Запира Исаева. По данным следствия, неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы по автомашине под управлением депутата. По данным СК, получивший огнестрельные ранения депутат был доставлен в Республиканский ортопедотравматологический центр в Махачкале. 9 февраля в городе Ирбите Свердловской области в воротах частного дома депутата городской думы Александра Барыбина сработало взрывное устройство. Он получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован, но скончался в больнице. В ходе следствия был установлен предполагаемый организатор преступления – предприниматель Александр Стерхов. Как считает следствие, для убийства он нанял своего знакомого – 25-летнего инспектора ДПС Антона Газделиани, который установил растяжку с гранатой, на которой и подорвался депутат. В 2012 году Свердловский областной суд приговорил Антона Газделиани к 14 годам колонии строгого режима. В марте 2013 года Свердловский областной суд приговорил Александра Стерхова, обвиняемого в организации убийства депутата, к 13 годам лишения свободы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, нападение на губернатора мурманской области чибиса