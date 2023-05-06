https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870222198.html

Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году

Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023

Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году

Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:41

2023-05-06T19:41

2023-05-06T20:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

украина

захар прилепин

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ."В 2018 (году – ред.) был завербован украинскими спецслужбами. Двадцать второго года заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина", - сказал он.Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870186355.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, украина, захар прилепин