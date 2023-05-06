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Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023
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19:41 06.05.2023 (обновлено: 20:08 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870222198.html
Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году
Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году - РИА Новости, 06.05.2023
Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году
Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:41
2023-05-06T20:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
украина
захар прилепин
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ."В 2018 (году – ред.) был завербован украинскими спецслужбами. Двадцать второго года заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина", - сказал он.Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, украина, захар прилепин
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Украина, Захар Прилепин
Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году

Подозреваемый в покушении на Прилепина приехал в Россию в 2022 году для его ликвидации

© СК РФДопрос Александра Пермякова. Кадр видео
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
© СК РФ
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.
Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ.
"В 2018 (году – ред.) был завербован украинскими спецслужбами. Двадцать второго года заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина", - сказал он.
Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
Вчера, 15:27
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина
Вчера, 16:24
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаУкраинаЗахар Прилепин
 
 
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