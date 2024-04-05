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На мурманского губернатора Чибиса совершили нападение с ножом - РИА Новости, 05.04.2024
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02:48 05.04.2024 (обновлено: 02:50 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937937993.html
На мурманского губернатора Чибиса совершили нападение с ножом
На мурманского губернатора Чибиса совершили нападение с ножом - РИА Новости, 05.04.2024
На мурманского губернатора Чибиса совершили нападение с ножом
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:48
2024-04-05T02:50
происшествия
мурманская область
апатиты
россия
андрей чибис
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба."На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", — рассказали там.Перед нападением губернатор встречался с местными жителями. В зале городского дворца культуры присутствовали более 300 человек."Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Нападавший задержанГубернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершили нападение, нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Охранявший общественный порядок офицер Росгвардии применил табельное оружие и ранил нападавшего, а затем задержал его, уточнила пресс-служба мурманского управления Росгвардии.Состояние тяжелоеСостояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оценивается как тяжелое, сообщил Юрий Ширяев — главврач Кировско-Апатитской больницы, куда был доставлен глава региона."На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации", — отметил медик.Оперштаб Мурманской области уточнил, что операция завершена, она длилась более часа.СК выясняет причины нападенияОбстоятельства нападения на губернатора выясняет СК России. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование.Привлекался к ответственностиПредположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937936393.html
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мурманская область
апатиты
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происшествия, мурманская область, апатиты, россия, андрей чибис, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Апатиты, Россия, Андрей Чибис, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
На мурманского губернатора Чибиса совершили нападение с ножом

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение в Апатитах

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах, сообщила его пресс-служба.
«
"На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение", — рассказали там.
Перед нападением губернатор встречался с местными жителями. В зале городского дворца культуры присутствовали более 300 человек.
"Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава мурманского Минздрава рассказал о состоянии губернатора Чибиса
02:07

Нападавший задержан

Губернатор Мурманской области был с охраной во время встречи с жителями Апатитов, после которой на него было совершили нападение, нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Охранявший общественный порядок офицер Росгвардии применил табельное оружие и ранил нападавшего, а затем задержал его, уточнила пресс-служба мурманского управления Росгвардии.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
01:31

Состояние тяжелое

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оценивается как тяжелое, сообщил Юрий Ширяев — главврач Кировско-Апатитской больницы, куда был доставлен глава региона.
«
"На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации", — отметил медик.
Оперштаб Мурманской области уточнил, что операция завершена, она длилась более часа.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением
01:26

СК выясняет причины нападения

Обстоятельства нападения на губернатора выясняет СК России. Следователи работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против всех россиян
Вчера, 23:54

Привлекался к ответственности

Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.
Вид на город Кировск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис
00:43
 
ПроисшествияМурманская областьАпатитыРоссияАндрей ЧибисАлександр БастрыкинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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