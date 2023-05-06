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Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области - РИА Новости, 06.05.2023
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:24
2023-05-06T12:24
2023-05-06T13:17
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Первоначально сообщалось, что Прилепин ранен, но в пресс-службе политика заявили, что с ним все в порядке."Что именно произошло, на данный момент не установлено", — сказали там.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также заявил, что с Прилепиным все хорошо. По его словам, правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.В главке СК по Нижегородской области подтвердили, что следователи и криминалисты направились на место происшествия.Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.Второго апреля в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила петербурженка Дарья Трепова. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения. Трепову задержали на следующий день. Вторым непосредственным участником подготовки теракта следствие называет гражданина Украины, члена диверсионно-террористической группы Юрия Денисова.Двадцатого августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Под Нижним Новгородом подорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Взрыв произошел на трассе в Борском районе
, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета", — сказал собеседник агентства.
Первоначально сообщалось, что Прилепин ранен, но в пресс-службе политика заявили, что с ним все в порядке.
"Что именно произошло, на данный момент не установлено", — сказали там.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также заявил, что с Прилепиным все хорошо. По его словам, правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
В главке СК по Нижегородской области подтвердили, что следователи и криминалисты направились на место происшествия.
Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она в Telegram-канале.
Второго апреля в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского
. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила петербурженка Дарья Трепова. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения. Трепову задержали на следующий день. Вторым непосредственным участником подготовки теракта следствие называет гражданина Украины
, члена диверсионно-террористической группы Юрия Денисова.
Двадцатого августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье погибла политолог и журналистка Дарья Дугина
. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Биография Захара Прилепина