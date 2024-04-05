https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html

Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему

Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему - РИА Новости, 05.04.2024

Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:56

2024-04-05T07:56

2024-04-05T09:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мурманская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

андрей чибис

апатиты

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", — говорится в публикации.По данным следствия, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения он попытался скрыться с места происшествия.На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом минувшим вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Позднее губернатор сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937934350.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей чибис, апатиты