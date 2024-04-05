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Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему - РИА Новости, 05.04.2024
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07:56 05.04.2024 (обновлено: 09:08 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html
Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему
Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему - РИА Новости, 05.04.2024
Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему
Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:56
2024-04-05T09:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мурманская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей чибис
апатиты
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", — говорится в публикации.По данным следствия, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения он попытался скрыться с места происшествия.На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом минувшим вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Позднее губернатор сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937934350.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей чибис, апатиты
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Мурманская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Андрей Чибис, Апатиты
Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему

СК задержал и допросил мужчину, напавшего с ножом на губернатора Чибиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок неприязнью к нему, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", — говорится в публикации.
По данным следствия, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. После покушения он попытался скрыться с места происшествия.
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом минувшим вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние Чибиса тяжелое и стабильное, он находится в реанимации после операции на животе. Позднее губернатор сообщил, что пришел в себя, будет восстанавливаться и "дальше в бой".
В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.
В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМурманская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Андрей ЧибисАпатиты
 
 
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