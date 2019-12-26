СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава администрации Рамонского района . Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил травмы при взрыве служебного автомобиля, сообщают " Вести Воронеж ".

По данным источника телерадиокомпании, взрыв произошел у дома чиновника, когда машину прогревали перед поездкой.

Фролов получил травму ноги. Его жизни ничего не угрожает.