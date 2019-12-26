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2019-12-26T13:17+0300
https://ria.ru/20191226/1562872742.html
СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем
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РИА Новости

СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем

12:05 26.12.2019 (обновлено: 13:17 26.12.2019)
33904
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил травмы при взрыве служебного автомобиля, сообщают "Вести Воронеж".
По данным источника телерадиокомпании, взрыв произошел у дома чиновника, когда машину прогревали перед поездкой.
Фролов получил травму ноги. Его жизни ничего не угрожает.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Следствие рассматривает несколько версий происшедшего, среди которых взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь чиновника.
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Вчера, 11:25
В Воронежской области взорвалась машина главы района, сообщил источник
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Покушение на главу района в Воронежской областиРамонский районВоронежПроисшествия
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aalexander-kiselev
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