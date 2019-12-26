СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил травмы при взрыве служебного автомобиля, сообщают "Вести Воронеж".
По данным источника телерадиокомпании, взрыв произошел у дома чиновника, когда машину прогревали перед поездкой.
Фролов получил травму ноги. Его жизни ничего не угрожает.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Следствие рассматривает несколько версий происшедшего, среди которых взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь чиновника.