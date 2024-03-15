История президентских выборов в России
В России пост президента был учрежден в 1991 году.
С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и в 2018 годах. В 1996 году выборы президента прошли в два тура.
В 1991 году президента избирали на пять лет. В 1993 году срок полномочий главы государства был сокращен до четырех лет. В соответствии с поправками в Основной закон, вступившими в силу 31 декабря 2008 года, с 2012 года президент РФ избирается на шестилетний период.
Выборы президента РСФСР в 1991 году
Первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким названием страны) состоялись 12 июня 1991 года.
© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкПретендент на пост Президента РСФСР Борис Николаевич Ельцин на выборах Президента РСФСР и мэра Москв
Претендент на пост Президента РСФСР Борис Николаевич Ельцин на выборах Президента РСФСР и мэра Москв
Согласно закону "О выборах президента РСФСР", президент избирался сроком на пять лет; голосование проводилось одновременно по кандидатам в президенты РСФСР и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты РСФСР.
По итогам сбора подписей избирателей Центризбирком утвердил пять пар кандидатов в президенты и вице-президенты:
- член Совета безопасности СССР, бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин и председатель Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР Рамзан Абдулатипов;
- председатель Верховного Совета РСФСР, народный депутат СССР Борис Ельцин и председатель Комитета Верховного Совета РСФСР, лидер депутатской группы "Коммунисты за демократию" на Съезде народных депутатов РСФСР Александр Руцкой;
- командующий Приволжско-Уральским военным округом, народный депутат СССР генерал-полковник Альберт Макашов и заведующий кафедрой Академии труда и социальных отношений Алексей Сергеев;
- бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков и первый заместитель министра внутренних дел СССР, народный депутат СССР генерал-полковник Борис Громов;
- председатель Кемеровского областного совета, народный депутат РСФСР Аман Тулеев и начальник комбината "Кузбассшахтострой", народный депутат РСФСР Виктор Бочаров.
Еще одна пара кандидатов – председатель Либерально-демократической партии Советского Союза Владимир Жириновский и президент концерна "Галанд" Андрей Завидия вместо сбора подписей воспользовалась возможностью обратиться за поддержкой к участникам 4-го Съезда народных депутатов РСФСР (21–25 мая 1991). 22 мая они получили в свою поддержку 477 голосов (при необходимых 213) и были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.
В голосовании приняли участие 74,66 % избирателей. В первом туре выиграла пара Ельцин – Руцкой (57,3 %). Рыжков – Громов получили 16,85 % голосов. Третье место заняла пара Жириновского – Завидия с 7,81% голосов.
Выборы президента РФ в 1996 году
Всенародное голосование по избранию Президента РФ прошло в два тура (16 июня и 3 июля) в соответствии с Конституцией и ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (1995).
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов - кандидат на пост Президента РФ на выборах 1996 года
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - кандидат на пост Президента РФ на выборах 1996 года
Центральным избирательным комитетом были зарегистрированы 11 кандидатов: действующий президент РФ Борис Ельцин, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, один из лидеров Конгресса русских общин Александр Лебедь, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер Партии самоуправления трудящихся академик РАМН Святослав Федоров, бывший президент СССР Михаил Горбачев, вице-президент фонда "Реформа" Мартин Шаккум, бывший чемпион мира по тяжелой атлетике, депутат Государственной думы 1-го созыва Юрий Власов, глава фирмы "Ферейн" Владимир Брынцалов, председатель Законодательного собрания Кемеровской области Аман Тулеев, который незадолго до дня голосования снял свою кандидатуру с выборов в пользу Зюганова.
В голосовании 16 июня приняли участие 69,81 % от общего числа избирателей. Ни один из кандидатов не набрал в первом туре больше 50 % голосов, в результате чего во второй тур вышли два главных оппонента – Борис Ельцин (35,28%) и Геннадий Зюганов (32,03%). Третье место занял Александр Лебедь (14,52%).
Во втором туре (3 июля) со значительным отрывом победил Борис Ельцин, получивший 53,82 % голосов, против 40,31 % у Геннадия Зюганова.
Досрочные выборы президента РФ в 2000 году
В соответствии с Конституцией и ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" (1999) очередные выборы президента РФ должны были состояться 9 июля 2000 года. Однако 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности Президента РФ Владимир Владимирович Путин на избирательном участке в день выборов Президента Российской Федерации беседует с журналистами после голосования
Исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Владимирович Путин на избирательном участке в день выборов Президента Российской Федерации беседует с журналистами после голосования
Всего были зарегистрированы 12 кандидатов: депутат Государственной Думы Станислав Говорухин; советник генерального директора ООО "Совместное предприятие "Интурист-РадАмер" гостиница и деловой центр" Умар Джабраилов; председатель ЛДПР, заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский; председатель Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов; председатель движения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова; председатель Центрального совета движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин; председатель правительства РФ, и. о. президента РФ Владимир Путин; председатель правления Московского фонда президентских программ Евгений Савостьянов (21 марта, накануне дня голосования, снял свою кандидатуру в пользу Явлинского); генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов; губернатор Самарской области Константин Титов; губернатор Кемеровской области Аман Тулеев; председатель объединения "Яблоко", депутат Государственной Думы Григорий Явлинский.
В голосовании 26 марта приняли участие 68,7 % избирателей. Владимир Путин победил в первом туре, получив 52,94 % голосов, почти вдвое больше, чем ближайший конкурент – Геннадий Зюганов (29,21 %). Третье место занял Григорий Явлинский с 5,8 % голосов.
Выборы президента РФ в 2004 году
10 декабря 2003 года Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 14 марта 2004 года.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от ЛДПР, депутат Госдумы Олег Малышкин (слева) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пресс-конференции, посвященной выборам 14 марта 2004 года
Кандидат в президенты РФ от ЛДПР, депутат Госдумы Олег Малышкин (слева) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пресс-конференции, посвященной выборам 14 марта 2004 года
В избирательные бюллетени были внесены фамилии семи кандидатов: действующего президента Владимира Путина, выдвиженцев от КПРФ и ЛДПР – Николая Харитонова и Олега Малышкина соответственно, спикера Совета Федерации Сергея Миронова, экс-главы Совета безопасности России Ивана Рыбкина, лидера думской фракции "Родина" Сергея Глазьева и Ирины Хакамады, сопредседателя партии "Союз правых сил" в 2000-2003 годах.
По итогам голосования главой государства был избран Владимир Путин, получивший 71,31% голосов избирателей. Второе место занял Николай Харитонов, получив 13,69% голосов избирателей. Третьим был Сергей Глазьев, набравший 4,10%.
В голосовании приняли участие 64,38% зарегистрированных избирателей.
Выборы президента РФ в 2008 году
26 ноября 2007 года Совет Федерации РФ утвердил дату проведения президентских выборов – 2 марта 2008 года.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время концерта на Васильевском спуске, посвященного президентским выборам
В выборах принимали участие четыре человека: кандидат от "Единой России" Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР и самовыдвиженец, лидер Демократической партии России Андрей Богданов.
В соответствие с Конституций РФ Владимир Путин не мог участвовать в выборах.
По итогам голосования президентом России был избран Дмитрий Медведев, получивший 70,28% голосов избирателей. Второе место с результатом 17,72% занял Геннадий Зюганов, третье – Владимир Жириновский, набравший 9,35%.
Явка избирателей на президентских выборах составила 69,61%.
Выборы президента РФ в 2012 году
25 ноября 2011 года Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 4 марта 2012 года
Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 4 марта 2012 года
В качестве кандидатов были зарегистрированы лидеры четырех парламентских партий: Владимир Путин от "Единой России", Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от "Справедливой России" и Владимир Жириновский от ЛДПР, а также самовыдвиженец – предприниматель, президент ООО "Группа Онэксим" Михаил Прохоров.
По итогам голосования президентом РФ был избран Владимир Путин, получивший 63,60% голосов избирателей. Второе место занял Геннадий Зюганов, его поддержали 17,18% избирателей. Михаил Прохоров с 7,98% голосов избирателей занял третье место.
В голосовании приняли участие 65,34% избирателей.
Выборы президента РФ в 2018 году
15 декабря 2017 года Совета Федерации РФ назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПодготовка к работе избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина
Подготовка к работе избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина
В выборах участвовали восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский и Павел Грудинин от парламентских партий ЛДПР и КПРФ соответственно, Григорий Явлинский от партии "Яблоко", Борис Титов, выдвинутый Партией роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".
По итогам голосования президентом РФ был избран Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей. Второе место занял Павел Грудин, за него проголосовали 11,77% избирателей, третье – Владимир Жириновский, получивший поддержку 5,65% избирателей.
В голосовании приняли участие 67,54% избирателей.
Выборы президента РФ в 2024 году
7 декабря 2023 года Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка смотрит брошюру с информацией о кандидатах на должность президента РФ
Девушка смотрит брошюру с информацией о кандидатах на должность президента РФ
В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Николай Харитонов и Леонид Слуцкий от КПРФ и ЛДПР соответственно.
В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Однако, согласно одной из принятых поправок в Конституцию в 2020 году данное ограничение не применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых Конституцией РФ.
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