https://ria.ru/20231207/vybory-1914277714.html

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:15

2023-12-07T10:15

2023-12-07T11:59

политика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости."Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение."Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", — сказала она на заседании.Глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования. Порядок выборов в новых регионах ЦИК утвердит после консультаций с ФСБ, Минобороны и губернаторами.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет федерации рф