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Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023
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10:15 07.12.2023 (обновлено: 11:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vybory-1914277714.html
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:15
2023-12-07T11:59
политика
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости."Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение.&quot;Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве&quot;, — сказала она на заседании.Глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования. Порядок выборов в новых регионах ЦИК утвердит после консультаций с ФСБ, Минобороны и губернаторами.
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политика, россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание Совета Федерации
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.
Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.
Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение.
«

"Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", — сказала она на заседании.

Глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования.
Порядок выборов в новых регионах ЦИК утвердит после консультаций с ФСБ, Минобороны и губернаторами.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Достойно проведенные выборы будут гарантом укрепления России, заявил ЦИК
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