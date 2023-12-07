Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Заседание Совета Федерации
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, его текст есть в распоряжении РИА Новости.
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"Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.
Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.
Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение.
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"Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", — сказала она на заседании.
Глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования.
Порядок выборов в новых регионах ЦИК утвердит после консультаций с ФСБ, Минобороны и губернаторами.