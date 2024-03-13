https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

"Русские были правы". США срочно меняют структуру армии

"Русские были правы". США срочно меняют структуру армии - РИА Новости, 13.03.2024

"Русские были правы". США срочно меняют структуру армии

Пентагон экстренно "оживляет" род войск, к которому в последние десятилетия относились с пренебрежением. Это непосредственное следствие событий на Украине. Как... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T11:13

сша

киев

ирак

валерий залужный

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_597:0:3072:1392_1920x0_80_0_0_1b6c0c0e65e800def3ee7b9e7a5606fd.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Пентагон экстренно "оживляет" род войск, к которому в последние десятилетия относились с пренебрежением. Это непосредственное следствие событий на Украине. Как изменится американская армия — в материале РИА Новости.Не смотри наверхТеперь уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что готовил несостоявшийся прорыв в Крым по “учебникам НАТО”. И пенял союзникам, что те не смогли своевременно предоставить боевые самолеты. Без этого любое наступление обречено на провал. Ведь современная западная концепция предполагает, что тотальное превосходство в воздухе достигается именно авиацией.Конфликты последних десятилетий это подтверждали. Противник, с которым армии США приходилось иметь дело, ничего не мог противопоставить американцам в небе."Я прослужил в армии 38 лет, и за все время на полях сражений в Ираке, Афганистане и Сирии мне ни разу не приходилось поднимать голову. Потому что мы всегда сохраняли превосходство в воздухе", — отмечал в одном из выступлений генерал Ричард Кларк, ранее возглавлявший Командование специальных операций США (SOCOM).Системы ПВО малой дальности, работающие на переднем крае (в американской терминологии — SHORAD, short range air defense), оказались не нужны. В 2004-м США располагали 26 батальонами SHORAD. К 2020-му осталось всего девять. Причем семь — в составе Национальной гвардии.Поэтому поделиться с Украиной было попросту нечем. Европейцам — тоже. А то, что осталось у Киева от СССР, к тому времени было почти полностью уничтожено. В результате ВСУ наступали вовсе без “зонтика”.Охота на "Брэдли"Этим воспользовалась российская армейская авиация. Летняя кампания 2023-го стала звездным часом вертолетов Ка-52 и противотанковых ракет “Вихрь-1”. “Аллигаторы” расстреливали натовскую технику как в тире. Коэффициент результативности достигал 0,9. То есть на один “Леопард” или “Брэдли” тратили один боеприпас. Это оценили за рубежом, и зимой Россия заключила крупный экспортный контракт на поставки авиационного ПТРК.Ожидается, что через пару месяцев Киев получит первые F-16 — не более шести самолетов. По мнению экспертов, истребители не смогут существенно поменять ситуацию на поле боя. Главным образом потому, что Россия обладает одной из самых мощных ПВО в мире.В том числе куда более развитыми, чем у американцев, системами SHORAD, признают в The War Zone. В Москве относятся к этому виду вооружений куда серьезнее, потому что никогда не верили в идею гарантированного господства в воздухе, указывают эксперты этого издания. Ключевые образцы — "Тунгуска", "Тор" и “особенно грозный” "Панцирь-С1".В Пентагоне осознали: угроза с неба вернулась.“Операции против развитых держав”В конце февраля ведомство опубликовало документ под названием “Трансформация структуры армии”.“С противоповстанческих и контртеррористических операций армия переориентируется на крупномасштабные боевые действия против технологически развитых военных держав”, — говорится там.Действующая Стратегия национальной безопасности США называет “главным конкурентом” Китай и отмечает необходимость “сдерживать Россию”. Однако этим угрозы не исчерпываются. Как показали события на Ближнем Востоке — вторжение палестинских боевиков в Израиль, обстрелы американских баз в Сирии и Ираке, атаки хуситов на торговые суда — даже нерегулярные военные формирования получили доступ к эффективному высокоточному оружию: крылатым ракетам и дронам.Теперь в Пентагоне хотят создать пять “многодоменных оперативных групп” (multi-domain task forces, MDTF) с ракетными подразделениями, вооруженными в том числе “Хаймарсами” и гиперзвуковым оружием. А также с батальонами “кибервойны”.Противовоздушную и противоракетную оборону резко усилят. Каждой MDTF придадут батальон “непрямой огневой защиты” со средствами “малой и средней дальности” против беспилотников, артиллерии, минометных систем, крылатых ракет.Другие рода войск, включая силы специальных операций, сократят."Пентагон опоздал"Как пишет The War Zone, батальоны ПВО/ПРО вооружат системами "Несокрушимый щит" (Enduring Shield). Основной боеприпас — ракеты класса “земля — воздух” AIM-9X Sidewinder.В эти батальоны также включат девять "батарей противодействия малым БПЛА". Вероятно, с противодронными перехватчиками Coyote. Во время испытаний в 2021-м эта система, как сообщается, уничтожила рой из десяти беспилотников “некинетическими средствами”.Кроме того, планируется сформировать четыре дополнительных батальона маневренной противовоздушной обороны ближнего действия (M-SHORAD) для нейтрализации “угроз на малых высотах — БПЛА, вертолетов и самолетов”. Два таких подразделения уже есть. Основное вооружение — пусковая установка с ракетами Stinger на базе бронемашины Stryker.Также есть 30-миллиметровая автоматическая пушка, способная стрелять боеприпасами с радиовзрывателем: они детонируют без кинетического контакта, что значительно повышает эффективность в борьбе с воздушными целями.Возможно, в дальнейшем на “Страйкеры” установят лазерные и даже микроволновые системы. Судя по отчетам, на испытаниях они себя зарекомендовали очень хорошо. Но как получится в реальных боевых условиях, неясно.Наибольшее беспокойство в США вызывают беспилотники. По мнению западных обозревателей, Пентагон с большим опозданием реагирует на эту угрозу. У американцев нет надежной защиты даже от дешевых кустарных изделий. А ведь дроны постоянно совершенствуются, меняясь буквально каждый день.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

сша

киев

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, ирак, валерий залужный, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", f-16, панцирь-с1