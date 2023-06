https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

"Россия сделала его еще сильнее". Кто сорвал военные планы Киева

"Россия сделала его еще сильнее". Кто сорвал военные планы Киева - РИА Новости, 27.06.2023

"Россия сделала его еще сильнее". Кто сорвал военные планы Киева

Украинское наступление застопорилось. Проблемой для ВСУ, как отмечают западные аналитики, оказался один из видов российского вооружения. И, скорее всего, страны РИА Новости, 27.06.2023

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Украинское наступление застопорилось. Проблемой для ВСУ, как отмечают западные аналитики, оказался один из видов российского вооружения. И, скорее всего, страны НАТО тут ничем не смогут помочь."От пяти до семи за ночь"По мнению экспертов, бронетехнику ВСУ выбивают сейчас прежде всего мины и фугасы, а также — боевые вертолеты.На вооружении ВКС России две основные ударные машины — Ми-28Н и Ка-52. И они дополняют друг друга. Часто действуют парой.Понадеявшись на оптику западных танков, украинские войска пытались наступать по ночам. Не помогло — средства разведки и целеуказания Ка-52 и Ми-28Н позволяют поражать цели в том числе в темное время суток.По данным Минобороны, "за один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов".Западные аналитики особенно выделяют машину "Камова". "Аллигатор" взял на себя основную нагрузку на поле боя. На ощутимые потери Ка-52 за время конфликта указывает The Drive. В то же время в июне ни один такой вертолет не был сбит.И ВСУ противостоять этой угрозе, как считают специалисты, очень сложно.Западу нечем помочьДля наступления нужны мобильные системы ПВО малой дальности. У киевского режима есть советские ЗРК "Стрела-10" (дальность до пяти тысяч метров) и ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" (до восьми километров). Однако их немного.Из западных лучше всего подходят американские самоходные зенитно-ракетные комплексы ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger (поставлено 20 штук) и немецкие Gepard (52 единицы)."Это мощные системы и, что важно, очень мобильные, но пока их мало, — отмечает The Drive. — К тому же они крайне необходимы для точечной обороны ключевых городов и инфраструктуры в глубине Украины".Ни у "Эвенджеров", ни у "Гепардов" нет тяжелой брони, что является минусом при наступлении. К тому же они малоэффективны против низколетящих "Аллигаторов" и "Ночных охотников", действующих на пределе досягаемости.Есть еще переносные зенитные комплексы Stinger, которых привезли очень много. Однако их дальности (до восьми километров) тоже может быть недостаточно. И по ночам применять сложно.Западных аналогов советских бронированных ЗРК попросту нет. В натовской доктрине ПВО в наступлении должна обеспечивать авиация. Но обещанные F-16 задерживаются.У американской армии когда-то была подходящая фронтовая бронированная система: M6 Linebackers, ракетная установка со "Стингерами" на базе Bradley. Но в 2006-м ее сняли с вооружения.Другие западные системы ПВО годятся только для прикрытия стационарных объектов.НедосягаемыеГлавное оружие российских ударных вертолетов — противотанковые управляемые ракеты. У Ка-52 два основных варианта ПТУР. Дальность комплекса "Атака-1" — шесть километров, "Вихрь-1" бьет и на десять. Обе системы наводятся по лазерному лучу.По подсчетам израильского эксперта Гая Плопски, на видео, распространенных Минобороны России, украинские транспортные средства поражают с расстояния восемь километров. На все уходит 23-25 секунд. Цель подсвечивают лазерным лучом."Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине, — указывает аналитик. — Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго".The Drive описывает российскую тактику. Сперва самолеты ВКС применяют бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Перед украинской ПВО встает дилемма — позволить планирующему снаряду достигнуть цели или же сбить его, тем самым обнаружив себя. Если ЗРК включают радары, по ним наносят удар барражирующим боеприпасом (например, "Ланцетом") или атакуют с беспилотника.Тем временем Ми-28НМ уже запускает новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) дальностью 14,5 километра.Комментируя видео, The Drive отмечает, что вертолет не стал после пуска совершать обычный в таких случаях маневр ухода на малую высоту и отстрел тепловых ловушек. Значит, ракета ушла с безопасного расстояния.Такое же вооружение поставят и на Ка-52М. Модернизированные машины уже передали в войска, но в зоне конфликта их пока не замечали.С оторванным хвостомЕще одно преимущество Ка-52 — живучесть. Хорошо проявила себя соосная схема винтов, придуманная еще Николаем Камовым. В конце июня показали видео: вертолет возвращается с боевого вылета с практически оторванным килем. Машина благополучно добралась до базы.У других вертолетов на хвосте находится рулевой винт, при поражении которого шансы на выживание резко снижаются. Отметим, что это единственное видеоподтверждение результативной работы украинской ПВО в ходе наступления.Эксперты также говорят об эффективности бортового комплекса обороны (БКО) Л-370 "Витебск". На военном жаргоне — "яйца жизни". Система распознает момент пуска и выхода на цель ракет ПВО. Автоматика вертолета и летчики предпринимают меры для уклонения."Витебском" оснащены Ка-52 и некоторые Ми-28 — однако далеко не все. Поэтому на боевых заданиях вертолет без такой системы может сопровождаться машиной с БКО.По мнению западных аналитиков, ВСУ, скорее всего, найдут способ бороться с ударными вертолетами. Однако на это может уйти много времени.

