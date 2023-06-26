https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

"Воздушные бои станут скоротечными". Какие самолеты передадут Киеву

"Воздушные бои станут скоротечными". Какие самолеты передадут Киеву - РИА Новости, 26.06.2023

"Воздушные бои станут скоротечными". Какие самолеты передадут Киеву

Украинские летчики уже учатся пилотировать американские F-16 и шведские Gripen. В списке возможных поставок — еще несколько моделей. О том, что хотят передать... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T11:20

специальная военная операция на украине

украина

сша

алексей резников

вооруженные силы украины

f-16

миг-29

су-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441372_0:142:3134:1905_1920x0_80_0_0_787332561e2136708df6637870c1786e.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские летчики уже учатся пилотировать американские F-16 и шведские Gripen. В списке возможных поставок — еще несколько моделей. О том, что хотят передать ВСУ, — в материале РИА Новости.Господство в воздухе — победа на землеЗа три недели контрнаступления Украина не смогла добиться значимых результатов: натовская техника не добирается до первой линии обороны российских войск, сгорая в серой зоне. В Киеве объясняют неудачи превосходством российской авиации, уничтожающей западные танки и БМП.Старые самолеты советского образца, которыми располагают ВСУ, не способны эффективно противодействовать более современным машинам ВКС и ПВО России."У МиГ-29 дальность видимости со своими радиолокационными системами — всего 60 километров, стрельбы — 30 километров. Например, Су-35 имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров", — заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.Комплексов ПВО, которые поставляет Запад, не хватает, чтобы прикрыть фронт в тысячу километров. Ими в основном защищают объекты в тылу.Попытки передвинуть даже часть этих систем ближе к линии боевого соприкосновения сопряжены с большим риском. В частности, в первые дни контрнаступления российским войскам удалось уничтожить комплекс IRIS-T.Поэтому в Киеве очень ждут западные самолеты. Надеются с их помощью сперва нейтрализовать российскую ПВО, а затем — завоевать господство в воздухе.Среди того, что могут передать украинским войскам, — американский F-16, шведский JAS-39 Gripen, европейские Tornado и Typhoon и французский Mirage-2000.Пятидесятилетний "Сокол"F-16 Fighting Falcon впервые поднялся в воздух почти полстолетия назад — в феврале 1974-го. Это многофункциональный истребитель четвертого поколения. Один из самых массовых: выпустили более четырех с половиной тысяч единиц. Почти три тысячи до сих пор стоят на вооружении 25 стран.По тактико-техническим характеристикам F-16 сопоставим со сверстниками — МиГ-29 и Су-27. А в чем-то даже превосходит их. Но более современным российским самолетам — Су-35 и МиГ-31 — ощутимо уступает.США активно применяли F-16 в кампаниях по всему миру. Но его удавалось поразить и советскими ЗРК С-125, разработанными еще в 1961-м.Западные СМИ сомневаются, что "Боевой сокол" что-то изменит на поле боя. "Велика вероятность очень ограниченной живучести. Способность поражать тяжелые самолеты высшего класса, такие как Су-35, МиГ-31 и Су-57, ограниченна, — пишет Military Watch Magazine. — Воздушные бои, вероятно, будут односторонними. А уничтожение F-16 значительно повысит престиж русских ВВС и оборонного сектора".Тем не менее коалиция, в которую входят Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия и США, уже заявила о намерении передать Киеву эти истребители. По данным СМИ, обучать пилотов могут в Британии, Дании и Румынии.Неприхотливый "Грифон"Шведский JAS 39 Gripen первый полет совершил на 14 лет позже "Сокола" — в 1988-м. На вооружение принят в 1997-м.Летные характеристики схожи, но JAS 39 уступает в грузоподъемности и боевом радиусе. Задумывался как средство защиты воздушного пространства от российских самолетов. Более амбициозные задачи — ударные миссии в тылу врага — не ставили.В числе преимуществ — сравнительная неприхотливость. "Грифон" умеет приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги, что очень подходит Украине. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.Власти Швеции сообщили, что приступают к ознакомительной подготовке украинских пилотов на JAS 39 Gripen.Не всему радыЕвропейские Mirage-2000 и Tornado в Киеве оценивают не слишком высоко."Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи" — сравните с МиГ-29, и все станет понятно", — говорил в марте спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.А вот Eurofighter Typhoon украинские власти давно выпрашивают. Он моложе "Миража" и "Торнадо", по ТТХ сопоставим с F-16 и немного превосходит Gripen, но значительно дороже. И сложнее в обслуживании.Впрочем, решают, чем будут воевать ВСУ, не в Киеве. Скорее всего, дадут разные самолеты. А это создаст дополнительные сложности. Ведь необходимо подготовить не только пилотов, но и техников. К тому времени обстановка на фронте может существенно измениться.В любом случае — это признают и в США — западные самолеты четвертого поколения обречены не доминировать в небе над Украиной, а бороться за выживание.

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, f-16, миг-29, су-35, россия