https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

"Контрнаступ" стал эффективной рекламой русского оружия

"Контрнаступ" стал эффективной рекламой русского оружия - РИА Новости, 16.01.2024

"Контрнаступ" стал эффективной рекламой русского оружия

Оборонный концерн "Калашников" сообщил о крупном экспортном контракте на комплекс "Вихрь", что стало прямым следствием его успешного применения в ходе СВО. О... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

конструкторское бюро приборостроения

ка-52 "аллигатор"

f-16

ми-28нэ

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Оборонный концерн "Калашников" сообщил о крупном экспортном контракте на комплекс "Вихрь", что стало прямым следствием его успешного применения в ходе СВО. О том, как провалившийся "контрнаступ" ВСУ вывел эти авиационные управляемые ракеты на международный рынок, — в материале РИА Новости.Плюсы и минусыТульское конструкторское бюро приборостроения (КБП) разработало противотанковый авиационный комплекс "Вихрь" еще в 1980-х. Однако массовые заказы от российской армии начали поступать только в 2010-х.С 1990-х изделие возили по коммерческим выставкам. Хотя по дальности, скорости и бронебойной силе "Вихрь" ни в чем не уступал западным аналогам, ни одного экспортного контракта, судя по открытым источникам, не было.У "Вихря" лазерная система наведения. Восемь километров ракета преодолевает примерно за 25 секунд, в течение которых экипаж вертолета должен постоянно "подсвечивать" цель — вплоть до момента поражения. В это время винтокрылая машина становится уязвимой для средств ПВО противника.А вот американский комплекс AGM-114 Hellfire действует по принципу "выстрелил и забыл". Но он гораздо сложнее и, следовательно, дороже.Звездный часВ реальных боевых условиях российская вертолетная система ПТУР оказалась очень эффективной. Ее звездный час наступил летом 2023-го — когда ВСУ бросили в прорыв бронеколонны.По словам специалистов, их остановили прежде всего насыщенные минные поля и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" — основные носители "Вихрей".У ВСУ не было мобильной ПВО малой дальности для действий на переднем крае. Натовская концепция не предполагает развития таких средств — упор делается на истребительную авиацию. Однако Киев пока так и не получил желанные F-16.Те немногие мобильные противовоздушные системы, которые имелись у ВСУ, быстро выводили из строя беспилотники и барражирующие боеприпасы."Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине, — констатировал в июле израильский аналитик Гай Плопский. — Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго".Как только штурмовые группы на западной броне выдвигались вперед, в дело вступали Ка-52. Как сообщал в июне командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, "каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике"."За один раз два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника", — уточнял генерал.Одна ракета — минус один танкИ именно лазерная система наведения обеспечила такую результативность. Как сказал РИА Новости представитель концерна "Калашников", "Вихри" продемонстрировали близкую к единице вероятность поражения целей — 0,9. То есть на уничтожение очередного "Леопарда" или "Брэдли" фактически хватало одной ракеты.У другого оружия — как российского, так и западного — этот показатель составляет 0,6-0,8. А это уже два выстрела на одну цель.Кроме того, возможности российских ударных вертолетов позволили нивелировать такое преимущество натовской техники, как прекрасное "ночное зрение". Получив эти высококачественные приборы, ВСУ пытались наступать в темное время суток. Однако вскоре выяснилось, что "Аллигаторы" тоже хорошо видят в темноте — и работают "Вихрями".На другие платформыИ международный оружейный рынок это оценил."Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства", — проинформировали в январе в концерне "Калашников", не приводя подробностей.Тем временем в России ведется работа по интеграции комплекса на другие авиационные носители. В частности, на вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35П, а также ударный беспилотник "Орион-Э".Конечно, это потребует времени, но производители не сомневаются в успехе.

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, конструкторское бюро приборостроения, ка-52 "аллигатор", f-16, ми-28нэ