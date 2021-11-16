https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759242819.html
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М" - РИА Новости, 16.11.2021
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"
Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:48
2021-11-16T10:48
2021-11-16T11:08
новое оружие россии
безопасность
ка-52 "аллигатор"
кронштадт
сергей богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с дрона этим оружием, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", - сказал Богатиков.Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика."Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", - уточнил Богатиков.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800 - 10 000 метров, высота применения – 10 – 4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
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безопасность, ка-52 "аллигатор", кронштадт, сергей богатиков
10:48 16.11.2021 (обновлено: 11:08 16.11.2021)
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М"
ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости.
Компания "Кронштадт
" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с дрона этим оружием, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков
.
"Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", - сказал Богатиков.
Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика.
"Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", - уточнил Богатиков.
Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52
. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800 - 10 000 метров, высота применения – 10 – 4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.