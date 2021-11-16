Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759242819.html
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М" - РИА Новости, 16.11.2021
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"
Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:48
2021-11-16T11:08
новое оружие россии
безопасность
ка-52 "аллигатор"
кронштадт
сергей богатиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_7ef13dbd2bdd5afc7dde334c4b16362a.jpg
ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с дрона этим оружием, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", - сказал Богатиков.Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика."Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", - уточнил Богатиков.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800 - 10 000 метров, высота применения – 10 – 4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_007681697af3a96a657ea75e34aa3b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, ка-52 "аллигатор", кронштадт, сергей богатиков
10:48 16.11.2021 (обновлено: 11:08 16.11.2021)
 
"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"

"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М"

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с дрона этим оружием, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков.
"Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", - сказал Богатиков.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 15:47
Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников
Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика.
"Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", - уточнил Богатиков.
Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800 - 10 000 метров, высота применения – 10 – 4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.
Читайте полный текст интервью >>>
Ростех - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:03Новое оружие России
В России завершились испытания системы обнаружения дронов-шпионов по звуку
 
Новое оружие РоссииБезопасностьКа-52 "Аллигатор"КронштадтСергей Богатиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
Лента новостейМолния
Россия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции