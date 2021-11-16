https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759242819.html

"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"

"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М" - РИА Новости, 16.11.2021

"Кронштадт" закончил наземные испытания дрона "Орион" с ракетами "Вихрь-М"

Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:48

2021-11-16T10:48

2021-11-16T11:08

новое оружие россии

безопасность

ка-52 "аллигатор"

кронштадт

сергей богатиков

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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила наземные испытания беспилотного летательного аппарата "Орион" с авиационными ракетами "Вихрь-М", ожидаются первые испытательные стрельбы с дрона этим оружием, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа", - сказал Богатиков.Гендиректор отметил, что "Орионы" могут поставляться на экспорт как с российским вооружением, так и с оружием заказчика."Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", - уточнил Богатиков.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800 - 10 000 метров, высота применения – 10 – 4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html

https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ка-52 "аллигатор", кронштадт, сергей богатиков