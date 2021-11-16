https://ria.ru/20211116/bogatikov-1759198108.html

Сергей Богатиков: в РФ испытан вооруженный ракетами беспилотный вертолет

Сергей Богатиков: в РФ испытан вооруженный ракетами беспилотный вертолет - РИА Новости, 16.11.2021

Сергей Богатиков: в РФ испытан вооруженный ракетами беспилотный вертолет

Россия в среднесрочной перспективе планирует занять со своими дронами до 10% рынка военных беспилотников. Причем если раньше на экспорт предлагались только... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:00

2021-11-16T11:00

2021-11-16T11:04

безопасность

интервью

москва

рособоронэкспорт

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

алексей криворучко

кронштадт

россия

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Россия в среднесрочной перспективе планирует занять со своими дронами до 10% рынка военных беспилотников. Причем если раньше на экспорт предлагались только комплексы с малыми разведывательными аппаратами, то в будущем РФ начнет поставлять иностранным заказчикам широкую номенклатуру ударных аппаратов. Уже в ближайшее время ожидается подписание первых контрактов на такие беспилотники "Орион-Э", разработанные компанией "Кронштадт". Генеральный директор "Кронштадта" Сергей Богатиков в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 рассказал обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о работах компании по созданию "роя" военных беспилотников, о разработке единого пульта управления для российских аппаратов, о проекте противолодочного дрона, а также об испытаниях беспилотных ударных вертолетов.– Какие беспилотники представляет компания на выставке Dubai Airshow?– На авиасалоне в Дубае компания "Кронштадт" впервые на Ближнем Востоке демонстрирует наш флагманский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте с системой спутниковой связи, которая позволяет обмениваться данными между беспилотником и модулем оператора на большом удалении. Комплекс "Орион" отлично зарекомендовал себя в боевых условиях, в том числе в условиях сухого и жаркого климата. Этот аппарат сейчас пользуется большой популярностью у наших зарубежных коллег, а страны Ближнего Востока им особенно интересуются. Визит "Ориона-Э" в ОАЭ – это своего рода премьера, мы впервые привозим в регион полноразмерный беспилотник с вооружением.Переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами мы совместно с Рособоронэкспортом планируем и по проектам "Сириус", "Гелиос-РЛД" и "Гром". БПЛА "Гелиос-РЛД", кстати, тоже вызывает заинтересованность арабских стран. "Гром" также зарубежной аудитории очень интересен. По "Сириусу" вопросы поставки в иностранные государства будут решаться после того, как мы начнем серийные поставки в армию России – это для нас приоритет.Кроме того, в Дубае мы впервые вообще представляем новое автоматизированное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов для управления групповыми действиями комплексов БЛА. Этого еще никто не видел даже в России.– Планируется ли на этой выставке подписание контрактов с инозаказчиками на поставку беспилотников компании?– Говорить о подписанных контрактах целесообразно уже после их подписания и начала реализации.– За рубеж будут поставляться в том числе беспилотники "Орион" в ударном варианте, не только в разведывательном? С каким вооружением они будут поставляться? И когда можно ожидать поставку первого российского ударного беспилотника инозаказчику?– Иностранным заказчикам будут поставлять разведывательно-ударные комплексы с беспилотниками "Орион-Э" как в разведывательном, так и в разведывательно-ударном исполнении с той полезной нагрузкой и авиационными средствами поражения, которые попросит конкретный заказчик. Это могут быть как российские целевые нагрузки, так и целевые нагрузки иностранного производства после их интеграции (в комплекс вооружения БЛА – ред.). Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 килограммов, а также управляемые ракеты класса "воздух-поверхность".– Ранее заявлялось, что для российских беспилотников "Орион", "Форпост" и "Альтиус" разрабатывается универсальный комплекс вооружения. Какие боеприпасы в него войдут? Единый комплекс вооружения для российских беспилотников создается одной компанией или это кооперация из нескольких разработчиков?– В академическое определение термина "комплекса авиационного вооружения" (КАВ) входит прицельный комплекс, установки авиационного вооружения и собственно средства поражения – это все обеспечивает решение носителем боевых задач по поражению объектов противника. Так как комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион", "Форпост" и "Альтиус" разрабатывались под разные задачи, то и составные части КАВ, преимущественно, различны, но есть и унификация. КАВ создается кооперацией, причем настолько обширной, что по количеству участников и сложности приблизился к КАВ пилотируемых летательных аппаратов.– Начались ли испытания с беспилотника "Орион" управляемых ракет "Вихрь"? Какие результаты получены?– Мы уже провели интеграцию "Вихря-М" с бортом "Ориона", провели наземную отработку. Следующий этап – отработка с борта в полете. Идет плановая работа.– Ранее заявлялось, что опытный образец беспилотника "Орион" со спутниковой системой связи планируется поднять в воздух зимой этого года. Сохраняются эти сроки, или аппарат взлетит раньше?– Планы сохраняются, аппарат готовится. Сейчас идут завершающие работы по его сборке на нашем опытном производстве.– Готов ли к запуску завод в Дубне? Когда начнется сборка первых аппаратов?– Основной корпус первого серийного завода беспилотников в Дубне сейчас в завершающей стадии – идет установка оборудования, проверки, наладка. Сборка первых аппаратов начнется до конца текущего года.– Ранее сообщалось, что беспилотные вертолеты НПП "Стрела" (входит в группу "Кронштадт") будут выпускаться в том числе в ударном варианте. В рамках форума "Армия" макет такого беспилотника был продемонстрирован с корректируемыми авиаракетами С-8Л концерна "Калашников". Действительно ли вертолетные дроны будут оснащаться этими ракетами? Когда планируется провести первые испытания с применением этих боеприпасов?– В демонстрационном центре концерна "Калашников" на форуме "Армия-2021" был представлен разработанный входящим в "Кронштадт" НПП "Стрела" беспилотный вертолет в рамках проекта "Термит", который на этом же форуме был законтрактован министерством обороны. Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ.– Ранее компания "Кронштадт" заявляла, что проводила с концерном "Калашников" совместный эксперимент, в рамках которого беспилотники компании и барражирующие боеприпасы "Калашникова" работали в едином информационном пространстве. Планируется ли продолжить эти работы?– Речь не о барражирующих боеприпасах, а о беспилотниках ZALA AERO(входит в группу компаний "Калашников" – ред.). Эти работы получили широкое развитие. Мы осуществляем ряд работ по реализации действий групп и роев БПЛА различного класса с применением элементов искусственного интеллекта. Причем основной упор делается на автономизации бортов, повышении интеллекта, информационной осведомленности БПЛА, что наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения. Целью работ является переход от управления оператором одиночными БПЛА к управлению целеполаганием для групп и "роев". При этом управляющий оператор будет выдавать задачи не конкретным аппаратам, а ставить задачу – выполнить действие в заданном районе. Группа или рой будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря – самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели.– Планируется ли использовать пункты управления компании "Кронштадт" для беспилотников, разработанных другими компаниями, например, для "Альтиуса" или "Охотника"? Ведутся ли такие работы?– Наши пункты управления уже умеют управлять разными беспилотниками. К ним относятся как всем известный "Орион/Иноходец", так и "Сириус/Иноходец-РУ", и "Охотник". В перспективе с этого же наземного пункта управления будут управляться "Гром", "Молния" и "Гелиос". Также в настоящее время ведутся работы по обеспечению управления БПЛА вертолетного типа – "Термит" и "Платформа". Кроме того, уже отработано взаимодействие с БПЛА малой дальности "Орлан" и "Тахион". Думаю, что вопрос управления "Альтиусом" со временем также будет решен.– Как вы оцениваете эффективность применения беспилотников "Иноходец" на учениях "Запад-2021"? Какие результаты получены? Планируется ли дорабатывать этот дрон?– На учениях "Запад-2021" наш "Орион", он же "Иноходец", свои задачи выполнил – все необходимые цели поразил и обеспечил наводку артиллерии, которая в свою очередь также стопроцентно поразила объекты по нашему целеуказанию.Доработка "Ориона" не прекращается, это платформа для отработки технологий, поэтому мы его постоянно модернизируем и будем модернизировать.– На форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Минобороны ожидает беспилотники "Сириус" в войсках уже с 2023 года. Удастся ли уложиться в эти сроки?– Какого ответа вы ждете на этот вопрос? Армия сказала надо – мы будем исполнять контракт – заказы министерства обороны России для нас приоритет.– Опытный образец "Сириуса" начнет изготавливаться на новом заводе в Дубне с его запуском?– Опытный образец "Сириуса" уже собирается на нашем опытном заводе в Москве. Кстати, компания "Кронштадт" сейчас расширяет производственные площади на опытном заводе – до конца года в эксплуатацию будет запущено несколько корпусов – под агрегатную сборку, корпус под изготовление наземной части комплексов с БПЛА и лабораторный корпус.– Рассматривает ли компания возможность создания на базе, например, беспилотников "Орион" беспилотных разведывательно-ударных контуров, когда аппараты работают единой группой и при этом взаимодействуют в режиме реального времени с другими единицами на поле боя (на земле и в воздухе)? Каких доработок это потребует?– Такой вопрос прорабатывается. Мы исследуем возможность взаимодействия с наземными и морскими робототехническими системами, которые будут дополнять друг друга, оперативно реагируя на изменяющуюся обстановку на поле боя и задачи.– Подала ли компания "Кронштадт" заявку на конкурс по выполнению эскизного проекта беспилотной системы группового применения для ВКС России? Определен ли облик аппаратов, который будет входить в предлагаемую компанией беспилотную систему группового применения "Молния"? Минобороны сформировало техническое задание по этой системе?– Это вопрос к Минобороны – когда они объявят конкурс, мы будем в нем участвовать. Компания "Кронштадт" инициативно разработала предложения по такой беспилотной системе. Облик будут определять требования технического задания Минобороны.– Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявляли, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять до 10% рынка военных беспилотных летательных аппаратов. На какую долю из этого прогноза рассчитывает компания "Кронштадт"? Есть ли у вас свои оценки будущей доли на рынке военных дронов – она меньше/больше? В какие сроки она может быть занята?– Наши оценки в целом совпадают с оценками ФСВТС России. Компания "Кронштадт" способна внести значительный вклад в российский экспорт военных беспилотных летательных аппаратов.Более того, наши наработки позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, так как "Кронштадт" будет предлагать не просто поставку беспилотных аппаратов, а комплексное решение, которое позволит нашим зарубежным партнерам в небольшие сроки и за разумные деньги создать у себя в стране беспилотную авиацию, с помощью которой они смогут значительно усилить свои возможности по обеспечению безопасности государства. В случае активной и слаженной работы потеснить мировых лидеров мы способны уже в ближайшие годы.– Как вы оцениваете конкурентоспособность существующих и находящихся в разработке беспилотников компании "Кронштадт" в сравнении с конкурентами из Израиля и Китая?– Китай на недавней выставке в Чжухае показал, что в ближайшее время на экспортном рынке основными конкурентами будут не американские или израильские БПЛА, а именно КНР. Номенклатура китайских беспилотников, а главное – темпы их разработок, значительно превышают то, что делается в остальных странах. И это надо учитывать.– Насколько быстро, по оценкам специалистов компании "Кронштадт", можно создать беспилотный комплекс, который будет самостоятельно распознавать цели на поле боя, обеспечивать их автоматическую селекцию и сопровождение, а также подбирать наиболее оптимальные сценарии уничтожения, чтобы оператору осталось только нажать кнопку? В какие сроки "Кронштадт" может реализовать такой уровень автономности?– Создание полного "робота-убийцы" не является проблемой. Тем более, что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР. Главная проблема лежит в необходимости научить действовать в условиях сложной обстановки современного поля боя и самостоятельно правильно определять противника, и безошибочно применять оружие именно по противнику. Тем более, что существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа. Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек.– Ведет ли компания работы в направлении создания беспилотных воздушных комплексов противолодочной обороны? На платформе какого беспилотника компании они могут быть реализованы?– Мы не можем раскрывать направления работ компании, но понимаем, что такая задача актуальна, и у нас есть предложения по ее решению, как и в более широком плане по применению БПЛА большой продолжительности полета берегового базирования в задачах ВМФ. Одним из вариантов может быть БПЛА "Сириус".– Планирует ли компания оснащать свои аппараты радиопоглощающими покрытиями, то есть создавать "стелс-беспилотник"?– В перспективных проектах, таких как "Гром", мы планируем применение средств, снижающих радиолокационную заметность.

https://ria.ru/20211114/vystavka-1758980940.html

https://ria.ru/20200823/minoborony-1576192725.html

https://ria.ru/20210826/altius-1747361445.html

https://ria.ru/20210901/kontrakty-1748141698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/molniya-1599412501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, интервью, москва, рособоронэкспорт, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), алексей криворучко, кронштадт, россия, сергей богатиков