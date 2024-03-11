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СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины - РИА Новости, 11.03.2024
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08:39 11.03.2024 (обновлено: 13:16 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:39
2024-03-11T13:16
в мире
украина
россия
алексей пушков
politico
нато
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times.&quot;К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть&quot;, — говорится в материале.Журналистка также добавила, что к лету использовать такой вид самолетов обучат всего лишь 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.На прошлой неделе Politico сообщало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, а также будут проблемой для самих украинцев.Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html
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в мире, украина, россия, алексей пушков, politico, нато, вооруженные силы украины, f-16, политика
В мире, Украина, Россия, Алексей Пушков, Politico, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины

NYT: летом ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16

© Public domainF-16 с двумя ADM-160 MALD
F-16 с двумя ADM-160 MALD
© Public domain
F-16 с двумя ADM-160 MALD. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times.
«

"К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — говорится в материале.

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Журналистка также добавила, что к лету использовать такой вид самолетов обучат всего лишь 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.
На прошлой неделе Politico сообщало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, а также будут проблемой для самих украинцев.
Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
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