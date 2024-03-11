https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины

СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины

Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:39

2024-03-11T08:39

2024-03-11T13:16

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россия

алексей пушков

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times."К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — говорится в материале.Журналистка также добавила, что к лету использовать такой вид самолетов обучат всего лишь 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.На прошлой неделе Politico сообщало, что истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, а также будут проблемой для самих украинцев.Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.

https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html

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в мире, украина, россия, алексей пушков, politico, нато, вооруженные силы украины, f-16, политика