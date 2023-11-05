https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

"Прорыва не будет". В чем Залужный противоречит самому себе

"Прорыва не будет". В чем Залужный противоречит самому себе - РИА Новости, 05.11.2023

"Прорыва не будет". В чем Залужный противоречит самому себе

На сайте The Economist вышла целая серия материалов, автором или героем которых стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признает собственные просчеты,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:00

2023-11-05T08:00

2023-11-05T08:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

валерий залужный

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. На сайте The Economist вышла целая серия материалов, автором или героем которых стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признает собственные просчеты, отдает должное российским военным и критикует западных партнеров. О том, что это может означать, — в материале РИА Новости.Нужен скачок, но его не будетГенерал согласен: контрнаступление полностью провалилось. Вместо ожидаемого продвижения на 30 километров в день ВСУ прошли всего 17 за пять месяцев. Подводя итог такой неудаче, главком предлагает выход из ситуации. Но, кажется, сам не очень-то в него верит.С одной стороны, в девятистраничном эссе он призывает союзников сделать ставку на передовые технологии, чтобы обеспечить победу ВСУ. Подробно расписывает то, что необходимо для успеха на поле боя. Это и превосходство в воздухе, и улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы, и новейшие средства разминирования, и инструменты контрбатарейной борьбы.Однако в другом материале Залужный фактически признает бесполезность всего вышеперечисленного. Констатирует, что боевые действия превратились в "позиционную войну"."Как и в Первую мировую, мы (обе стороны. — Прим. ред.) достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — сетует он в беседе с журналистом.И заключает: для выхода из тупика нужен огромный технологический скачок. А тремя абзацами ниже отмечает: нет никаких признаков того, что это произойдет в обозримом будущем.Значит, какое бы оружие ему ни поставили западные партнеры, победы не предвидится.Кто плох: учителя или ученики?Отдельную часть своего "бенефиса" Залужный посвятил критике Североатлантического альянса. Досталось западной военной науке как таковой."Если вы посмотрите на учебники НАТО и математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить", — иронизирует он.Украинские военные не раз высказывались о бесполезности обучения у европейских и американских инструкторов. Так, в июльском отчете о тренировках в Германии один из разведчиков ВСУ сообщал, что занятия были предельно далекими от реалий текущего конфликта.Программа содержала, по выражению украинского военного, "довольно рудиментарные вещи". Например, как ходить в разведку с компасом и картами, хотя все давно пользуются приложениями в смартфоне. А о применении разведывательных и ударных беспилотников вообще ни слова.Характерный ролик распространился недавно в украинском сегменте Сети. Снайпер ВСУ с позывным Дед рассказал, как морпехи, которые обучались в Польше и затем принимали участие в боях, созвонились со своим инструктором. "Пан, благодарим тебя, ты нам столько дал, научил нас дисциплине, жизни, — говорили бойцы. — Но то, чему ты нас учил, нам вообще здесь не пригодилось".С другой стороны, западные аналитики отмечали, что украинские военачальники плохо читали натовские учебники."ВСУ так и не освоили масштабные общевойсковые операции. В итоге оказываются уязвимыми для противотанковых средств и артиллерии при наступлении. Никакого планомерного растаскивания российской оборонительной системы я не увидел", — писал в июле научный сотрудник британского Института международных стратегических исследований Франц-Стефан Гади, побывавший на линии фронта в разгар "контрнаступа".Слишком мало, слишком поздноЗалужный обвинил союзников и в неторопливости. "Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону", — жалуется он. А самолеты F-16, по его словам, были нужны в этом году, во время широко разрекламированного контрнаступления — но Украина получит их только в следующем, когда они станут "менее полезны".Как говорил в беседе с РИА Новости военный обозреватель Михаил Онуфриенко, характер помощи и сроки поставок позволяют предположить, что Запад заинтересован не в победе Украины, а лишь в максимальном затягивании вооруженного конфликта.Критикуя Запад, главком признает успехи российских военных и оборонщиков. Упоминает мощь радиоэлектронной борьбы. Предостерегает от недооценки контрбатарейных возможностей. А также подтверждает эффективность систем ПВО. Экспериментальная версия ракетной системы С-400 способна бить за пределы города Днепр, подчеркивает генерал.На днях руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ракета этой ЗРС может поражать цели на расстоянии 400 километров. Это косвенно подтверждают слова российского министра обороны Сергея Шойгу о возросшей результативности наших зенитчиков.А военные эксперты добавляют, что дело не только в совершенствовании ракет, но и в новом самолете дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, "подсвечивающем" сложные цели. Например, идущие на предельно малых высотах украинские бомбардировщики с ракетами Storm Shadow.Люди или амбицииЕще одно противоречие в выступлении генерала — тема "сбережения" солдат. С одной стороны, он утверждает: "Самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди". А Россия не считается с потерями, и число погибших якобы уже превысило 150 тысяч человек. Интересно, что это вдвое меньше, чем озвучивает Генштаб самого Залужного в официальных пресс-релизах: там уже более 300 тысяч. В российском Минобороны эти данные неоднократно опровергали.По информации Time, безвозвратные потери ВСУ — не менее 100 тысяч. Судя по украинскому сегменту Сети — гораздо больше."Мы живем недалеко от нового кладбища. Раньше хоронили по два в неделю. А теперь — каждый день, утром и вечером. И это наш маленький Вышгород. Когда все это закончится?" — возмущается на видео украинка. Таких роликов немало.Демограф Алексей Ракша подсчитал, что украинский мобилизационный ресурс (то есть число мужчин от 18 до 50 лет) сейчас — 6,5-7 миллионов. А с учетом раненых и имеющих бронь — 3-3,5 миллиона. По его оценке, этого Украине хватит на пять лет войны нынешней интенсивности.А Залужный твердит, что ему нужно все больше и больше солдат. И критикует слишком мягкое законодательство, которое многим позволяет избежать призыва.Новобранцев отлавливают на улицах. Коррупционеры в погонах наживаются на взятках от уклонистов. Зеленский увольняет всех военкомов — и это приводит к срыву мобилизации.По неподтвержденным данным западных СМИ, у Залужного острые разногласия с Зеленским по поводу боевых действий. Якобы главком считает необходимым перейти к обороне, тогда как президент настаивает на продолжении наступления.Публикации в The Economist внесли ясность по этому вопросу. Генерал, расписав безальтернативность позиционной войны и тяжесть потерь в ходе атак на укрепленную оборону, в конце концов заявил: "У нас нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу, продолжая наступление, хотя бы на несколько метров в день". Значит, ВСУ продолжат нести огромные потери — без всякой надежды на результат.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», f-16, а-50у