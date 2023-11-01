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Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.11.2023 (обновлено: 14:04 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/samolety-1906654638.html
Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу
Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу
За прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:58
2023-11-01T14:04
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. За прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырехсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
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РИА Новости
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу

Шойгу: российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. За прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырехсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 октября, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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