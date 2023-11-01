https://ria.ru/20231101/samolety-1906654638.html

Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу

Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023

Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу

За прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:58

2023-11-01T12:58

2023-11-01T14:04

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. За прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За прошедший месяц ими уничтожено свыше тысячи четырехсот средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

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2023

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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО 2023-11-01T12:58 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф