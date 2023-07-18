https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

"Все делают по старинке". Солдаты ВСУ раскрыли правду о тренировках в НАТО

"Все делают по старинке". Солдаты ВСУ раскрыли правду о тренировках в НАТО - РИА Новости, 18.07.2023

"Все делают по старинке". Солдаты ВСУ раскрыли правду о тренировках в НАТО

С лета 2022-го программу переподготовки по натовским стандартам прошли свыше 30 тысяч военнослужащих ВСУ. Теперь бойцы откровенно рассказывают о тренировках в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:03

специальная военная операция на украине

германия

европа

киев

вооруженные силы украины

нато

welt

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Захар Андреев. С лета 2022-го программу переподготовки по натовским стандартам прошли свыше 30 тысяч военнослужащих ВСУ. Теперь бойцы откровенно рассказывают о тренировках в Европе. Реальность, по их словам, кардинально отличается от ожиданий."Просто объезжайте""Когда мы спросили у немцев, как проходить через минные поля, они ответили: просто объезжайте. У них на картах минные поля занимают площадь 200 на 100 метров, тогда как в действительности речь идет о гектарах", — украинский танкист с ироничной улыбкой передает разговор с инструкторами на полигоне в Германии. Такой сюжет вышел на телеканале Welt.Это одно из немногих публичных свидетельств того, что работу с украинскими военными НАТО проводит, мягко говоря, неидеально. А ведь члены альянса взялись подготовить основную ударную силу ВСУ перед контрнаступлением. По данным СМИ, страны Североатлантического блока должны были обучить и снабдить всем необходимым девять из 12 украинских бригад. Численность каждой — около 4000 бойцов.Всего союзники Киева обязались натренировать более чем 70 тысяч человек. Примерно по 30 тысяч взяли на себя ЕС и Великобритания.Еще около десяти тысяч — США. В январе Штаты запустили "расширенную и более сложную программу обучения, которая ориентирована на крупномасштабные боевые действия". Тренировки — на территории Германии.Прививка для ВСУДанных о том, что из себя представляет подготовка, не так много. Западный и украинский официоз рисует благостную картину. Инструкторы хвалят способности и энтузиазм курсантов, которые, по их словам, быстро и качественно усваивают информацию. Охотно рассказывают об "эмоциональных моментах" расставания и обмене сувенирами.Среди минусов подопечных называют их склонность к "определенному анархизму".В сюжеты украинских СМИ попадают разные виды подготовки — от управления западной военной техникой до отработки штурма жилых кварталов. Так, в одном из репортажей в условиях малоэтажной британской застройки имитировали штурм Мелитополя.Один из самых подробных материалов на эту тему вышел осенью 2022-го на страницах Financial Times. Издание сообщало, что британские инструкторы пытаются воссоздать условия боев максимально правдоподобно. Воспроизводят "грязь, шум и вонь" полей сражений. Используют фальшивую кровь, аудиозапись криков. Приглашают актеров с ампутированными конечностями. Траншеи специально затапливают водой."Мы стараемся сделать украинским военным прививку от стрессов, с которыми они могут столкнуться", — отметил подполковник Джон Харрис.В то же время украинцы, попавшие в плен, описывают все иначе. Пользы от зарубежных тренировок, уверяют они, не было."В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Даже в Житомире нас пожестче "таскали", — говорит один из бойцов."Нас не восприняли всерьез"Еще один источник — действующие украинские военные. Пользователь твиттера под ником Рядовой шутник 2.0 — насколько можно понять, разведчик ВСУ — опубликовал рассказ о курсах в Германии. Инструкторами там были американцы.Автор жалуется на распорядок дня. Например, требовали подниматься в пять утра, хотя стрельбы могли начаться в 13 часов.По прибытии на полигон выяснилось: программа подготовки не рассчитана на людей с боевым опытом, хотя некоторые воевали уже не первый месяц. Принимающая сторона обещала скорректировать план, однако этого не произошло.Тренировки были предельно далекими от реалий текущего конфликта. Самая интересная часть образовательной программы касалась, по выражению украинского военного, "довольно рудиментарных вещей"."Неделю нас учили читать карты, отражать координаты, брать азимут, переводить азимут с компаса на карту и наоборот, — пишет он. — Когда мы рассказали, что пользуемся электронными картами на планшетах и телефонах, нас не восприняли всерьез".По его словам, американским наставникам казалось дикостью, что украинские военные идут на боевые задания с китайскими смартфонами и планшетами."Да, техника может сесть, выйти из строя, а бумажная карта с тобой всегда. Но после "Крапивы" (украинского мобильного приложения для артиллеристов. — Прим. ред.) возвращаться к бумажным картам вообще не хочется", — признается боец.При этом во время батальонных учений приходилось действовать в условиях густого тумана, поэтому даже "рудиментарные" навыки применить так и не удалось."Этого нет даже в планах"Новостью для украинских курсантов стало неумение американцев применять небольшие дроны."Концепции использования гражданских коптеров у них нет даже в планах", — уверяет военный.По его словам, американцы — сторонники "чисто пешей разведки". Для них "абсолютно нормально залезть на какой-нибудь холм, по бумажной карте и азимуту отразить координаты точки, вызвать на нее артиллерию по рации, скорректировать и вернуться назад". При этом у них много различных беспилотников самолетного типа, которые, правда, применяют только на бригадном уровне."Это прекрасно показывает, что, кроме стычек с аборигенами в Ираке, Афгане, Сирии и так далее, американцы давно не принимали участия в серьезной войне", — считает автор.И приводит пример: американские коллеги были в шоке, когда узнали, "на какую дистанцию может применяться, с какой скоростью лететь и какой вес нести дрон-камикадзе за 500 долларов".Автор отмечает и другие странности. В частности, пулеметчикам практически не объясняли, как обращаться с новым для них оружием. Тогда как о винтовке M16 на занятиях рассказали максимально подробно. "А вы должны понимать, насколько важны обучение и стрельбы именно для пулеметчиков", — пишет разведчик.По его словам, провел он на полигоне чуть больше месяца. Таков стандартный срок тренировки украинских военных в Европе. И эту проблему признают в НАТО. Например, стандартные курсы в британской армии занимают 14 недель.При этом, если судить по многочисленным заявлениям солдат ВСУ, на самой Украине подготовка не лучше. Один из военнопленных сообщал, что бойцов учили стрелять в виртуальном тире. А в соцсетях сравнивают "учебку" с тюрьмой, где ничего, кроме рытья окопов, не было.Именно из этих курсантов командование ВСУ начиная с прошлого года готовило "ударный кулак" для контрнаступления. Которое — и это признают даже в Киеве — идет не так, как задумывалось.

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

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германия, европа, киев, вооруженные силы украины, нато, welt