https://ria.ru/20220711/ukraina-1801658892.html
Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный
Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный - РИА Новости, 11.07.2022
Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный
Огневая подготовка украинских военных проходит в виртуальном тире, ее проводят исключительно сержанты, рассказал попавший в плен украинский военный Андрей в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:00
2022-07-11T14:00
2022-07-11T15:48
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в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Огневая подготовка украинских военных проходит в виртуальном тире, ее проводят исключительно сержанты, рассказал попавший в плен украинский военный Андрей в видео, опубликованном Минобороны России.Андрей рассказал, что является стрелком-санитаром 25-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. По его словам, он был пойман на улице полицией и доставлен в военный комиссариат. Затем его отправили в воинскую часть в поселке городского типа Черкасское.Пленный сообщил, что огневая подготовка в части проводилась в виртуальном тире."Виртуальный тир там был… Как на компьютере играют, стреляют в виртуальных играх, так и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо", — сообщил пленный.По его словам, подготовку проводили исключительно сержанты, украинского офицера он видел лишь один раз.На передовую в составе своего подразделения Андрей прибыл две недели назад. Во время боя он получил осколочное ранение в руку. Он рассказал, что, оказывая себе медицинскую помощь, услышал в громкоговоритель призыв сдаваться, пошел на звук и сдался в плен российским войскам.Андрей добавил, что в плену к нему относятся хорошо.
https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нас не готовили особо" – украинский военнопленный о службе в ВСУ
Пленный боец ВСУ рассказал, как командование отправляет личный состав на передовую без подготовки. "Виртуальный тир там был. Что на компьютерах играешь в игры, то же самое мы и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо… Сержанты были. Офицеров толком не было, вообще…"
2022-07-11T14:00
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина
14:00 11.07.2022 (обновлено: 15:48 11.07.2022)
Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный
Попавший в плен украинский военный: огневая подготовка в ВСУ проходит в виртуальном тире
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Огневая подготовка украинских военных проходит в виртуальном тире, ее проводят исключительно сержанты, рассказал попавший в плен украинский военный Андрей в видео, опубликованном Минобороны России
.
Андрей рассказал, что является стрелком-санитаром 25-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. По его словам, он был пойман на улице полицией и доставлен в военный комиссариат. Затем его отправили в воинскую часть в поселке городского типа Черкасское.
Пленный сообщил, что огневая подготовка в части проводилась в виртуальном тире.
"Виртуальный тир там был… Как на компьютере играют, стреляют в виртуальных играх, так и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо", — сообщил пленный.
По его словам, подготовку проводили исключительно сержанты, украинского офицера он видел лишь один раз.
"Офицеров толком не было вообще. Был полковник, но он утром приехал, посмотрел, что все на месте, и уехал", — сказал пленный.
На передовую в составе своего подразделения Андрей прибыл две недели назад. Во время боя он получил осколочное ранение в руку. Он рассказал, что, оказывая себе медицинскую помощь, услышал в громкоговоритель призыв сдаваться, пошел на звук и сдался в плен российским войскам.
Андрей добавил, что в плену к нему относятся хорошо.