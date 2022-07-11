https://ria.ru/20220711/ukraina-1801658892.html

Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный

Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный - РИА Новости, 11.07.2022

Военных на Украине готовят в виртуальном тире, заявил пленный

Огневая подготовка украинских военных проходит в виртуальном тире, ее проводят исключительно сержанты, рассказал попавший в плен украинский военный Андрей в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:00

2022-07-11T14:00

2022-07-11T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Огневая подготовка украинских военных проходит в виртуальном тире, ее проводят исключительно сержанты, рассказал попавший в плен украинский военный Андрей в видео, опубликованном Минобороны России.Андрей рассказал, что является стрелком-санитаром 25-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. По его словам, он был пойман на улице полицией и доставлен в военный комиссариат. Затем его отправили в воинскую часть в поселке городского типа Черкасское.Пленный сообщил, что огневая подготовка в части проводилась в виртуальном тире."Виртуальный тир там был… Как на компьютере играют, стреляют в виртуальных играх, так и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо", — сообщил пленный.По его словам, подготовку проводили исключительно сержанты, украинского офицера он видел лишь один раз.На передовую в составе своего подразделения Андрей прибыл две недели назад. Во время боя он получил осколочное ранение в руку. Он рассказал, что, оказывая себе медицинскую помощь, услышал в громкоговоритель призыв сдаваться, пошел на звук и сдался в плен российским войскам.Андрей добавил, что в плену к нему относятся хорошо.

https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801396672.html

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Дарья Буймова

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"Нас не готовили особо" – украинский военнопленный о службе в ВСУ Пленный боец ВСУ рассказал, как командование отправляет личный состав на передовую без подготовки. "Виртуальный тир там был. Что на компьютерах играешь в игры, то же самое мы и в тире стреляли. Вообще нас не готовили особо… Сержанты были. Офицеров толком не было, вообще…" 2022-07-11T14:00 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина