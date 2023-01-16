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США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/podgotovka-1845072437.html
США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ
США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ
Американские военные в воскресенье начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T05:50
2023-01-16T05:50
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
россия
нато
марк милли
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские военные в воскресенье начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии, передает агентство Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. "Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", - говорится в материале агентства. Сообщается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернется "на поле боя" в ближайшие пять-восемь недель. Согласно агентству, Милли планирует в понедельник лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, украинские военные, которые пройдут подготовку, покинули Украину несколько дней назад. До сих пор в Пентагоне не сообщали, когда именно стартуют учения. Агентство отмечает, что США уже обучили более 3,1 тысячи украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/imperializm-1845070139.html
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в мире, сша, германия, украина, россия, нато, марк милли, олаф шольц, джо байден, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Россия, НАТО, Марк Милли, Олаф Шольц, Джо Байден, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
05:50 16.01.2023
 
США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ

Associated Press: США начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии

© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США в Германии
Военнослужащие армии США в Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
Военнослужащие армии США в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американские военные в воскресенье начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии, передает агентство Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.
"Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", - говорится в материале агентства.
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Сообщается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернется "на поле боя" в ближайшие пять-восемь недель. Согласно агентству, Милли планирует в понедельник лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, украинские военные, которые пройдут подготовку, покинули Украину несколько дней назад.
До сих пор в Пентагоне не сообщали, когда именно стартуют учения. Агентство отмечает, что США уже обучили более 3,1 тысячи украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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