https://ria.ru/20230922/samolet-1897928781.html
"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У
"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У - РИА Новости, 22.09.2023
"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У
Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе корпорации. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:12
2023-09-22T08:12
2023-09-22T15:22
безопасность
россия
ростех
российская электроника
воздушно-космические силы россии
а-50у
а-50
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе корпорации. "Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация (А-50. — Прим. ред.)", — сказали в корпорации. Там добавили, что "применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач". Модернизированный борт получил новую электронику, новые большие ЖК-мониторы, конструкторы улучшили эргономику самолета, чтобы снизить утомляемость экипажа. А-50У также оснастили новым пилотажно-навигационным комплексом. В "Ростехе" отметили, что "авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У – необходимая в условиях современных боевых действий машина". "В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", — добавили в корпорации.Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины, рассказал генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев.Концерн "Вега" при модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса "Шмель", включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа)."Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО", — отметил генконструкор.Михеев добавил, что с учетом высокой потребности в эти машинах в войсках передали очередной борт и в ближайшее время планируется завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.В составе "Росэлектроники" работы по модернизации борта вел концерн "Вега", в составе Объединенной авиастроительной корпорации — ТАНТК имени Г. М. Бериева.
https://ria.ru/20230919/granatomety-1897127457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, российская электроника, воздушно-космические силы россии, а-50у, а-50
Безопасность, Россия, Ростех, Российская электроника, Воздушно-космические силы России, А-50У, А-50
"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У
"Ростех" передал ВКС самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе
корпорации.
«
"Холдинг "Росэлектроника
" и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация (А-50. — Прим. ред.)", — сказали в корпорации.
Там добавили, что "применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач".
Модернизированный борт получил новую электронику, новые большие ЖК-мониторы, конструкторы улучшили эргономику самолета, чтобы снизить утомляемость экипажа. А-50У также оснастили новым пилотажно-навигационным комплексом.
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В "Ростехе" отметили, что "авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У – необходимая в условиях современных боевых действий машина".
«
"В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", — добавили в корпорации.
Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины, рассказал генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев.
Концерн "Вега" при модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса "Шмель", включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа).
"Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО", — отметил генконструкор.
Михеев добавил, что с учетом высокой потребности в эти машинах в войсках передали очередной борт и в ближайшее время планируется завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.
В составе "Росэлектроники" работы по модернизации борта вел концерн "Вега", в составе Объединенной авиастроительной корпорации — ТАНТК имени Г. М. Бериева.
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