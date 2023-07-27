https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ

"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023

"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ

Минные поля и нехватка нужного вооружения — не единственные и даже не главные причины неудачи украинского контрнаступа. Так считают западные аналитики,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:01

специальная военная операция на украине

киев

украина

сша

александр ходаковский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Минные поля и нехватка нужного вооружения — не единственные и даже не главные причины неудачи украинского контрнаступа. Так считают западные аналитики, наблюдавшие за боями воочию. Почему не получилось и как Киев надеется переломить ситуацию — в материале РИА Новости."Дело не только в технике"Группа видных военных экспертов недавно побывала на передовых позициях ВСУ в Запорожской области и в Донбассе. Один из них, научный сотрудник британского Института международных стратегических исследований Франц-Стефан Гади, опубликовал свои выводы в соцсети "Твиттер".Он согласился с тем, что украинским военным для успеха не хватает средств разминирования, систем ПВО и ПТРК. Однако главная проблема не в этом."Украинские силы до сих пор не освоили масштабные общевойсковые операции. В результате становятся уязвимыми для противотанковых средств и артиллерии при наступлении, — пишет Гади. — Так что дело не только в оборудовании. Никакого планомерного растаскивания российской оборонительной системы я просто не наблюдал".По его словам, ВСУ надо синхронизировать действия различных подразделений. Иначе "западное вооружение не оправдает себя". Киев пытается решить эту задачу, но работа идет медленно, констатирует эксперт.Ранее Пентагон сообщал, что американцы и союзники обучили общевойсковым маневрам 63 тысячи украинских солдат. Еще тысячи бойцов продолжают тренировки. Тем не менее применить навыки на поле боя не удалось. Эксперт указывает на недостаточную продолжительность курсов. Пяти недель на европейских полигонах не хватает, чтобы противостоять российской армии — "одной из самых мощных в мире"."Полтора года боевых действий — вполне достаточно, чтобы подготовить необходимое количество живой силы, — возражает британцу российский военный аналитик Михаил Онуфриенко. — Тем более что западные специалисты — инструкторы, разведчики, штабисты — работают на Украине как минимум со времен первого Майдана. То есть у них было почти 20 лет. И подготовить они могли кого угодно. Но такой цели никто не ставил".В то же время, по оценке Гади, ни одна западная страна, за исключением США, сегодня не способна проводить общевойсковые операции в таких масштабах. Кроме того, ни у кого, включая Штаты, нет опыта прорыва "глубокоэшелонированной обороны, которую возвели русские на юге и востоке Украины"."Кассеты" не помогутПотеряв около 20 процентов техники, командование ВСУ изменило тактику. Теперь преобладают пехотные атаки, проводимые отделением, взводом или ротой при поддержке артиллерии.Действуют группы в 15-50 человек. Среди них саперы, а также операторы ПЗРК, которые пытаются противостоять вертолетам.Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, также посетивший зону боевых действий, отмечает, что это позволяет минимизировать потери. "Но продвижение медленнее, меньше возможностей для быстрого прорыва", — констатирует он.В результате прогресс ВСУ (если он есть) измеряется в метрах, а не километрах.Чтобы обеспечить возможность маневра, украинские силы пытаются проредить оборону. Поэтому западные союзники возлагают большие надежды на кассетные боеприпасы. Однако, по мнению Онуфриенко, это ВСУ не поможет."У России запасов этого вида вооружений намного больше. Учитывая наше превосходство в воздухе, сомневаюсь, что переданное украинским войскам изменит ход боевых действий", — говорит он.Такого оружия малоПо словам западных наблюдателей, ВСУ достигли превосходства в контрбатарейной борьбе. Россиянам якобы не хватает радаров для выявления огневых точек, а дальность артиллерийских систем уступает западным.Это ранее признавал замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он отмечал, что нужные дистанции могут обеспечить дроны-камикадзе "Ланцет". А "таких изделий недостаточно, и они неоправданно дороги".В свою очередь, исследователь Франц-Стефан Гади уточняет: если Украина добилась огневого превосходства в ствольной артиллерии, то Россия сохраняет преимущество в РСЗО."Однако локализованного превосходства в некоторых калибрах маловато для прорыва обороны русских", — указывает британский эксперт.Онуфриенко с этим вполне согласен. "Разумеется, полная информация о ходе контрбатарейной борьбы есть только у военных. Мы можем делать выводы лишь по результатам. Судя по пятидесяти с лишним дням наступления, серьезного преимущества у ВСУ нет", — отмечает он.По оценкам западных экспертов, ВСУ не хватает артиллерийских стволов. С нынешними темпами западного производства и сроками поставок решить эту проблему трудно.Возможностей все меньшеГади уверяет: даже украинские военные связывают неудачи на поле боя не столько с нехваткой оружия, сколько с "плохой тактикой, отсутствием координации, бюрократической волокитой, мышлением в советском стиле и… ожесточенным сопротивлением русских".В ослабленном состоянии, после боев на истощение, российские подразделения способны "задержать или отразить" атаку взвода или роты ВСУ. Поэтому, полагает эксперт, эти атаки надо синхронизировать на более широком участке фронта."Они были достаточно гибкими на тактическом уровне и в целом воевали в соответствии со своей доктриной", — передает аналитик мнение украинских военных о качестве российской обороны.ВСУ пока не ввели в бой основные силы. Но и у россиян до сих пор не было необходимости развертывать оперативные резервы.Гади считает, что перспективы контрнаступления сохраняются и военную помощь следует наращивать. "На фоне упорных боев украинские войска постепенно набирают силу", — утверждает он.Именно от зарубежных поставок зависит, как далеко ВСУ продвинутся, твердят в НАТО. Однако наблюдатели отмечают некоторые странности. Источники в Североатлантическом альянсе говорят: "Запад все делает правильно, только с опозданием на шесть месяцев". И эта задержка позволила России подготовить эффективную оборону. А согласно информации Washington Post, в Пентагоне заранее знали, что Киеву не хватит сил и средств для успешной операции.По словам Онуфриенко, характер помощи — и сроки поставок, и номенклатура — позволяет предположить, что Запад (и прежде всего США) заинтересован не в победе ВСУ, а в максимальном затягивании конфликта. Это выгодно Вашингтону и экономически, и политически. Значит, Киев продолжит получать все более смертоносное оружие. Но дозированно.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

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киев, украина, сша, александр ходаковский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша