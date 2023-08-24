https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16

ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16 - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16

Украина получит десятки F-16. Хотя в Киеве празднуют дипломатическую победу, эксперты сомневаются, что это изменит ход конфликта. О том, как могут себя проявить РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:02

специальная военная операция на украине

киев

украина

сша

владимир зеленский

валерий залужный

марк рютте

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Украина получит десятки F-16. Хотя в Киеве празднуют дипломатическую победу, эксперты сомневаются, что это изменит ход конфликта. О том, как могут себя проявить американские истребители, — в материале РИА Новости."Все равно хотели сделать это""Противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в атаку с луками и стрелами", — жаловался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в июньском интервью газете The Washington Post.Материал вышел в самый разгар неудачного украинского наступления. Эффективность российской обороны обеспечила в том числе авиация. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожали бронетехнику управляемыми ракетами. А самолеты применяли бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим поражать цели, не заходя в зону действия ПВО.Западная доктрина предполагает, что успех наступления обеспечивает превосходство в небе. Без истребительной авиации это невозможно.По данным из открытых источников, ВСУ располагали 140 боевыми самолетами советского производства. Около 60 этих машин потеряно. Значительная часть — уничтожена российскими истребителями. Причем ВКС сбивали украинские машины до того, как те обнаружат угрозу.Киевские власти давно добивались от Запада боевых самолетов. Наконец, спустя полтора года США согласились, чтобы их союзники по НАТО поделились истребителями F-16.На днях определилось, кто именно: Дания и Нидерланды. У них одна из самых старых модификаций — F-16AM/BM. В ближайшие годы обе страны планировали отказаться от этих машин ради новейших F-35.Запутались в показанияхПо мнению экспертов, эффективность американской авиатехники в рядах ВСУ зависит от ряда факторов, которые пока неизвестны. Прежде всего, до сих пор неясно, сколько именно "файтеров" получит Киев.В том же интервью Залужный утверждал, что для успеха хватит "ограниченного числа". "Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир", — уверял он. Но официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат месяцем позже сообщил, что в Киеве рассчитывают на 128 истребителей.Зеленский объявил, что голландцы отдадут 42 самолета — то есть все, что у них есть. Премьер Марк Рютте цифр не называл. По данным газеты de Volkskrant, Нидерланды могут передать 18 машин.Дания пообещала 19 истребителей. Но поставки растянутся на несколько лет: шесть — до конца года, восемь — в 2024-м, пять — в 2025-м.Специалисты отмечают: даже если Киев действительно получит 61 самолет, это не значит, что все будут боеспособны."Некоторые из этих истребителей двухместные. Обычно их применяют для наблюдательных или учебных миссий, — объясняет военный обозреватель Шон Белл. — Кроме того, часть машин придется держать подальше от линии фронта — для тренировок следующего поколения летчиков. Другим понадобится обслуживание, а третьи и вовсе не получится ввести в строй".От 69 дней до пяти летНепонятно также, сколько времени потребуется на обучение пилотов. По мнению генерала ВВС США Джеймса Хекера, чтобы качественно подготовить хотя бы пару эскадрилий F-16, необходимо четыре-пять лет.The War Zone со ссылкой на "опытного инструктора" сообщает: натовскому профессионалу с большим налетом нужно 69 дней, чтобы пересесть на F-16 с западного истребителя другого типа. Возможно, предполагают эксперты издания, для украинцев, привыкших к советской технике, составят адаптированную ускоренную программу — пусть и не столь короткую. Но обучение с нуля займет от шести месяцев до года. Скорость освоения материала зависит и от того, насколько хорошо курсанты владеют английским.Кроме летчиков понадобится обслуживающий персонал — это сотни человек. И инфраструктура: F-16 считается более чувствительным к качеству аэродромов, нежели, например, советские "МиГи". Впрочем, по мнению военного эксперта Сергея Денисенцева, это не станет проблемой для Киева."На Украине осталась хорошая сеть аэродромов. В СССР строили на совесть. Там должны были размещаться все типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики. Для истребителей это даже избыточные условия, — поясняет он. — Вопрос, насколько российские Вооруженные силы способны воздействовать на места базирования".Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина будет готова принять F-16 не ранее чем через шесть месяцев. Но это минимум. Скорее всего, времени уйдет больше.Главный вопросF-16 — сравнительно дешевая и простая в управлении машина, поэтому и получила настолько широкое распространение в мире.Этот истребитель — далеко не лучший в своем классе: по ряду параметров уступает российским и европейским аналогам. Но у него есть важнейшее преимущество — совместимость с американским вооружением. Некоторые ударные средства, разработанные в США, крайне проблематично устанавливать на советские носители (хотя с европейскими системами получилось: те же Storm Shadow/Scalp запускают с Су-24).Ключевой вопрос — какой пакет вооружений поступит вместе с самолетами. Пока надежных данных на этот счет нет.Среди наиболее желанного Киевом — крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Дальность — от 370 до почти 1000 километров в зависимости от модификации. Это больше, чем у Storm Shadow/Scalp, с которыми, кстати, F-16 тоже несовместим.Кроме того, истребитель может использовать ракеты "воздух — воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM (последние уже есть у ВСУ, правда, в наземном варианте NASAMS). Там тоже есть разные модификации."Американские системы "воздух — воздух" куда эффективнее советских ракет, которыми располагают ВСУ. Но если будет AMRAAM, то какие версии? Неизвестно. А значит, пока рано строить предположения о конкурентоспособности F-16 на фоне наших самолетов", — констатирует Денисенцев.Кроме того, это довольно сложное в обращении вооружение, и перейти на него с советских платформ крайне непросто, отмечают американские пилоты. "Дисплеи в кабине, кинематика ракет и способ их работы — все это очень сильно отличается", — говорит один из летчиков F-16."Не станет тем самым оружием"По крайней мере, F-16 наверняка усилят противодействие российским крылатым ракетам и "Гераням", указывает эксперт RAND Бринн Таннехилл. Это особенно актуально в условиях, когда украинские запасы для С-300 сокращаются, а количество ракет для "Пэтриот" ограничено.Все специалисты согласны: договоренности Зеленского с Данией и Нидерландами не окажут никакого влияния на текущее контрнаступление. По мнению Таннехилла, "F-16 ни в коем случае не станут чудо-оружием, которое изменит ход боевых действий"."Самолеты помогут Украине принять западный стиль ведения войны (или заставят ее это сделать), — пишет он. — В отличие от противотанковых ракет, артиллерии, бронетехники и ПВО, решение предоставить F-16 направлено не на то, чтобы помочь пережить следующую фазу войны, а чтобы обеспечить государственный суверенитет в долгосрочной перспективе".F-16 дает значительные логистические и тактические преимущества, продолжает эксперт. Киеву куда легче поддерживать боеготовность самолетов, детали для которых поставляют США и страны НАТО. В дальнейшем, предполагает специалист, F-16 упростят присоединение к Североатлантическому альянсу — если это вообще когда-нибудь случится.А пока подопечным Залужного придется по-прежнему ходить в атаки "с луком и стрелами".

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