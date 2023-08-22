https://ria.ru/20230822/ukraina-1891539623.html

Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16

Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16 - РИА Новости, 22.08.2023

Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, за это время необходимо РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:07

2023-08-22T16:07

2023-08-22T16:07

в мире

киев

украина

россия

сергей лавров

алексей резников

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, за это время необходимо обучить сотни человек персонала для обслуживая этого самолета и инфраструктуры. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале телеканала ТСН."Минимальный срок, который надо оценивать - это шесть-семь месяцев", - сказал Резников. При этом он добавил, что пилоты продемонстрировали, что могут быть готовыми через полгода, что не скажешь пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные. "Сам самолет - это просто платформа. Нужно говорить об оружии, ракетах, снарядах, бомбах, которые будет использовать F-16. Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их обслуживать. А это означает подготовку не только наших пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции. Несколько сотен человек мы должны обучить для появления первых "птичек" в украинском небе", - сообщил Резников. Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html

https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, алексей резников, f-16