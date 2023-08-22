https://ria.ru/20230822/ukraina-1891539623.html
Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16
Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, за это время необходимо РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:07
2023-08-22T16:07
2023-08-22T16:07
в мире
киев
украина
россия
сергей лавров
алексей резников
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, за это время необходимо обучить сотни человек персонала для обслуживая этого самолета и инфраструктуры. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале телеканала ТСН."Минимальный срок, который надо оценивать - это шесть-семь месяцев", - сказал Резников. При этом он добавил, что пилоты продемонстрировали, что могут быть готовыми через полгода, что не скажешь пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные. "Сам самолет - это просто платформа. Нужно говорить об оружии, ракетах, снарядах, бомбах, которые будет использовать F-16. Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их обслуживать. А это означает подготовку не только наших пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции. Несколько сотен человек мы должны обучить для появления первых "птичек" в украинском небе", - сообщил Резников. Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, алексей резников, f-16
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Алексей Резников, F-16
Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16
Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 не раньше, чем через полгода
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, за это время необходимо обучить сотни человек персонала для обслуживая этого самолета и инфраструктуры. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале
телеканала ТСН.
"Минимальный срок, который надо оценивать - это шесть-семь месяцев", - сказал Резников.
В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины
При этом он добавил, что пилоты продемонстрировали, что могут быть готовыми через полгода, что не скажешь пока об инженерах и технике, поскольку ремонт и системы обслуживания сложные.
"Сам самолет - это просто платформа. Нужно говорить об оружии, ракетах, снарядах, бомбах, которые будет использовать F-16. Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их обслуживать. А это означает подготовку не только наших пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции. Несколько сотен человек мы должны обучить для появления первых "птичек" в украинском небе", - сообщил Резников.
Как сообщал ранее командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон
принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании
и Нидерландов
. Белый дом подтвердил, что Украина
получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров
отмечал, что США
и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ
, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16