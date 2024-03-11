https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"

Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен" - РИА Новости, 11.03.2024

Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"

Фермерские протесты охватили всю Европу, уже переставая быть мирными. Страсти накаляются, стычки аграриев с полицией усиливаются. Особенно жаркими стали... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:02

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Фермерские протесты охватили всю Европу, уже переставая быть мирными. Страсти накаляются, стычки аграриев с полицией усиливаются. Особенно жаркими стали протесты в той стране, с которой эта волна и началась, — в Польше. На прошлой неделе в центре Варшавы состоялись самые жесткие столкновения протестующих с полицией, в результате чего десятки участников акций были задержаны.Причем вся страна уже несколько дней обсуждает эпические кадры задержания протестующего с польским знаменем, которое в итоге стычки полицейские ломают, а потом еще и топчутся по нему. Более эмоционального момента для поляков представить очень сложно. Все соцсети забиты этими кадрами в сочетании с воспоминаниями о недавней "мимимишной" кампании лидера оппозиции Дональда Туска, в ходе которой он всюду улыбался и показывал пальцами сердечко. Эти же кадры легли в основу роликов, призывающих к дальнейшим протестам.А то, что протесты и новые стычки неизбежны, стало понятно по итогам встречи того же Туска (только теперь уже премьер-министра) с польскими фермерами, которая состоялась в субботу. Те вновь озвучили свои требования (отказ от "Зеленого курса" Евросоюза и перекрытие украинской границы), а заодно предъявили претензии по поводу жестких методов, которые применила к ним полиция. Фермеры привели немало доказательств провокаций против них со стороны неизвестных людей, которые бросали булыжники в правоохранителей, а затем бежали прятаться за тех же полицейских.Забавнее всего, что вместе с Туском на встречу пришел и член его правительства, заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, который еще несколько месяцев назад возглавлял профсоюз "Агроуния" и, собственно, стоял у истоков блокад украинской границы. Теперь он пытается убедить своих вчерашних коллег прекратить акции протеста, который сам и начал. Такая она — причудливая польская политика.По словам самих фермеров, встреча с Туском закончилась ничем. Правительство отказалось перекрывать границу с Украиной и лишь пообещало поставить вопрос перед Еврокомиссией о некотором смягчении отдельных положений "Зеленого курса", что никак не повлияет на решение проблем работников агросектора. В итоге фермеры анонсировали протесты, "еще более мощные, чем были раньше".Один из лидеров протестов Станислав Барна заявил в этой связи: "Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то заблокируем всю Польшу 20 марта с 7:00 до 19:00". На общенациональный протест зовут и представители партии "Право и справедливость" (ПиС), еще вчера бывшей у власти. Так что события обещают быть горячими.Причем они стремительно интернационализируются и приобретают все более скоординированный общеевропейский характер. Например, в эту же субботу в польском городке Богатыня, находящемся аккурат на границе Польши, Германии и Чехии, состоялась совместная акция фермеров трех стран. Требования все те же: эмбарго на украинскую агропродукцию и пересмотр "Зеленого курса".На фоне этого шума никто даже не заметил, как польские фермеры внезапно решили "проблему мирового голода"! Помните, как на протяжении года-полутора после начала спецоперации на Украине западные политики и СМИ без устали кричали, что Россия якобы пытается заморить планету нехваткой продуктов? "Мир заглянет в глаза голодной смерти из-за последствий кризиса на Украине" — такая леденящая душу фраза прозвучала из уст главы МИД Германии Анналены Бербок в мае 2022 года.И вдруг, как по мановению волшебной палочки, эта "угроза" как-то рассосалась! Еврокомиссия сама вводит ограничения на украинскую агропродукцию, то есть Европе уже явно не так "голодно". Куда-то заодно пропали и рассказы о том, насколько качественными являются украинские продукты. Наоборот, упомянутый выше польский замминистра Колодзейчак сейчас в постоянном режиме докладывает о том, как надзорные органы его страны заворачивают обратно некачественные украинские зерно, сахар, муку, ягоды и т. д.И проблема дороговизны продуктов, якобы вызванной "российской блокадой", куда-то исчезла! Помните, как президент США Джо Байден на протяжении нескольких месяцев начинал и заканчивал свои выступления словосочетанием "путинское повышение цен"? Теперь же фермеры всей Европы требуют прекратить украинский демпинг на рынке продуктов питания.И хоть бы кто-то в западных СМИ задался вопросом: а куда же эти страшные "мировые проблемы" подевались? Как получилось, что все происходит с точностью до наоборот по сравнению с тем, чем пугали планету всего-то полтора-два года назад? Но потому и не звучат эти вопросы, что все изначально понимали пропагандистскую, лживую подоплеку обвинений против России — и в "блокаде", и в "голоде", и в "повышении цен", и в иных злодеяниях против человечества. А если сейчас задать все вышеперечисленные вопросы, то придется признать своим избирателям/зрителям/читателям: да, вам изначально лгали, когда рассказывали ужасы о злокозненности России. Но мы же понимаем: никто на Западе этого не признает. Просто сделают вид, что этой лжи как бы и не было.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240303/ssha-1930737920.html

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в мире, польша, европа, россия, джо байден, анналена бербок, дональд туск, еврокомиссия