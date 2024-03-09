Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве
Качиньский: польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с избирателями.
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"На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве", — сказал он.
Качиньский пояснил, что целью мероприятия будет попытка заставить парламентское большинство принять резолюцию сейма об отказе от климатических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс) и об эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины.
Политик подчеркнул, что марш состоится даже в том случае, если к моменту его проведения резолюция будет принята.
В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам они заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты.
С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.