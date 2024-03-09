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Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2024
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21:53 09.03.2024 (обновлено: 22:29 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/aktsiya-1932074992.html
Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве
Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2024
Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве
Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:53
2024-03-09T22:29
в мире
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украина
польша
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с избирателями.&quot;На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве&quot;, — сказал он.Качиньский пояснил, что целью мероприятия будет попытка заставить парламентское большинство принять резолюцию сейма об отказе от климатических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс) и об эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины. Политик подчеркнул, что марш состоится даже в том случае, если к моменту его проведения резолюция будет принята. В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам они заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты. С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html
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в мире, варшава, украина, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Варшава, Украина, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве

Качиньский: польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с избирателями.
«

"На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве", — сказал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Вчера, 09:32
Качиньский пояснил, что целью мероприятия будет попытка заставить парламентское большинство принять резолюцию сейма об отказе от климатических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс) и об эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины.
Политик подчеркнул, что марш состоится даже в том случае, если к моменту его проведения резолюция будет принята.
В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам они заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты.
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Вчера, 12:27
С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России
8 марта, 15:25
 
В миреВаршаваУкраинаПольшаДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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