https://ria.ru/20240309/aktsiya-1932074992.html

Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве

Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2024

Польская оппозиция заявила, что готовит крупную акцию протеста в Варшаве

Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:53

2024-03-09T21:53

2024-03-09T22:29

в мире

варшава

украина

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польская оппозиция готовит крупную акцию протеста в Варшаве, заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский во время общения с избирателями."На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве", — сказал он.Качиньский пояснил, что целью мероприятия будет попытка заставить парламентское большинство принять резолюцию сейма об отказе от климатических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс) и об эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины. Политик подчеркнул, что марш состоится даже в том случае, если к моменту его проведения резолюция будет принята. В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам они заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты. С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html

https://ria.ru/20240308/polsha-1931910075.html

варшава

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польша

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в мире, варшава, украина, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость