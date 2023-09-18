https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

Жертвой польско-польской войны стала Украина

Жертвой польско-польской войны стала Украина - РИА Новости, 18.09.2023

Жертвой польско-польской войны стала Украина

Итак, ровно в полночь 16 сентября, прямо как в сказке о Золушке, польско-украинская дружба превратилась в открытую торговую войну. Именно в это время вступило в РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:03

польша

украина

брюссель

дональд туск

анджей дуда

владимир зеленский

еврокомиссия

право и справедливость

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Итак, ровно в полночь 16 сентября, прямо как в сказке о Золушке, польско-украинская дружба превратилась в открытую торговую войну. Именно в это время вступило в действие изданное в последний момент постановление польского правительства об одностороннем эмбарго на ввоз в страну украинской агропродукции. Это решение последовало за отменой эмбарго, которое весной временно вводила Еврокомиссия по требованию все той же Польши. Таким образом, поляки пошли на открытый конфликт и с Киевом, и с Брюсселем.Причем все понимают природу этого конфликта. А она заключается в неумолимо приближающихся парламентских выборах в Польше, которые намечены на 15 октября. По мере выхода их на финишную прямую очевидным становится тот факт, что правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) не в состоянии заполучить абсолютное большинство в парламенте, которое обеспечивало ей безраздельное господство в стране в течение последних восьми лет. Ее отрыв от проевропейской "Гражданской коалиции" неуклонно сокращается. И все очевиднее становится, что даже если она займет первое место, то не сможет сформировать большинство без привлечения партнеров.А единственным подобным партнером может стать блок "Конфедерация", вышедший сейчас на третье место. Если он сохранит и тем более упрочит свои позиции, то может стать обладателем "золотой акции". На этот блок давно уже пытаются навесить ярлык "пророссийского". Таковым он, безусловно, не является, но с гораздо большей определенностью его можно назвать "антиукраинским", поскольку он активно выступает за сокращение потоков украинских мигрантов и украинских продуктов, включая зерно.Именно к этому блоку в последнее время перетекали голоса польских фермеров, по которым снятие ограничений на поставки украинской агропродукции в 2022 году ударило очень больно. А голоса провинции и деревни были ключевыми для электорального успеха ПиС. Потому-то за них и ведется столь отчаянная борьба.В Брюсселе и Киеве надеются на то, что этой борьбой воспользуется оппозиция, демонстративно отстаивающая "европейский путь" Польши. "Гражданская коалиция" во главе с Дональдом Туском взяла в свои избирательные списки лидера профсоюза "Агроуния" Михала Колодзейчака, который, собственно, и был инициатором акций фермеров против бесконтрольного потока украинского зерна.Именно Колодзейчака оппозиционеры отрядили на днях в Брюссель в попытке убедить Еврокомиссию не отменять эмбарго, срок которого истекал 15 сентября. В итоге это вылилось в его словесную перепалку с евродепутатами от ПиС. Сам Колодзейчак охарактеризовал это как "польско-польскую войну, устроенную на глазах всей Европы". Тем не менее Еврокомиссия не вошла в положение поддерживаемой ею польской партии и отменила эмбарго, дав при этом Украине срок в 30 дней для выработки "законодательных мер во избежание резкого роста поставок зерна". То есть 30 дней с 15 сентября — это та самая заветная дата выборов в Польше, после которой, как надеются в Брюсселе, конфликт пойдет на спад.Похоже, надеются на это и в ПиС, в чем пытаются убедить и Украину. Президент Польши Анджей Дуда запланировал личную встречу с киевским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Видимо, попросит собеседника в необходимости попридержать язык вплоть до выборов. Потому что того откровенно несет. Поблагодарив в пятницу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за снятие эмбарго, он пригрозил своим соседям "цивилизованным ответом", если они будут стоять на своем. Эдак и до "гуманитарных бомбардировок" своих главных союзников дойдет.Никто не сомневается в том, что Евросоюз предпримет жесткие меры для признания незаконными действий Польши (а за ней уже последовали Венгрия, Словакия и рассматривает данный вопрос Румыния). И действительно, ЕС является общим рынком, где национальные правительства лишены права на введение односторонних торговых ограничений. Поэтому и в самой Польше прекрасно понимают, что в крайнем случае Европейский суд отменит это эмбарго. А затем партия Качиньского — Дуды — Моравецкого просто разведет руками и скажет: "Мы бились за наших фермеров до конца". Но это будет уже после выборов, когда голоса аграриев не будут так важны.Но в любом случае в запале предвыборных страстей развиваются некоторые тенденции, которые затем могут стать необратимыми. Главной из них является рост антиукраинских настроений. Колодзейчак в недавнем интервью даже предположил, что ПиС сознательно наводнила рынок дешевым украинским зерном, чтобы "перед выборами взрастить антиукраинские, антиевропейские настроения и польский национализм".Трудно сказать, так ли это, но мы наблюдаем явные сдвиги в этом направлении. С момента вступления Польши в Евросоюз там не было большего лоббиста идеи украинской евроинтеграции. Однако по мере развития дискуссии о разорении польских фермеров из-за украинского зерна возник закономерный вопрос: как же защищаться от демпинга в условиях общего рынка? Ведь в случае принятия Украины в ЕС уже никакими барьерами нельзя будет оградить свой рынок даже теоретически.И вот появилась первая ласточка: министр сельского хозяйства Польши на прошлой неделе публично предупредил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, пока не будут выработаны некие "строгие условия" для защиты польского рынка. Он не сказал, какими в теории могут быть эти "условия". Однако понятно, что в случае ликвидации границ и таможенных барьеров защитить польский агрорынок можно лишь ценой ликвидации украинских фермеров. Так что главной жертвой стремительно развивающейся "польско-польской войны" в итоге все равно станет Украина. А кто же еще?

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896754546.html

https://ria.ru/20230915/polsha-1896591741.html

https://ria.ru/20230915/fenomen-1896441180.html

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896360113.html

польша

украина

брюссель

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польша, украина, брюссель, дональд туск, анджей дуда, владимир зеленский, еврокомиссия, право и справедливость, евросоюз, аналитика