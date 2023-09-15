Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна
Польша, Венгрия и Словакия вводят запрет на импорт зерна с Украины в обход ЕК
© AP Photo / Jae C. HongКомбайн на пшеничном поле собирает урожай в Черкасской области Украины
© AP Photo / Jae C. Hong
Комбайн на пшеничном поле собирает урожай в Черкасской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польша, Словакия и Венгрия с полуночи вводят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго.
Как отметил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Будапешт запретит импорт 24 товаров с Украины. Список продуктов опубликовали в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23:00 15 сентября (0:00 16 сентября мск). Его подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.
В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал решение ЕК "вредным для польских фермеров". По его словам, в этом вопросе Варшаве не будет слушать Берлин и Брюссель.
Как сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики, объясняя позицию Братиславы, в противном случае рынок Словакии наводнило бы дешевое украинское зерно, что могло бы нанести большой финансовый ущерб местным аграриям.
В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала страну ввести меры по контролю за экспортом. Киев должен будет 18 сентября представить ЕК и соседним странам план действий. Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией. Вводить никаких новых ограничений не планируют, пока Киев эффективно применяет собственные меры.
Запрет на ввоз украинского зерна
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.