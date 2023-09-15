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Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна

Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 16.09.2023

Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна

Польша, Словакия и Венгрия с полуночи вводят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-15T21:03

2023-09-15T21:03

2023-09-16T00:21

польша

венгрия

украина

матеуш моравецкий

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польша, Словакия и Венгрия с полуночи вводят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить эмбарго.Как отметил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Будапешт запретит импорт 24 товаров с Украины. Список продуктов опубликовали в правительственном вестнике. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино. Указ вступает в силу в 23:00 15 сентября (0:00 16 сентября мск). Его подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал решение ЕК "вредным для польских фермеров". По его словам, в этом вопросе Варшаве не будет слушать Берлин и Брюссель.Как сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики, объясняя позицию Братиславы, в противном случае рынок Словакии наводнило бы дешевое украинское зерно, что могло бы нанести большой финансовый ущерб местным аграриям.В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала страну ввести меры по контролю за экспортом. Киев должен будет 18 сентября представить ЕК и соседним странам план действий. Европейская комиссия и Украина будут следить за ситуацией. Вводить никаких новых ограничений не планируют, пока Киев эффективно применяет собственные меры.Запрет на ввоз украинского зернаВ конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.

https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html

https://ria.ru/20230914/otmena-1896338497.html

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

польша

венгрия

украина

словакия

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польша, венгрия, украина, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, словакия, виктор орбан