https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России

Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России - РИА Новости, 16.05.2022

Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России

"Мир заглянет в глаза голодной смерти из-за последствий кризиса на Украине". Такой вовсе не оптимистичной фразой подытожила трехдневное заседание министров... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:01

владимир зеленский

мария захарова

россия

украина

африка

g7

евросоюз

еврокомиссия

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"Мир заглянет в глаза голодной смерти из-за последствий кризиса на Украине". Такой вовсе не оптимистичной фразой подытожила трехдневное заседание министров иностранных дел "Большой семерки" Анналена Бербок, принимавшая мероприятие. Само собой, во всем этом виновата исключительно Россия.Говоря о необходимости срочно разблокировать порт Одессы, глава германской дипломатии добавила: "Мы не должны быть наивными. Это не сопутствующий ущерб, это абсолютно преднамеренный инструмент гибридной войны, ведущейся в настоящее время".О том, что Россия якобы провоцирует мировой продовольственный кризис, на Западе в последнее время не говорит только ленивый. Если при этом подытожить все "аргументы", звучащие в поддержку данного тезиса, то получим следующие взаимоисключающие заявления и действия Запада:Это все не утрирование, не шутка. Подобные заявления звучат повсеместно, причем зачастую содержатся в одних и тех же речах, статьях, телешоу. Например, глава украинского режима Владимир Зеленский неоднократно умудрялся в один и тот же ежевечерний стендап включить взаимопротиворечащие тезисы на тему продовольственного кризиса. Он постоянно плачется по поводу незавидной судьбы африканских стран, куда не дойдет украинское зерно, якобы заблокированное Россией. Но сразу же призывает в своих выступлениях: "Нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов". То есть судьба голодающей Африки вдруг отступает на задний план.Сразу после упомянутого саммита главных дипломатов G7 Зеленский решил поддержать их выводы о голоде, грозящем планете, и заявил в очередном ночном обращении: "Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские официальные деятели еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности, к каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия? Вот на какие вопросы придется отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России".Сознательно приводим этот "шедевр логики" от вчерашнего комика целиком, без купюр, без многоточий. Оставим на совести Зеленского слова об "угрозах от российских официальных деятелей" — видимо, он принял Бербок за российского чиновника, потому что ее слова о мировом голоде, процитированные выше, прозвучали именно в день этого стендапа от профессионального комедианта. Но сама привязка продовольственного кризиса к призыву вводить новые санкции против России не смущает ни Зеленского, ни многих других западных чиновников. Как блокада российских товаров и призыв к другим странам присоединиться к этой блокаде может облегчить кризис, а не усилить его, никто из них не поясняет.Неслучайно официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова Бербок о глобальном голоде, пояснила ей: "Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение". Но на Западе (не говоря уже об Украине) само понятие причинно-следственных связей, похоже, предано проклятию. Тот, кто пытается начать разговор об этом, сразу же объявляется "агентом Кремля".Президент США, выступая на минувшей неделе перед американскими фермерами, опять обвинил в росте цен на продовольствие Россию и договорился до того, что Украина сражается за возможность "накормить тех, кто остался голодным по всему миру из-за российских зверств". Судя по Байдену, для киевского режима самоцелью является снижение мировых цен на продукты. То есть не собственная выгода, не безубыточность своих фермерских хозяйств, а именно святая миссия накормить планету.Причем президент США в этой речи пошел на откровенную фальсификацию, заявив, что Украина является поставщиком пшеницы номер один в мире, а Россия якобы занимает второе место. Что, конечно, не соответствует действительности. Но даже если принять это утверждение, то логично было бы призвать мир обеспечить беспрепятственный доступ российских товаров на рынок ради смягчения ценового удара и предотвращения голода в Африке. Но нет, по мнению Байдена, кормить голодающих должна только Украина, но ни в коем случае не Россия, которая на самом деле является абсолютным лидером по экспорту зерновых. Видимо, из "зерен украинской свободы" хлеб получается более сытным, чем из "зерен российской автократии". Иначе ведь не объяснишь одновременные призывы накормить голодных Африки украинской пшеницей и заблокировать поставки российских торговых судов.Вот и старается коллективный Запад, придумывая схемы максимального вывоза украинского зерна за рубеж. Европа громогласно объявляет о планах по созданию "зерновых коридоров" для украинской агропродукции. Причем готова ради этого на немыслимый шаг — создание таких коридоров через Белоруссию, к транспортной блокаде которой та же Европа призывала еще задолго до украинского кризиса. Останавливает только одно: опасение того, что украинское зерно, проходя через Белоруссию, попадет в итоге не в Клайпеду, а в российские порты. И неважно, что дальше оно все равно достигнет святой цели, декларируемой Европой, то есть будет кормить голодающих Африки. Но тогда ведь это зерно станет "тоталитарным", а им, как известно, кормить никого нельзя.В итоге Еврокомиссия породила обширный план по созданию "Дорог солидарности" (Solidarity Lanes) с целью максимального использования инфраструктуры ЕС для скорейшей перевозки украинского зерна в Европу. Эти усилия особенно активизировались на фоне опасений относительно продовольственной безопасности самого ЕС из-за засухи во Франции. Довольно емко и образно инициативы Европы прокомментировал российский военкор Александр Коц: "Суть этих Solidarity Lanes в итоге сводится к тому, что украинцы останутся без еды, а правительство страны — с бабками. Но виноват во всем, как обычно, будет Путин".И вот здесь мы подходим к самому удивительному парадоксу всех этих завываний коллективного Запада и примкнувшей к нему Украины по поводу грядущего мирового голода. В желании обвинить Россию во всех бедах и проблемах западные аналитики порой даже не замечают, как они умудряются в одну и ту же статью втиснуть обвинения в наш адрес по поводу того, что мы якобы блокируем вывоз зерна с Украины и создаем там предпосылки для голода.Financial Times, к примеру, уже несколько раз прибегала к аналогиям со "сталинским голодом 1930-х годов", называемым в Киеве "голодомором". Газета со ссылкой на украинских чиновников разного уровня заявила, что в планы России входит организация нехватки продовольствия и нового голода на Украине. Нас даже обвинили в том, что мы якобы незаконно вывозим украинское зерно в… Азию и Африку. Погодите, так цель России — создать голод в этих регионах или все-таки накормить их? Как-то запутались западные пропагандисты в стремлении обвинить Россию.Однако если они реально верят в угрозу продовольственного кризиса на Украине по итогу боевых действий, то логичнее было бы приложить все усилия для сохранения ее зерновых запасов на месте. А то действительно получается калька с трагических событий 1932-1933 годов, к которым так любят отсылать свою аудиторию украинские и западные критики России. Это сейчас на Западе в голоде тех лет винят исключительно Сталина и "забывают" о том, как торговые компании того же Запада требовали от СССР не снижать экспорт зерна, прекрасно зная о проблемах с продовольствием у нас в стране. Мало того, США даже пытались настаивать на том, чтобы Москва сократила посевные площади, осознавая, к каким проблемам это могло привести. Но теперь винят исключительно советское руководство. Чем не аналогия с современным периодом!Или давайте вспомним немецкие оккупации Украины. Как только весной 1918 года немцы захватили эту территорию, на запад двинулись эшелоны с зерном, что в итоге привело к страшному голоду на Украине. Абсолютно та же ситуация повторилась в 1941 году, когда Украинскую ССР захватили нацисты. Тогда немцы стремились вывезти не только зерно, но и чернозем. В это время сами украинцы умирали от голода, но разве просвещенную Европу когда-то беспокоили проблемы колонизированных ею туземцев!И вот теперь мы опять наблюдаем, как на запад тянутся железнодорожные составы, вывозящие зерно с Украины, в условиях, когда сами западные аналитики признают реальную перспективу нехватки продовольствия в этой стране. Если же голод действительно начнется, то никто из них не вспомнит планы Еврокомиссии по масштабному вывозу зерна или аналогичные призывы Байдена. Поскольку виновный во всех грядущих бедах Украины уже назначен — и это, конечно, Россия. Сколько бы Москва ни ввезла туда гуманитарных грузов с продовольствием и сколько бы украинской пшеницы ни уехало на Запад, в голоде все равно обвинят нас.

https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html

https://ria.ru/20220508/golod-1787490056.html

https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html

https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html

россия

украина

африка

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владимир зеленский, мария захарова, россия, украина, африка, g7, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, авторы