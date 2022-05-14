13:52 14.05.2022 (обновлено: 15:01 14.05.2022)
Кризис на Украине грозит миру "голодной смертью", заявила Бербок
Бербок: мы заглянем в глаза голодной смерти из-за последствий кризиса на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.
"Речь идет не о том, чтобы предотвратить через несколько месяцев катастрофу наступления голода. Влияние мы ощущаем уже сегодня, потому что и без (ситуации на Украине. — Прим. ред.) <...> мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти", — сказала министр.
Она добавила, что наилучшим путем решения проблемы была бы стабилизация ситуации на Украине, что, по ее мнению, обеспечило бы нормализацию обстановки на рынке зерна и цен на продовольствие.
"Но рассчитывать сейчас на это не приходится", — отметила Бербок.
Кроме того, министр утверждает, что Россия ведет "зерновую войну".
"Меня и всех нас особенно беспокоит безопасность в продовольственной сфере, это была важная тема на этой встрече G7. <...> Из-за действий России выпадают поставки, предельно растут цены не только у нас, но и по всему миру, есть угроза жестокого голода", — высказалась дипломат.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против России, подчеркнул, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные высказывания фейком. Также экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
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