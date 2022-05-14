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Кризис на Украине грозит миру "голодной смертью", заявила Бербок

Кризис на Украине грозит миру "голодной смертью", заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022

Кризис на Украине грозит миру "голодной смертью", заявила Бербок

Последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 глава... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:52

2022-05-14T13:52

2022-05-14T15:01

в мире

германия

анналена бербок

украина

дмитрий медведев

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илья кива

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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок."Речь идет не о том, чтобы предотвратить через несколько месяцев катастрофу наступления голода. Влияние мы ощущаем уже сегодня, потому что и без (ситуации на Украине. — Прим. ред.) <...> мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти", — сказала министр.Она добавила, что наилучшим путем решения проблемы была бы стабилизация ситуации на Украине, что, по ее мнению, обеспечило бы нормализацию обстановки на рынке зерна и цен на продовольствие."Но рассчитывать сейчас на это не приходится", — отметила Бербок.Кроме того, министр утверждает, что Россия ведет "зерновую войну"."Меня и всех нас особенно беспокоит безопасность в продовольственной сфере, это была важная тема на этой встрече G7. <...> Из-за действий России выпадают поставки, предельно растут цены не только у нас, но и по всему миру, есть угроза жестокого голода", — высказалась дипломат.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против России, подчеркнул, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в пятницу обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. С таким заявлением политик из партии "Зеленые" выступил в Штутгарте.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные высказывания фейком. Также экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".

https://ria.ru/20220508/golod-1787490056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, анналена бербок, украина, дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), илья кива, россия, g7, верховная рада украины, госдума рф