https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html

Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"

Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну" - РИА Новости, 09.03.2024

Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"

Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, заявил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:13

2024-03-09T15:13

2024-03-09T16:18

в мире

польша

западно-поморское воеводство

варшава

дональд туск

украинское зерно

протесты фермеров в европе

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, заявил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна. В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. "Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", - сказал Варна. По его словам, в результате протеста люди не смогут попасть на рабочие места, в магазины, учебные заведения. "В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" - сказал Варна. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

польша

западно-поморское воеводство

варшава

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, западно-поморское воеводство, варшава, дональд туск, украинское зерно, протесты фермеров в европе