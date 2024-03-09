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Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну" - РИА Новости, 09.03.2024
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15:13 09.03.2024 (обновлено: 16:18 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html
Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"
Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну" - РИА Новости, 09.03.2024
Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"
Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, заявил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:13
2024-03-09T16:18
в мире
польша
западно-поморское воеводство
варшава
дональд туск
украинское зерно
протесты фермеров в европе
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, заявил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна. В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. "Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", - сказал Варна. По его словам, в результате протеста люди не смогут попасть на рабочие места, в магазины, учебные заведения. "В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" - сказал Варна. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
польша
западно-поморское воеводство
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в мире, польша, западно-поморское воеводство, варшава, дональд туск, украинское зерно, протесты фермеров в европе
В мире, Польша, Западно-Поморское воеводство, Варшава, Дональд Туск, украинское зерно, Протесты фермеров в Европе
Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"

Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров в Варшаве
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, заявил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна.
В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.
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"Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", - сказал Варна.
По его словам, в результате протеста люди не смогут попасть на рабочие места, в магазины, учебные заведения.
"В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" - сказал Варна.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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В миреПольшаЗападно-Поморское воеводствоВаршаваДональд Тускукраинское зерноПротесты фермеров в Европе
 
 
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