https://ria.ru/20240227/shoygu-1929761203.html
Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Азии, заявил Шойгу
Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Азии, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.02.2024
Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Азии, заявил Шойгу
Прозападные неправительственные организации на фоне спецоперации нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, чтобы ослабить военно-техническое,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:33
2024-02-27T13:33
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прозападные неправительственные организации на фоне спецоперации нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, чтобы ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств региона с Россией, министерство обороны РФ принимает упреждающие меры, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ."За прошедший год численность боевиков "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ - ред.) выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ", - отметил Шойгу.Одновременно с этим ожидается почти на 20% рост производства наркотиков в республиках Центральной Азии, добавил он.Кроме того, по словам Шойгу, "в регионе функционирует свыше ста крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов"."На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера", - добавил Шойгу.По его словам, в 2024 году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана."Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств", - добавил он.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html
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россия, центральная азия, казахстан, сергей шойгу, одкб, исламское государство*
Россия, Центральная Азия, Казахстан, Сергей Шойгу, ОДКБ, Исламское государство*
Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Азии, заявил Шойгу
Шойгу: прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Центральной Азии
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прозападные неправительственные организации на фоне спецоперации нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, чтобы ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств региона с Россией, министерство обороны РФ принимает упреждающие меры, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«
"Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
"За прошедший год численность боевиков "Исламского государства
" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ - ред.) выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ
", - отметил Шойгу.
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Одновременно с этим ожидается почти на 20% рост производства наркотиков в республиках Центральной Азии, добавил он.
Кроме того, по словам Шойгу, "в регионе функционирует свыше ста крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов".
"На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера", - добавил Шойгу.
По его словам, в 2024 году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана
, Киргизии
и Таджикистана
.
"Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств", - добавил он.
* Террористическая организация, запрещена в России
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