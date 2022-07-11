https://ria.ru/20220711/zaikanie-1801810925.html
Заикание у детей: причины, способы лечения и осложнения расстройства речи
Заикание у детей дошкольного возраста: причины, лечение, диагностика и виды
Заикание у детей: причины, способы лечения и осложнения расстройства речи
Заикание у ребенка дошкольного возраста — нарушение, которое проявляется изменением темпа, ритма и плавности речи. О том, какие могут быть причины логоневроза,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:54
2022-07-11T20:54
2022-07-11T20:54
общество
европейский медицинский центр
здоровье
здоровье - общество
дети
ребенок
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заикание у ребенка дошкольного возраста — нарушение, которое проявляется изменением темпа, ритма и плавности речи. О том, какие могут быть причины логоневроза, как выявить расстройство, особенности заикания в разные годы и способы лечения — в материале РИА Новости.Заикание у детейЗаикание у ребенка — это расстройство речи, которое характеризуется повторением или продлением звуков, слов, слогов и частыми остановками. Такая патология, как правило, становится причиной психологических проблем в подростковом и зрелом возрасте.Заболевание обычно проявляется в раннем возрасте, когда активно развивается фразовая речь:ПричиныПричин развития заикания множество, поэтому их принято классифицировать по предрасполагающим и провоцирующим факторам. Первые связаны с генетикой или патологическими процессами, вторые — зависят от окружения, образа жизни и самого ребенка.Предрасполагающие факторыКак утверждает Гульнара Совкова, у заикания есть следующие предрасполагающие факторы:Провоцирующие факторыСпровоцировать заикание могут различные причины:СимптомыКак правило, заикание выявить несложно — недуг заметен со стороны и проявляется симптомами, которые делятся на две группы: физиологические и психологические.“Самые первые признаки заикания у ребенка — во время речи происходят какие-либо изменения не свойственные ранее — начинает тянуть слова, делать длинные паузы”, — предупреждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр.По словам эксперта, довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую (запинки на согласных) форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую (на протяжных гласных звуках). Судороги мышц речевого аппарата в процессе устной речи являются основным симптомом заикания. Они возникают только в момент речи или при попытке начать разговор. В артикуляционном аппарате различают губные судороги, язычные и мягкого неба.Особенности заиканияНарушение речи у детей в 3,4,5 лет может иметь свои особенности в зависимости от ситуации и здоровья ребенка. Обычно недуг проявляется в раннем возрасте:Также, важно понимать, что особенности патологии зависят от видов заикания, которые классифицируются по различным критериям.Виды и классификация заикания у детейЗаикание — многообразный недуг. Он может выражаться у каждого ребенка индивидуально в зависимости от механизма возникновения, его причин, клинических проявлений и степени тяжести.В зависимости от механизма возникновенияПо-другому такая классификация обозначает форму судорог, которые могут быть респираторными, вокальными или артикуляционного-фонетическими:По причине возникновенияЗаикание может отличаться по причине возникновения — быть невротическим или неврозоподобным:По клиническим проявлениямПринято разделять заикание на три формы в зависимости от клинического проявления:“Отмечается, что клоническая форма заикания чаще встречается в детском возрасте, в основном, в раннем детстве. Тоническая встречается у детей постарше и взрослых. Довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую”, — добавила Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр Европейского медицинского центра.По степени тяжестиЗаикание отличается и степенью тяжести, которая обладает разной симптоматикой:ОсложненияРечь — это один из главных способ коммуникации. И в том случае, если полноценно говорить не получается, у ребенка возникают социальные проблемы — например, боязнь людей, замкнутость, мнительность, слабоволие, стеснительность и настороженность, что, в свою очередь, ухудшает общее развитие. Кроме этого, заиканию свойственно усиливаться во время выступлений (когда есть волнение), что усложняет обучение в детском саду или школе, а в будущем провоцирует страх публики.По мере своего развития ребенок с таким недугом становится раздражительным и может подвергнуться другим заболеваниям — логофобии (боязни речи) и звукофобии. Именно поэтому заикание нельзя игнорировать, а сразу рекомендуется обращаться к специалистам для диагностики и лечения.ДиагностикаДиагностика заикания обычно не составляет большого труда. Родителям достаточно внимательно проследить за речью ребенку в разных ситуациях, чтобы понять, присутствует ли недуг. Но для уточнения формы заикания и составления индивидуального плана лечения необходима уже профессиональная диагностика со стороны врачей, которая может включать осмотр, анализы, томографию головного мозга и др.К какому врачу обращатьсяПо словам Гульнары Совковой, в случае возникновения симптомов заикания нужно обратиться сразу к нескольким специалистам :Лечение заикания у детейВ лечении заикания у детей в настоящее время используется комплексный подход, а именно помощь разных специалистов — педиатра, логопеда, психолога, невролога и, в некоторых случаях, хирурга, ортопеда или физиотерапевта. Также важно участвовать в лечении ребенка и самим родителям:Посещение педиатраПервым делом, в случае появления симптомов заикания необходимо обратиться к участковому педиатру. Как правило, он проводит диагностику и помогает составить план лечения с участием других специалистов — собирает анамнез и направляет к другим врачам, например, к хирургу:“Если есть нарушения кровотока в шейном отделе позвоночнике и вертебрально-базилярном бассейне головного мозга — может понадобиться физиотерапия шейно-воротниковой зоны, возможна остеопатия, массажи и игло-рефлексотерапия”, — добавила Елена Килина, врач невролог-рефлексотерапевт, врач УЗ диагностики, эксперт Академии врачей UniProf.Посещение неврологаКабинет невролога — второе место, которое нужно обязательно посетить при подозрении на заикание, так как причиной недуга может быть поражение ЦНС (центральной нервной системы). Лечение со стороны неврологии обычно нацелено на устранение мозговых нарушений и включает индивидуально подобранные препараты.Работа с психологомПричины заикания неразрывно связаны с психологическими проблемами. Как утверждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр, для снижения психоэмоционального напряжения, а также для помощи в снижении тревоги рекомендована работа с психологом, который поможет и научит:Существует огромное множество методов работы психологов с заикающимися детьми. У малышей это может быть развитие мелкой моторики, у детей постарше — прослушивание записей собственной речи с последующей ее коррекцией.Работа с логопедомПосещение логопеда — важная часть лечение заикания:По ее словам, специалист обучает ребенка:Кроме этого, логопед может назначить логопедический массаж, направленный на расслабление лицевых и артикуляционных мышц, а также дыхательную гимнастику.Профилактика заикания у детейПрофилактикой заикания можно заняться еще на этапе беременности, когда формируется нервная система плода — необходимо регулярно посещать врача, принимать выписанные медикаменты и контролировать состояние малыша в утробе с помощью УЗИ, для исключения гипоксии (особенно в последнем триместре).Далее профилактические меры должны соблюдаться и после рождения ребенка. Чтобы предупредить заикание со стороны психологии, Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр рекомендует в первую очередь выполнять предписания специалистов (участкового педиатра и невролога), а также:Предупредить заикание у ребенка с генетической предрасположенностью сложнее, но благодаря своевременному обращению к специалистам можно полностью победить недуг.
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общество, европейский медицинский центр, здоровье, здоровье - общество, дети, ребенок
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заикание у ребенка дошкольного возраста — нарушение, которое проявляется изменением темпа, ритма и плавности речи. О том, какие могут быть причины логоневроза, как выявить расстройство, особенности заикания в разные годы и способы лечения — в материале РИА Новости.
Заикание у детей
Заикание у ребенка — это расстройство речи, которое характеризуется повторением или продлением звуков, слов, слогов и частыми остановками. Такая патология, как правило, становится причиной психологических проблем в подростковом и зрелом возрасте.
Заболевание обычно проявляется в раннем возрасте, когда активно развивается фразовая речь:
“Заикание, или логоневроз, у детей возникает в возрасте от 2 до 6 лет, в период, когда развивается речь и ребенок только начинает говорить. Чаще всего заикание появляется у мальчиков. Такое нарушение речи встречается, по данным международной статистики, у 2,5 % детей дошкольного возраста”, — поделилась Гульнара Совкова, нейрологопед, автор нейрокинезиопрограммы дозревания нервной системы "Нейротрамплин".
Причины
Причин развития заикания множество, поэтому их принято классифицировать по предрасполагающим и провоцирующим факторам. Первые связаны с генетикой или патологическими процессами, вторые — зависят от окружения, образа жизни и самого ребенка.
“В общепринятой практике все думают, что заикание часто связано со стрессом, испугом. Такое может быть, но это значительно реже. Чаще встречаются заикания, которые возникли на фоне полного благополучия и получения большого количества положительных эмоций. Например, после активной анимации — аквапарков, праздников с салютом и т.д. Также имеется генетическая предрасположенность к заиканию”, — рассказала Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр Европейского медицинского центра.
Предрасполагающие факторы
Как утверждает Гульнара Совкова, у заикания есть следующие предрасполагающие факторы:
—нарушение иннервации и проходимости нейрональных путей, связанные с гипоксией, с травмами во время беременности, в процессе принятия родов, а также травмами головы в детском возрасте;
—незрелость глубоких структур мозга, что сильно влияет на ритмизацию речи;
—нарушение кровообращения сосудов шеи и мозга — провоцирует внутричерепное давление, обедненное питание мозга, и в конечном счете влияет на питание нервов артикуляционного аппарата;
—нейровоспаления, спровоцированные токсическим, аллергенным или инфекционным воздействием.
Спровоцировать заикание могут различные причины:
—сильный испуг или страх;
—многоязычность в семье;
—быстрый темп речи (тахилалия — патологически быстрый речевой поток);
—неправильная постановка речи;
—подражание окружающим, которые страдают заиканием и т.д.
Симптомы
Как правило, заикание выявить несложно — недуг заметен со стороны и проявляется симптомами, которые делятся на две группы: физиологические и психологические.
Симптомы заикания у детей дошкольного возраста
Физиологические симптомы
Психологические симптомы
Судороги разной локализации во время разговора, которые могут длиться от 0,2 до 90 секунд
Чувство неполноценности, которое только усугубляется со временем, если не лечить недуг
Проблемы с дыханием (судорожный вдох или выдох)
Страх и сильная тревожность
Наличие тиков (кратковременное, непроизвольное движение любой части лица или тела)
Эмоциональное напряжение
Нарушение интонации
Бессонница
Дрожание губ
Нехватка воздуха (из-за дыхательных судорог)
Тремор рук
Частое моргание в момент заикания
Мышечное напряжение
Скованность движений
“Самые первые признаки заикания у ребенка — во время речи происходят какие-либо изменения не свойственные ранее — начинает тянуть слова, делать длинные паузы”, — предупреждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр.
По словам эксперта, довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую (запинки на согласных) форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую (на протяжных гласных звуках). Судороги мышц речевого аппарата в процессе устной речи являются основным симптомом заикания. Они возникают только в момент речи или при попытке начать разговор. В артикуляционном аппарате различают губные судороги, язычные и мягкого неба.
Особенности заикания
Нарушение речи у детей в 3,4,5 лет может иметь свои особенности в зависимости от ситуации и здоровья ребенка. Обычно недуг проявляется в раннем возрасте:
“Чем старше ребенок, тем меньше риск такой патологии речи. Если у ребенка обнаружено заикание, то чем раньше начать корректировать и заниматься с ребенком, тем быстрее можно наладить нормальное произношение”, — добавила нейрологопед Гульнара Совкова.
Также, важно понимать, что особенности патологии зависят от видов заикания, которые классифицируются по различным критериям.
Виды и классификация заикания у детей
Заикание — многообразный недуг. Он может выражаться у каждого ребенка индивидуально в зависимости от механизма возникновения, его причин, клинических проявлений и степени тяжести.
В зависимости от механизма возникновения
По-другому такая классификация обозначает форму судорог, которые могут быть респираторными, вокальными или артикуляционного-фонетическими:
Виды механизмов возникновения заикания
Респираторное (дыхательное) заикание
Судороги во время дыхания — внезапное порывистое вдыхание
Вокальное (голосовое) заикание
Судорога в голосовом отделе, которая вызывает спазм и может сопровождаться изменением голоса, дрожанием и необычной продолжительностью звуков.
Артикуляционно-фонетическое
Судороги лица, языка и мягкого неба — может сопровождаться перекашиванием лица и напряжением мышц, тиками и др.
Смешанное заикание
Могут сочетаться судороги сразу нескольких отделов
По причине возникновения
Заикание может отличаться по причине возникновения — быть невротическим или неврозоподобным:
Виды заикания по причине возникновения
Невротическое заикание (логоневроз)
Неврозоподобное заикание
Возникает в процессе жизни ребенка во время стрессовой ситуации или раннего обучения второму языку
Обусловлено изменениями в головном мозге, генетической предрасположенностью, а также осложнениями во время беременности
Заикание может быть непостоянным, а только в волнительные для ребенка моменты
Отличается постоянными симптомами, которые не проходят даже во время спокойного разговора
В первую очередь требуется психологическая помощь
Для начала требуется устранение физиологических нарушений, например, речевых судорог
По клиническим проявлениям
Принято разделять заикание на три формы в зависимости от клинического проявления:
Виды заикания по клиническим проявлениям
Тоническая
Клоническая
Смешанная
Внезапное повышение тонуса мышц и их длительное напряжение, паузы в речи, растягивание звуков, затрудняется переход к другому звуку
Многократное сокращение мышц, частые повторения звуков, слов или слогов, прерывание речи
Наличие тонических и клонических судорог одновременно
“Отмечается, что клоническая форма заикания чаще встречается в детском возрасте, в основном, в раннем детстве. Тоническая встречается у детей постарше и взрослых. Довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую”, — добавила Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр Европейского медицинского центра
.
По степени тяжести
Заикание отличается и степенью тяжести, которая обладает разной симптоматикой:
Виды заикания по степени тяжести
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Заикание возникает редко, практически незаметно, но со временем плавная речь ухудшается. Нет боязни разговора, ребенок не осознает дефекта. Заминки появляются только в начале предложения или слова.
Запинки возникают все чаще, могут появляться при произношении многосложных слов или в моменты стресса. Страх речи все еще отсутствует, хотя заикание начинает приобретать постоянный характер.
Проблемы в речи возникают в абсолютно любых ситуациях независимо от эмоционального состояния человека. Ребенок осознает проблему и испытывает страх во время разговора, напряжен и старается избегать общения. Заикание становится личностной проблемой и приводит к замкнутости.
Осложнения
Речь — это один из главных способ коммуникации. И в том случае, если полноценно говорить не получается, у ребенка возникают социальные проблемы — например, боязнь людей, замкнутость, мнительность, слабоволие, стеснительность и настороженность, что, в свою очередь, ухудшает общее развитие. Кроме этого, заиканию свойственно усиливаться во время выступлений (когда есть волнение), что усложняет обучение в детском саду или школе, а в будущем провоцирует страх публики.
По мере своего развития ребенок с таким недугом становится раздражительным и может подвергнуться другим заболеваниям — логофобии (боязни речи) и звукофобии. Именно поэтому заикание нельзя игнорировать, а сразу рекомендуется обращаться к специалистам для диагностики и лечения.
Диагностика
Диагностика заикания обычно не составляет большого труда. Родителям достаточно внимательно проследить за речью ребенку в разных ситуациях, чтобы понять, присутствует ли недуг. Но для уточнения формы заикания и составления индивидуального плана лечения необходима уже профессиональная диагностика со стороны врачей, которая может включать осмотр, анализы, томографию головного мозга и др.
К какому врачу обращаться
По словам Гульнары Совковой, в случае возникновения симптомов заикания нужно обратиться сразу к нескольким специалистам :
—к логопеду — для определения зрелости артикуляционного аппарата, дыхательной функции, проверки слышит ли ребенок все звуки, для выполнения аудиометрии и обследования слуха;
—к неврологу — для проверки кровообращения мозга, прохождения УЗИ сосудов шеи и мозга, проверки проводимости акустических вызванных стволовых потенциалов (при необходимости, для назначения медикаментозного лечения, направленного на улучшение кровообращения);
—к нейрологопеду и нейропсихологу — для установления незрелых локальных участков мозга, выполнения специальных упражнений с двигательной, речевой и дыхательной нагрузкой для улучшения созревания речи.
Лечение заикания у детей
В лечении заикания у детей в настоящее время используется комплексный подход, а именно помощь разных специалистов — педиатра, логопеда, психолога, невролога и, в некоторых случаях, хирурга, ортопеда или физиотерапевта. Также важно участвовать в лечении ребенка и самим родителям:
“Первое, что нужно сделать — создать для ребенка спокойную обстановку, устроить выходные. Не водить в сад или школу, не приглашать домой друзей, чтобы нервная система расслабилась. Необходимо обратиться к неврологу и психиатру. Которые проведут диагностику и направят к специалистам логопеду-заикологу, психологу. Как правило, доктор назначает медикаментозное лечение для снятия напряжения и расслабления”, — рекомендует Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр.
Посещение педиатра
Первым делом, в случае появления симптомов заикания необходимо обратиться к участковому педиатру. Как правило, он проводит диагностику и помогает составить план лечения с участием других специалистов — собирает анамнез и направляет к другим врачам, например, к хирургу:
“Если есть нарушения кровотока в шейном отделе позвоночнике и вертебрально-базилярном бассейне головного мозга — может понадобиться физиотерапия шейно-воротниковой зоны, возможна остеопатия, массажи и игло-рефлексотерапия”, — добавила Елена Килина, врач невролог-рефлексотерапевт, врач УЗ диагностики, эксперт Академии врачей UniProf.
Посещение невролога
Кабинет невролога — второе место, которое нужно обязательно посетить при подозрении на заикание, так как причиной недуга может быть поражение ЦНС (центральной нервной системы). Лечение со стороны неврологии обычно нацелено на устранение мозговых нарушений и включает индивидуально подобранные препараты.
“Для невролога также будет важно посмотреть УЗИ шейного отдела позвоночника, УЗИ вертебрально-базилярного бассейна головного мозга, электроэнцефалограмму, после чего формируется индивидуальная программа лечения”, — отмечает Елена Килина.
Работа с психологом
Причины заикания неразрывно связаны с психологическими проблемами. Как утверждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр, для снижения психоэмоционального напряжения, а также для помощи в снижении тревоги рекомендована работа с психологом, который поможет и научит:
—правильно вести себя в стрессовых ситуациях;
—расслабляться и отдыхать;
—контролировать свои эмоции;
—преодолевать свои страхи;
—контактировать со сверстниками;
—выражать себя в творчестве, общении.
Существует огромное множество методов работы психологов с заикающимися детьми. У малышей это может быть развитие мелкой моторики, у детей постарше — прослушивание записей собственной речи с последующей ее коррекцией.
Работа с логопедом
Посещение логопеда — важная часть лечение заикания:
“Логопед — это специалист, который занимается коррекцией речевых дефектов. Он также определяет характер заикания — тонический (протяжные гласные звуки) или клонический (запинки на согласных), а затем выбирает оптимальную методику лечения”, — рассказала Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр.
По ее словам, специалист обучает ребенка:
—равномерно дышать, чтобы дыхание не сбивалось и оставалось ровным на протяжении всей фразы;
—расставлять паузы для экономии речевых усилий и снятия спазмов в мышцах
—формировать звуки, используя речевой аппарат: гортань, язык, зубы, губы.
Кроме этого, логопед может назначить логопедический массаж, направленный на расслабление лицевых и артикуляционных мышц, а также дыхательную гимнастику.
Профилактика заикания у детей
Профилактикой заикания можно заняться еще на этапе беременности, когда формируется нервная система плода — необходимо регулярно посещать врача, принимать выписанные медикаменты и контролировать состояние малыша в утробе с помощью УЗИ, для исключения гипоксии (особенно в последнем триместре
).
Далее профилактические меры должны соблюдаться и после рождения ребенка. Чтобы предупредить заикание со стороны психологии, Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр рекомендует в первую очередь выполнять предписания специалистов (участкового педиатра и невролога), а также:
—соблюдать режим дня;
—говорить с ребенком неторопливо, негромким, спокойным голосом;
—если ребенок что-то рассказывает родителям, важно не перебивать его;
—чаще хвалить за самые маленькие успехи;
—избегать повышенных интонаций, резких жестов и семейных ссор.
Предупредить заикание у ребенка с генетической предрасположенностью сложнее, но благодаря своевременному обращению к специалистам можно полностью победить недуг.