https://ria.ru/20220711/zaikanie-1801810925.html

Заикание у детей: причины, способы лечения и осложнения расстройства речи

Заикание у детей дошкольного возраста: причины, лечение, диагностика и виды

Заикание у детей: причины, способы лечения и осложнения расстройства речи

Заикание у ребенка дошкольного возраста — нарушение, которое проявляется изменением темпа, ритма и плавности речи. О том, какие могут быть причины логоневроза,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:54

2022-07-11T20:54

2022-07-11T20:54

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заикание у ребенка дошкольного возраста — нарушение, которое проявляется изменением темпа, ритма и плавности речи. О том, какие могут быть причины логоневроза, как выявить расстройство, особенности заикания в разные годы и способы лечения — в материале РИА Новости.Заикание у детейЗаикание у ребенка — это расстройство речи, которое характеризуется повторением или продлением звуков, слов, слогов и частыми остановками. Такая патология, как правило, становится причиной психологических проблем в подростковом и зрелом возрасте.Заболевание обычно проявляется в раннем возрасте, когда активно развивается фразовая речь:ПричиныПричин развития заикания множество, поэтому их принято классифицировать по предрасполагающим и провоцирующим факторам. Первые связаны с генетикой или патологическими процессами, вторые — зависят от окружения, образа жизни и самого ребенка.Предрасполагающие факторыКак утверждает Гульнара Совкова, у заикания есть следующие предрасполагающие факторы:Провоцирующие факторыСпровоцировать заикание могут различные причины:СимптомыКак правило, заикание выявить несложно — недуг заметен со стороны и проявляется симптомами, которые делятся на две группы: физиологические и психологические.“Самые первые признаки заикания у ребенка — во время речи происходят какие-либо изменения не свойственные ранее — начинает тянуть слова, делать длинные паузы”, — предупреждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр.По словам эксперта, довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую (запинки на согласных) форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую (на протяжных гласных звуках). Судороги мышц речевого аппарата в процессе устной речи являются основным симптомом заикания. Они возникают только в момент речи или при попытке начать разговор. В артикуляционном аппарате различают губные судороги, язычные и мягкого неба.Особенности заиканияНарушение речи у детей в 3,4,5 лет может иметь свои особенности в зависимости от ситуации и здоровья ребенка. Обычно недуг проявляется в раннем возрасте:Также, важно понимать, что особенности патологии зависят от видов заикания, которые классифицируются по различным критериям.Виды и классификация заикания у детейЗаикание — многообразный недуг. Он может выражаться у каждого ребенка индивидуально в зависимости от механизма возникновения, его причин, клинических проявлений и степени тяжести.В зависимости от механизма возникновенияПо-другому такая классификация обозначает форму судорог, которые могут быть респираторными, вокальными или артикуляционного-фонетическими:По причине возникновенияЗаикание может отличаться по причине возникновения — быть невротическим или неврозоподобным:По клиническим проявлениямПринято разделять заикание на три формы в зависимости от клинического проявления:“Отмечается, что клоническая форма заикания чаще встречается в детском возрасте, в основном, в раннем детстве. Тоническая встречается у детей постарше и взрослых. Довольно часто первые проявления заикания имеют клоническую форму, затем оно переходит в смешанную, а позднее в тоническую”, — добавила Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр Европейского медицинского центра.По степени тяжестиЗаикание отличается и степенью тяжести, которая обладает разной симптоматикой:ОсложненияРечь — это один из главных способ коммуникации. И в том случае, если полноценно говорить не получается, у ребенка возникают социальные проблемы — например, боязнь людей, замкнутость, мнительность, слабоволие, стеснительность и настороженность, что, в свою очередь, ухудшает общее развитие. Кроме этого, заиканию свойственно усиливаться во время выступлений (когда есть волнение), что усложняет обучение в детском саду или школе, а в будущем провоцирует страх публики.По мере своего развития ребенок с таким недугом становится раздражительным и может подвергнуться другим заболеваниям — логофобии (боязни речи) и звукофобии. Именно поэтому заикание нельзя игнорировать, а сразу рекомендуется обращаться к специалистам для диагностики и лечения.ДиагностикаДиагностика заикания обычно не составляет большого труда. Родителям достаточно внимательно проследить за речью ребенку в разных ситуациях, чтобы понять, присутствует ли недуг. Но для уточнения формы заикания и составления индивидуального плана лечения необходима уже профессиональная диагностика со стороны врачей, которая может включать осмотр, анализы, томографию головного мозга и др.К какому врачу обращатьсяПо словам Гульнары Совковой, в случае возникновения симптомов заикания нужно обратиться сразу к нескольким специалистам :Лечение заикания у детейВ лечении заикания у детей в настоящее время используется комплексный подход, а именно помощь разных специалистов — педиатра, логопеда, психолога, невролога и, в некоторых случаях, хирурга, ортопеда или физиотерапевта. Также важно участвовать в лечении ребенка и самим родителям:Посещение педиатраПервым делом, в случае появления симптомов заикания необходимо обратиться к участковому педиатру. Как правило, он проводит диагностику и помогает составить план лечения с участием других специалистов — собирает анамнез и направляет к другим врачам, например, к хирургу:“Если есть нарушения кровотока в шейном отделе позвоночнике и вертебрально-базилярном бассейне головного мозга — может понадобиться физиотерапия шейно-воротниковой зоны, возможна остеопатия, массажи и игло-рефлексотерапия”, — добавила Елена Килина, врач невролог-рефлексотерапевт, врач УЗ диагностики, эксперт Академии врачей UniProf.Посещение неврологаКабинет невролога — второе место, которое нужно обязательно посетить при подозрении на заикание, так как причиной недуга может быть поражение ЦНС (центральной нервной системы). Лечение со стороны неврологии обычно нацелено на устранение мозговых нарушений и включает индивидуально подобранные препараты.Работа с психологомПричины заикания неразрывно связаны с психологическими проблемами. Как утверждает Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр, для снижения психоэмоционального напряжения, а также для помощи в снижении тревоги рекомендована работа с психологом, который поможет и научит:Существует огромное множество методов работы психологов с заикающимися детьми. У малышей это может быть развитие мелкой моторики, у детей постарше — прослушивание записей собственной речи с последующей ее коррекцией.Работа с логопедомПосещение логопеда — важная часть лечение заикания:По ее словам, специалист обучает ребенка:Кроме этого, логопед может назначить логопедический массаж, направленный на расслабление лицевых и артикуляционных мышц, а также дыхательную гимнастику.Профилактика заикания у детейПрофилактикой заикания можно заняться еще на этапе беременности, когда формируется нервная система плода — необходимо регулярно посещать врача, принимать выписанные медикаменты и контролировать состояние малыша в утробе с помощью УЗИ, для исключения гипоксии (особенно в последнем триместре).Далее профилактические меры должны соблюдаться и после рождения ребенка. Чтобы предупредить заикание со стороны психологии, Екатерина Кузьмина, детский врач-психиатр рекомендует в первую очередь выполнять предписания специалистов (участкового педиатра и невролога), а также:Предупредить заикание у ребенка с генетической предрасположенностью сложнее, но благодаря своевременному обращению к специалистам можно полностью победить недуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/logoped-1764077332.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, европейский медицинский центр, здоровье, здоровье - общество, дети, ребенок