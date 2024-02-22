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Государственный переворот на Украине (2014)

Государственный переворот на Украине (2014) - РИА Новости, 22.02.2024

Государственный переворот на Украине (2014)

С момента распада СССР вступление в ЕС было одной из приоритетных целей внешней политики украинского государства. Эта цель вошла в противоречие с восточным... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:05

2024-02-22T02:05

2024-02-22T02:05

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С момента распада СССР вступление в ЕС было одной из приоритетных целей внешней политики украинского государства. Эта цель вошла в противоречие с восточным вектором политики Киева и, прежде всего, с попытками Москвы вовлечь Украину в россиецентричные интеграционные проекты на постсоветском пространстве.Киев последовательно дистанцировался от интеграционных проектов Кремля, начиная от отказа ратифицировать Устав СНГ в 1993 году и заканчивая блокированием работы над созданием Единого экономического пространства (проекта, к которому формально Украина присоединилась в начале 2000-х годов). В середине 2000-х годов, после победы "оранжевой революции" и прихода к власти команды Виктора Ющенко евроинтеграционная идея и мысль о принадлежности Украины к европейской цивилизации стали доминирующими в украинской политике.Виктор Янукович, придя к власти, продолжил политику сближения с ЕС. В июне 2010 года он заявлял, что "курс на европейскую интеграцию – не дань моде, а острая необходимость, которая сегодня стоит перед Украиной". При этом, он отмечал, что ассоциация с ЕС не будет препятствовать развитию отношений Киева с зоной свободной торговли в СНГ и Таможенным союзом. В стране формировался консенсус в пользу Евроассоциации, хотя большая часть населения не представляла все нюансы условий разрабатываемого документа. Тогда обществу обещали, что зарплаты на Украине будут как в Европе, но при этом власти совершенно игнорировали такие важные параметры как, например, различия между Европой и Украиной в уровне производительности труда и энергоэффективности. При этом соглашение было изначально во многом обусловлено геополитическими факторами – стремлением Запада не допустить усиления интеграционной группировки с участием России на постсоветском пространстве посредством вступления в нее Украины.По всем каналам СМИ, принадлежащим подконтрольным Западу олигархам, началась массированная антироссийская пропаганда и агитация за сближение с ЕС. При этом замалчивали отрицательные стороны и восхваляли несуществующие. У неосведомленных граждан создавалось впечатление, будто Украине предоставят полноправное членство в ЕС. Говорили о переходе на евростандарты. Однако не добавляли, что такие технические стандарты (регламенты) ЕС украинская промышленность просто не сможет поддерживать. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, в 2013 году на Украине подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику страны перед вступлением в ЕС ей потребуется 160 миллиардов долларов.21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Одновременно с этим украинским министерствам было поручено "возобновить активный диалог с РФ и другими странами Таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно активизации торгово-экономических связей".Смену позиции официального Киева многие объяснили влиянием России. Один из лидеров украинской оппозиции Арсений Яценюк заявил, в частности, что президент Виктор Янукович, отказавшись от сближения с ЕС, якобы "выторговал" у России 20 миллиардов долларов, а также поддержку его переизбрания на второй срок в 2015 году.Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности в центре Киева собрались около двух тысяч человек. Поддержать активистов на Майдан пришли оппозиционные политики, среди которых был глава парламентской фракции партии "Батькивщина" ("Родина") Арсений Яценюк, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. Оппозиция заявила, что будет проводить массовые уличные акции, требуя подписать соглашение на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе (Литва) 28-29 ноября.Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки – хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. 30 ноября в четыре часа ночи милиция потребовала от протестующих, остававшихся на площади, освободить майдан Незалежности для установки новогодней елки. Большинство демонстрантов покинули площадь, подчинившись требованиям милиции, но некоторые радикально настроенные граждане отказались уходить. Между ними и представителями правоохранительных органов начались столкновения.Разгон протестующих проводился жестко: бойцы "Беркута" избивали дубинками собравшихся на площади людей. Протестующие тоже атаковали "Беркут", бросали в милицию банки с консервированной фасолью, взрывпакеты и файеры.В результате разгона телесные повреждения получили порядка 80 человек, из них десять были госпитализированы. При этом задержанных милицией людей отпустили из отделения уже через несколько часов.Пресса, присутствовавшая при разгоне, заняла сторону протестующих. На следующий день украинские СМИ взорвались заголовками о "морях крови", якобы пролитых "Беркутом".Реакция общественности и властей на столкновения определила дальнейшее развитие событий.Вашингтон и Брюссель обрушились с жесткой критикой на украинские власти. В резолюции, принятой Европарламентом 12 декабря 2013 года, говорилось о полной поддержке "демонстрантов за европейское будущее". Европарламентарии потребовали, чтобы все "мирные демонстранты", арестованные за последние дни, были немедленно освобождены, а все виновные в применении грубой силы против них понесли наказание.После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.16 января 2014 года парламент Украины принял ряд законов, которые ужесточили ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Принятие антипротестных законов спровоцировало массовые беспорядки.19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Радикалы попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки правоохранителей были госпитализированы. Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны. 22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения. 1 февраля лидеры оппозиции Виталий Кличко и Арсений Яценюк приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где провели целый ряд встреч с лидерами международных организаций и западных стран. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер. 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения на администрацию президента Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков, где принял участие в съезде депутатов юго-восточных областей Украины. Оппозиция инициировала проведение экстренного заседания Верховной рады.Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив Виктора Януковича в том, что он "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий". 23 февраля Верховная рада Украины проголосовала за постановление о передаче полномочий президента Украины председателю Верховной рады Александру Турчинову.27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк. 28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства. По официальной статистике Минздрава Украины (на апрель 2014 года), в результате беспорядков погибли и умерли 105 человек. По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.Как впоследствии призналась помощник госсекретаря Виктория Нуланд, активно поддерживавшая Майдан, США истратили порядка пяти миллиардов долларов, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей. Крым не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. 16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Ряд регионов на юго-востоке страны также не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.В сентябре 2014 года, после наступательной операции, в результате которой ополченцы взяли под контроль ряд крупных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 года, при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны "минские соглашения". Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта: принять закон об амнистии для всех участников гражданского конфликта, объявить Донецкую и Луганскую области особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, назначить там выборы местных органов власти и т.д. Но ни один пункт так выполнен и не был. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Ни о каком прекращении огня и отводе украинских вооружений речи не шло: наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксировали обстрелы ВСУ Донецка и Луганска, в том числе – с использованием тяжелого вооружения. Более того, Киев постоянно препятствовал мониторингу ОБСЕ, закрывая наблюдателям доступ к ряду районов. От прописанного в "Минске-2" диалога о проведении в ДНР и ЛНР местных выборов в соответствии с украинским законодательством Украина не просто уклонялась, а прямо заявляла, что "не будет вести никакие переговоры". Не было обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе, отсутствовал прогресс по конституционным изменениям. Саботировал Киев и требование о разоружении всех вооруженных незаконных формирований и выводе наемников. Националистические батальоны не были расформированы, включены в состав ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украинское руководство установило полную транспортную, экономическую, продовольственную и социальную блокаду ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация в которых постоянно ухудшалась.Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия. В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Правоту канцлера признал бывший президент Франции Франсуа Олланд заявивший, что договоренности смогли дать Киеву усилить военный потенциал. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка. В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин указал, что Россия всегда была готова исполнять Минские соглашения и рассчитывала, что при их реализации Донбасс мог возвратиться в рамки украинской государственности. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". 27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, украина, киев, россия, виктор янукович, арсений яценюк, владимир путин, евросоюз, верховная рада украины, снг