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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - РИА Новости, 15.02.2024

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:45

2024-02-15T03:45

2024-02-15T03:45

справки

россия

в мире

день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества

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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны (1939-1945), выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. День памяти придал официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.Сегодня российские военнослужащие находятся за пределами страны как в составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии, где с 30 сентября 2015 года они по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции. По словам президента РФ, российские военнослужащие не только помогают в освобождении Сирии от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. Активная фаза военной операции Вооруженных Сил РФ в Сирии продолжалась по 11 декабря 2017 года. В настоящий момент в Сирии масштабные активные боевые действия завершены. Большинство российских военных уже выведены из республики, однако часть группировки остается на территории страны бессрочно для борьбы с террористами. С 2015 года в операции приняли участие свыше 63 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли. Кроме того, Россия несет особую ответственность за сохранение безопасности на пространстве СНГ. Так, в Приднестровье в целях мирного урегулирования вооруженного конфликта и на основании соответствующего соглашения все еще находятся совместные миротворческие силы России и Молдавии. В зоне нагорно-карабахского конфликта для контроля за прекращением огня и военных действий в соответствии с договоренностями президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении с ноября 2020 года был развернут миротворческий контингент РФ.Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Полномасштабные военные действия не обходятся без потерь, но потери группировки российских войск, по словам президента РФ Владимира Путина, в десять раз меньше, чем противника. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества