https://ria.ru/20231230/karabakh-1919085202.html
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 30.12.2023
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе
Москва после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:40
2023-12-30T06:40
2023-12-30T06:40
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, с азербайджанской стороной, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он напомнил, что "российский миротворческий контингент был размещен в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года". "Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение 5 лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления", - добавил он. "Разумеется, ситуация "на земле" кардинальным образом изменилась после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану, закрепленного на саммитах под эгидой ЕС, начиная с пражской встречи в октябре 2022 года", -отметил Галузин. "Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной. Это происходит во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере",- подчеркнул он.
https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html
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россия, армения, азербайджан, михаил галузин, евросоюз, в мире
Россия, Армения, Азербайджан, Михаил Галузин, Евросоюз, В мире
Россия обсуждает с Азербайджаном решение вопроса с миротворцами в Карабахе
МИД: Москва и Баку обсуждают решение вопроса о пребывании миротворцев в Карабахе
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану рассматривает все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, с азербайджанской стороной, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он напомнил, что "российский миротворческий контингент был размещен в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года".
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"Этот документ никто не отменял. В нем предусмотрено, что наши миротворцы будут находиться в регионе в течение 5 лет, то есть до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления", - добавил он.
"Разумеется, ситуация "на земле" кардинальным образом изменилась после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану, закрепленного на саммитах под эгидой ЕС
, начиная с пражской встречи в октябре 2022 года", -отметил Галузин.
"Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной. Это происходит во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере",- подчеркнул он.
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