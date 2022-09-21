09:38 21.09.2022 (обновлено: 12:19 21.09.2022)
Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу
Шойгу: Россия потеряла 5937 человек в спецоперации
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.
"Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг", — отметил Шойгу.
Министр также высоко оценил работу российских военных медиков, которые успешно спасают жизни раненых солдат.
"Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Помимо этого, министр рассказал о потерях украинской стороны.
"На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек", — уточнил Шойгу.
Таким образом, киевский режим потерял половину своей армии, указал глава оборонного ведомства.
Кроме того, союзные силы ликвидировали более двух тысяч воюющих на стороне Украины наемников, сейчас в ВСУ осталось чуть больше тысячи иностранных солдат удачи.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.