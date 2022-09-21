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Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/poteri-1818333891.html
Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу
Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу
Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:38
2022-09-21T12:19
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.Министр также высоко оценил работу российских военных медиков, которые успешно спасают жизни раненых солдат."Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Помимо этого, министр рассказал о потерях украинской стороны.Таким образом, киевский режим потерял половину своей армии, указал глава оборонного ведомства.Кроме того, союзные силы ликвидировали более двух тысяч воюющих на стороне Украины наемников, сейчас в ВСУ осталось чуть больше тысячи иностранных солдат удачи.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шойгу: Россия потеряла 5937 человек в ходе спецоперации
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сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, В мире
09:38 21.09.2022 (обновлено: 12:19 21.09.2022)
 
Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу

Шойгу: Россия потеряла 5937 человек в спецоперации

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.

"Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг", — отметил Шойгу.

Министр также высоко оценил работу российских военных медиков, которые успешно спасают жизни раненых солдат.
"Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Помимо этого, министр рассказал о потерях украинской стороны.

"На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысячи человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек", — уточнил Шойгу.

Таким образом, киевский режим потерял половину своей армии, указал глава оборонного ведомства.
Кроме того, союзные силы ликвидировали более двух тысяч воюющих на стороне Украины наемников, сейчас в ВСУ осталось чуть больше тысячи иностранных солдат удачи.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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