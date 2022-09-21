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Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу

Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Россия потеряла 5937 человек в спецоперации, заявил Шойгу

Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:38

2022-09-21T09:38

2022-09-21T12:19

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Потери России при проведении специальной военной операции на Украине составили 5937 человек, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны Сергей Шойгу.Министр также высоко оценил работу российских военных медиков, которые успешно спасают жизни раненых солдат."Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Помимо этого, министр рассказал о потерях украинской стороны.Таким образом, киевский режим потерял половину своей армии, указал глава оборонного ведомства.Кроме того, союзные силы ликвидировали более двух тысяч воюющих на стороне Украины наемников, сейчас в ВСУ осталось чуть больше тысячи иностранных солдат удачи.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220921/resurs-1818337186.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу: Россия потеряла 5937 человек в ходе спецоперации ШОЙГУ: ПОТЕРИ ВС РФ В СВО - 5937 ПОГИБШИХ 2022-09-21T09:38 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире