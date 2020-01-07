Путин рассказал о роли российских военных в Сирии

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные в Сирии не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние республики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер 7 января побывал с визитом в Сирии, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Башаром Асадом. Видеозапись выступления президента РФ в командном пункте опубликована пресс-службой Асада.
"Россия, ваши близкие гордятся вами и желают вам всего самого доброго. Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь, в Сирии, вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд, здесь - в Сирии - вы защищаете свой родной дом, не допускаете фильтрации боевиков в Россию и соседние с нами государства", - заявил Путин, обращаясь к военнослужащим.