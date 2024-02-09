В Казахстане вернули масочный режим
В Казахстан возвращается масочный режим
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Мужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.
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"Постановляю <...> обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков", — говорится в документе под названием "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем" (корь, коронавирус COVID-19, грипп)".
Кроме того, населению рекомендуется носить маски в таких местах, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки и во всех видах транспорта.
Постановление вступило в силу с 8 февраля.
Накануне обязательный масочный режим из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" ввели в здании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана. Заседания депутатов будут проходить в онлайн-формате.
По данным казахского Минздрава, в прошлом году в республике зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев COVID-19. Ведомство оценивало эпидемиологическую ситуацию по коронавирусну как стабильную. Что касается кори, то в прошлом году в Казахстане насчитывалось почти 30 тысяч случаев этого заболевания. В начале января Алихан Смаилов, занимавший тогда пост премьер-министра, назвал вспышку кори самой крупной за последние десять лет.