https://ria.ru/20240209/kazakhstan-1926387685.html

В Казахстане вернули масочный режим

В Казахстане вернули масочный режим - РИА Новости, 09.02.2024

В Казахстане вернули масочный режим

В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:56

2024-02-09T11:56

2024-02-09T12:43

в мире

казахстан

алихан смаилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569593997_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_784077da2f584e07d816f0c7310397b0.jpg

АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой."Постановляю <...> обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков", — говорится в документе под названием "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем" (корь, коронавирус COVID-19, грипп)".Кроме того, населению рекомендуется носить маски в таких местах, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки и во всех видах транспорта.Постановление вступило в силу с 8 февраля. Накануне обязательный масочный режим из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" ввели в здании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана. Заседания депутатов будут проходить в онлайн-формате. По данным казахского Минздрава, в прошлом году в республике зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев COVID-19. Ведомство оценивало эпидемиологическую ситуацию по коронавирусну как стабильную. Что касается кори, то в прошлом году в Казахстане насчитывалось почти 30 тысяч случаев этого заболевания. В начале января Алихан Смаилов, занимавший тогда пост премьер-министра, назвал вспышку кори самой крупной за последние десять лет.

https://radiosputnik.ru/20231003/maska-1899960353.html

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алихан смаилов