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В Казахстане вернули масочный режим - РИА Новости, 09.02.2024
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11:56 09.02.2024 (обновлено: 12:43 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/kazakhstan-1926387685.html
В Казахстане вернули масочный режим
В Казахстане вернули масочный режим - РИА Новости, 09.02.2024
В Казахстане вернули масочный режим
В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:56
2024-02-09T12:43
в мире
казахстан
алихан смаилов
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АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.&quot;Постановляю &lt;...&gt; обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков&quot;, — говорится в документе под названием &quot;Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем&quot; (корь, коронавирус COVID-19, грипп)&quot;.Кроме того, населению рекомендуется носить маски в таких местах, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки и во всех видах транспорта.Постановление вступило в силу с 8 февраля. Накануне обязательный масочный режим из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" ввели в здании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана. Заседания депутатов будут проходить в онлайн-формате. По данным казахского Минздрава, в прошлом году в республике зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев COVID-19. Ведомство оценивало эпидемиологическую ситуацию по коронавирусну как стабильную. Что касается кори, то в прошлом году в Казахстане насчитывалось почти 30 тысяч случаев этого заболевания. В начале января Алихан Смаилов, занимавший тогда пост премьер-министра, назвал вспышку кори самой крупной за последние десять лет.
https://radiosputnik.ru/20231003/maska-1899960353.html
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в мире, казахстан, алихан смаилов
В мире, Казахстан, Алихан Смаилов
В Казахстане вернули масочный режим

В Казахстан возвращается масочный режим

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкМужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате
Мужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Мужчина в вагоне поезда метрополитена в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. В Казахстане снова ввели масочный режим в медицинских учреждениях и рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, следует из постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.
«

"Постановляю <...> обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков", — говорится в документе под названием "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем" (корь, коронавирус COVID-19, грипп)".

Кроме того, населению рекомендуется носить маски в таких местах, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки и во всех видах транспорта.
Постановление вступило в силу с 8 февраля.
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Накануне обязательный масочный режим из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" ввели в здании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана. Заседания депутатов будут проходить в онлайн-формате.
По данным казахского Минздрава, в прошлом году в республике зарегистрировали чуть больше 12 тысяч случаев COVID-19. Ведомство оценивало эпидемиологическую ситуацию по коронавирусну как стабильную. Что касается кори, то в прошлом году в Казахстане насчитывалось почти 30 тысяч случаев этого заболевания. В начале января Алихан Смаилов, занимавший тогда пост премьер-министра, назвал вспышку кори самой крупной за последние десять лет.
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