https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

День российской науки

День российской науки - РИА Новости, 08.02.2024

День российской науки

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:32

2024-02-08T02:32

2024-02-08T02:32

справки

россия

день российской науки

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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук". Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России. В СССР День советской науки отмечался в третье воскресенье апреля. Дата была выбрана исходя из того, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года глава советского государства Владимир Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ". Великие ученые, исследователи, просветители, составляющие славу и гордость нашей страны, оказали огромное влияние на всю историю человечества. Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Петр Капица и Лев Ландау, Игорь Курчатов и Сергей Королев, Андрей Сахаров и Жорес Алферов – эти имена знает весь мир. Благодаря русской научной мысли сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в тот период они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева.С 2000 по 2010 годы физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле.Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это лишь малая часть открытий, которая дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке. Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы. От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей. В 2013 году были начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук. В 2018 году был принят закон, который внес изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия. Сегодня развитие науки формируется при содействии государства. В частности, были приняты программные документы, такие как Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", национальный проект "Наука" (2018-2024), ключевые цели которого – обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В последние 20 лет реализация системной политики в области науки и технологий остановила негативные процессы, отток молодых кадров. Благодаря российским ученым созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп и многое другое.Большая работа также ведется в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом России в 2022 году. Для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности. В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции. В ноябре 2020 года в Дубне был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер. В феврале 2021 года на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй самый мощный в мире исследовательский ядерный реактор ПИК, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае того же года запустили токамак Т-15МД (установка для создания магнитного поля с целью проведения внутри него термоядерной реакции) – первую за 20 лет термоядерную установку, построенную в России. Кроме того, в 2021 году, на Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, предназначенный для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников; вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль "Наука", вошедший в состав Международной космической станции; многое сделали в квантовых технологиях; создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии. В 2021 году было спущено на воду первое в России научно-исследовательского судна "Пионер-М" с технологией безэкипажного судовождения. В 2022 году ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода "иммунизация" современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак. Исследователи из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики (НИИЯФ) МГУ имени Ломоносова первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря которому противораковые препараты на его основе станут доступнее. Специалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Университета науки и технологий МИСиС впервые в России создали так называемый четырехкубитный квантовый вычислитель и продемонстрировали на нем точность двухкубитных операций более 97% (кубит – наименьшая единица информации в квантовых устройствах). Работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Разработки ученых в медицине позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины. Первыми в мире были зарегистрированы созданные в России вакцины от Эболы (2018), по профилактике COVID-19 (2020). В 2008 году была учреждена премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Она присуждается за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет пять миллионов рублей.8 февраля 2023 года в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил премии за 2022 год. Лауреатами стали старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов – за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов; ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев – за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути; доценты Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов – за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов; сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко – за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, в России сегодня одна из самых молодых наук в мире. "Почти каждый второй исследователь в нашей стране моложе 40 лет", – отметил он.Свыше 13 лет ключевым инструментом привлечения ведущих ученых в российскую науку является программа мегагрантов. За годы реализации программы создано 345 лабораторий, зарегистрировано около 1,5 тысяч объектов интеллектуальной собственности, а количество статей, входящих в Q1, достигло 2,8 тысяч. В начале 2024 года будет запущен конкурс по обновленным правилам. Размер мегагрантов будет увеличен до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных исследователей.Также открываются молодежные лаборатории. В 2024 году будет создано порядка 900 таких лабораторий, сейчас их 740, и все они сфокусированы на приоритетных направлениях. 86% открытых в 2022 году молодежных лабораторий занимаются новой медициной, микроэлектроникой, новой энергетикой и другими важными сферами.Сегодня российские ученые продолжают славные традиции своих предшественников – развивают перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят молодые кадры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день российской науки