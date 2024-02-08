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Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций
Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 08.02.2024
Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций
Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:01
2024-02-08T20:01
2024-02-08T20:47
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян, Валерий Козлов, Геннадий Месяц. Академика Юрия Осипова удостоили звания Героя труда. В свою очередь, лауреатами премии для молодых ученых стали специалисты в трех областях — математическое моделирование, борьба с насекомыми-вредителями и поиск стратегически значимых металлов. Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева получила премию президента "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Результаты ее исследования важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия. Старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин получил премию за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства. Доцента кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольгу Якубович наградили за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов — золота и платины.
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
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Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук
Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук
2024-02-08T20:01
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PT59M24S
РИА Новости
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россия, владимир путин, лейла адамян, валерий козлов, российская академия наук, день российской науки, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Лейла Адамян, Валерий Козлов, Российская академия наук, День российской науки, Общество
Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций
Путин в Кремле вручил государственные награды и премии для молодых ученых
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян
, Валерий Козлов
, Геннадий Месяц. Академика Юрия Осипова удостоили звания Героя труда.
Путин наградил грамотами видных ученых Академии наук
В свою очередь, лауреатами премии для молодых ученых стали специалисты в трех областях — математическое моделирование, борьба с насекомыми-вредителями и поиск стратегически значимых металлов.
Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева получила премию президента "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Результаты ее исследования важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия.
Старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин получил премию за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства.
Доцента кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета
Ольгу Якубович наградили за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов — золота и платины.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет пять миллионов рублей.
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