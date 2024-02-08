https://ria.ru/20240208/nagrady-1926259032.html

Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций

Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 08.02.2024

Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:01

2024-02-08T20:01

2024-02-08T20:47

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым в области науки и инноваций за 2023 год. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян, Валерий Козлов, Геннадий Месяц. Академика Юрия Осипова удостоили звания Героя труда. В свою очередь, лауреатами премии для молодых ученых стали специалисты в трех областях — математическое моделирование, борьба с насекомыми-вредителями и поиск стратегически значимых металлов. Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева получила премию президента "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Результаты ее исследования важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия. Старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин получил премию за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства. Доцента кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольгу Якубович наградили за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов — золота и платины.

https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html

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Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук 2024-02-08T20:01 true PT59M24S

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, лейла адамян, валерий козлов, российская академия наук, день российской науки, общество