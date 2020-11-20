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Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов
Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:01
2020-11-20T12:35
ника
дмитрий чернышенко
космос - риа наука
михаил мишустин
объединенный институт ядерных исследований
андрей воробьев
дубна
московская область (подмосковье)
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ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.В ней также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.Мишустин выслушал доклад первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, осмотрел вместе с ним промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. После чего глава кабмина и губернатор Подмосковья в торжественной обстановке нажали на планшете кнопку, символизирующую запуск. Затем Мишустин поздравил разработчиков с запуском нового ускорителя.Премьер также пообщался с молодыми учеными, принимающими участие в реализации проекта. Он, в частности, спросил у них из каких они регионов и в каких вузах учились. "Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки", - сказал глава кабмина. Он добавил, что научное наставничество молодых ученых необходимо, и это будет учтено при доработке нацпроекта по развитию науки.
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ника, дмитрий чернышенко, космос - риа наука, михаил мишустин, объединенный институт ядерных исследований, андрей воробьев, дубна, московская область (подмосковье)

Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов

12:01 20.11.2020 (обновлено: 12:35 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
В ней также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Мишустин выслушал доклад первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, осмотрел вместе с ним промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. После чего глава кабмина и губернатор Подмосковья в торжественной обстановке нажали на планшете кнопку, символизирующую запуск. Затем Мишустин поздравил разработчиков с запуском нового ускорителя.
Премьер также пообщался с молодыми учеными, принимающими участие в реализации проекта. Он, в частности, спросил у них из каких они регионов и в каких вузах учились. "Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки", - сказал глава кабмина. Он добавил, что научное наставничество молодых ученых необходимо, и это будет учтено при доработке нацпроекта по развитию науки.
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НИКАДмитрий ЧернышенкоКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинОбъединенный институт ядерных исследованийАндрей ВоробьевДубнаМосковская область (Подмосковье)
 
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