Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов
12:01 20.11.2020 (обновлено: 12:35 20.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне
ДУБНА (Московская область), 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов - бустер. Церемония состоялась в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.
В ней также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Мишустин выслушал доклад первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, осмотрел вместе с ним промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. После чего глава кабмина и губернатор Подмосковья в торжественной обстановке нажали на планшете кнопку, символизирующую запуск. Затем Мишустин поздравил разработчиков с запуском нового ускорителя.
Премьер также пообщался с молодыми учеными, принимающими участие в реализации проекта. Он, в частности, спросил у них из каких они регионов и в каких вузах учились. "Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки", - сказал глава кабмина. Он добавил, что научное наставничество молодых ученых необходимо, и это будет учтено при доработке нацпроекта по развитию науки.