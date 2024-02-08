https://ria.ru/20240208/upadok-1926198324.html

Путин поздравил россиян с Днем науки

Путин поздравил россиян с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2024

Путин поздравил россиян с Днем науки

Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:49

2024-02-08T15:49

2024-02-08T16:02

наука

наука

день российской науки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки."Мы по традиции проводим заседание нашего Совета в День российской науки. Он уставлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых, и конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что "300 лет - это такая значимая круглая дата", глава государства подчеркнул, что вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения национальных целей, повышения качества жизни людей, безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности.

https://ria.ru/20240208/putin-1926136794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, день российской науки