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Путин поздравил россиян с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
15:49 08.02.2024 (обновлено: 16:02 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/upadok-1926198324.html
Путин поздравил россиян с Днем науки
Путин поздравил россиян с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поздравил россиян с Днем науки
Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:49
2024-02-08T16:02
наука
наука
день российской науки
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки."Мы по традиции проводим заседание нашего Совета в День российской науки. Он уставлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых, и конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что "300 лет - это такая значимая круглая дата", глава государства подчеркнул, что вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения национальных целей, повышения качества жизни людей, безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности.
https://ria.ru/20240208/putin-1926136794.html
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наука, день российской науки
Наука, Наука, День российской науки
Путин поздравил россиян с Днем науки

Путин поздравил российских ученых с Днем науки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки.
"Мы по традиции проводим заседание нашего Совета в День российской науки. Он уставлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых, и конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что "300 лет - это такая значимая круглая дата", глава государства подчеркнул, что вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения национальных целей, повышения качества жизни людей, безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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