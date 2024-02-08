https://ria.ru/20240208/upadok-1926198324.html
Путин поздравил россиян с Днем науки
Путин поздравил россиян с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поздравил россиян с Днем науки
Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:49
2024-02-08T15:49
2024-02-08T16:02
наука
наука
день российской науки
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки."Мы по традиции проводим заседание нашего Совета в День российской науки. Он уставлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых, и конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что "300 лет - это такая значимая круглая дата", глава государства подчеркнул, что вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения национальных целей, повышения качества жизни людей, безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности.
https://ria.ru/20240208/putin-1926136794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, день российской науки
Наука, Наука, День российской науки
Путин поздравил россиян с Днем науки
Путин поздравил российских ученых с Днем науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ученых и граждан РФ с Днем российской науки.
"Мы по традиции проводим заседание нашего Совета в День российской науки. Он уставлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. Прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых, и конечно, всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что "300 лет - это такая значимая круглая дата", глава государства подчеркнул, что вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения национальных целей, повышения качества жизни людей, безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности.
Путин в Кремле вручит госнаграды ученым и премии в области науки