https://ria.ru/20240208/premii-1926275481.html

Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии

Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии - РИА Новости, 08.02.2024

Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии

Ко Дню российской науки губернатор Александр Дрозденко отметил премиями ученых Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:18

2024-02-08T22:18

2024-02-08T22:18

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

владимир васильев

день российской науки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ко Дню российской науки губернатор Александр Дрозденко отметил премиями ученых Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. В номинации "За достижения в области высоких технологий" присуждена премия заместителю начальника отдела по научной работе "НИИ оптико–электронного приборостроения", кандидату технических наук Владимиру Васильеву за результаты многолетней научной деятельности по созданию и модернизации оптико-технического оборудования. Премия "За достижения в области фундаментальных исследований" присуждена заведующему научно-исследовательской лабораторией клеточной биотехнологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Валерию Терлецкому. Он разработал новую научную идею, позволяющую выявлять на птицефабриках Ленинградской области и других регионов России пути распространения инфекций. Еще одна премия присуждена ведущему научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" – филиала ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха" Елене Пасынковой за многолетние исследования технологий возделывания зерновых культур на сложных почвах Нечерноземья. Также премия присуждена ведущему научному сотруднику ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского института" Алексею Фомину за разработку программного обеспечения для моделирования экспериментов на атомных реакторах. Три премии губернатора распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу. Так, награждена младший научный сотрудник института ядерной физики им. Б.П. Константинова Алена Копытова за разработку новых препаратов для терапии болезни Гоше и болезни Паркинсона. Два сотрудника ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" Андрей Тимчук и Нарек Нерсесян отмечены за исследования в области безопасности работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, александр дрозденко, владимир васильев, день российской науки