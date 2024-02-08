Рейтинг@Mail.ru
Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
22:18 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/premii-1926275481.html
Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии
Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии - РИА Новости, 08.02.2024
Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии
Ко Дню российской науки губернатор Александр Дрозденко отметил премиями ученых Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:18
2024-02-08T22:18
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
владимир васильев
день российской науки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638305_0:155:3150:1927_1920x0_80_0_0_271ebd7ace5edbc2922d7e7c83801d30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ко Дню российской науки губернатор Александр Дрозденко отметил премиями ученых Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. В номинации "За достижения в области высоких технологий" присуждена премия заместителю начальника отдела по научной работе "НИИ оптико–электронного приборостроения", кандидату технических наук Владимиру Васильеву за результаты многолетней научной деятельности по созданию и модернизации оптико-технического оборудования. Премия "За достижения в области фундаментальных исследований" присуждена заведующему научно-исследовательской лабораторией клеточной биотехнологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Валерию Терлецкому. Он разработал новую научную идею, позволяющую выявлять на птицефабриках Ленинградской области и других регионов России пути распространения инфекций. Еще одна премия присуждена ведущему научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" – филиала ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха" Елене Пасынковой за многолетние исследования технологий возделывания зерновых культур на сложных почвах Нечерноземья. Также премия присуждена ведущему научному сотруднику ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского института" Алексею Фомину за разработку программного обеспечения для моделирования экспериментов на атомных реакторах. Три премии губернатора распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу. Так, награждена младший научный сотрудник института ядерной физики им. Б.П. Константинова Алена Копытова за разработку новых препаратов для терапии болезни Гоше и болезни Паркинсона. Два сотрудника ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" Андрей Тимчук и Нарек Нерсесян отмечены за исследования в области безопасности работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
https://ria.ru/20240208/nagrady-1926259032.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638305_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_8688b1d9667519067820dfaa345a13cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, владимир васильев, день российской науки
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Васильев, День российской науки

Ученым Ленинградской области вручили губернаторские премии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Ко Дню российской науки губернатор Александр Дрозденко отметил премиями ученых Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
В номинации "За достижения в области высоких технологий" присуждена премия заместителю начальника отдела по научной работе "НИИ оптико–электронного приборостроения", кандидату технических наук Владимиру Васильеву за результаты многолетней научной деятельности по созданию и модернизации оптико-технического оборудования. Премия "За достижения в области фундаментальных исследований" присуждена заведующему научно-исследовательской лабораторией клеточной биотехнологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Валерию Терлецкому. Он разработал новую научную идею, позволяющую выявлять на птицефабриках Ленинградской области и других регионов России пути распространения инфекций.
III Конгресс молодых ученых
День российской науки
Вчера, 02:32
Еще одна премия присуждена ведущему научному сотруднику НИИ сельского хозяйства "Белогорка" – филиала ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха" Елене Пасынковой за многолетние исследования технологий возделывания зерновых культур на сложных почвах Нечерноземья.
Также премия присуждена ведущему научному сотруднику ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского института" Алексею Фомину за разработку программного обеспечения для моделирования экспериментов на атомных реакторах.
Три премии губернатора распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу. Так, награждена младший научный сотрудник института ядерной физики им. Б.П. Константинова Алена Копытова за разработку новых препаратов для терапии болезни Гоше и болезни Паркинсона.
Два сотрудника ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" Андрей Тимчук и Нарек Нерсесян отмечены за исследования в области безопасности работы ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
Путин на торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин в Кремле вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций
Вчера, 20:01
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВладимир ВасильевДень российской науки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала