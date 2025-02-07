День российской науки 2026: дата, история и традиции праздника

Москва – РИА Новости. День науки – это профессиональный праздник научного работника в России. Какого числа отмечается, когда будет в 2026 году и что происходит в эту дату – в материале РИА Новости.

Когда отмечается день российской науки в 2026 году

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

В 2026 году 8 февраля выпадает на воскресенье.

История праздника

Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.

История праздника и российской науки помнит великих ученых, исследователей, просветителей, составляющих славу и гордость нашей страны. Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Петр Капица и Лев Ландау, Игорь Курчатов и Сергей Королев, Андрей Сахаров и Жорес Алферов – эти имена знает весь мир. Благодаря русской научной мысли сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.

В СССР День советской науки отмечался в третье воскресенье апреля. Дата была выбрана исходя из того, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года глава советского государства Владимир Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ".

Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в тот период они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева.

В 2018 году был принят закон , который внес изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия.

Большая работа также ведется в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом России в 2022 году. Для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы, популяризации научной и инновационной деятельности.

Хронология ключевых событий Дата Событие 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Петр I подписал указ об основании Академии наук и художеств, это было первое государственное научное учреждение 27 декабря 1725 года Официальное открытие Академии наук 1803 год Утвержден новый регламент Императорской Академии наук, определил структуру и деятельность и ознаменовал продолжение развития науки 1836 год Принят устав Санкт-Петербургской академии наук, который регламентировал деятельность академии как главного научного центра России 1925 год После переходного периода преобразована в Академию наук СССР (АН СССР), стала высшим научным центром Советского Союза 1991 год Академия наук СССР вновь преобразована в Российскую академию наук (РАН), стала высшим научным учреждением России, объединила институты и ученых РСФСР 7 июня 1999 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 717 об установлении "Дня российской науки" 8 февраля 2026 года (воскресенье) Всероссийский праздник День российской науки в 2026 году

Как отмечают

Традиции празднования Дня российской науки Мероприятия Подробно о мероприятии Конференции и форумы Всероссийские научно-практические конференции, слеты молодых ученых, защиты диссертаций, круглые столы Награждения, премии Премии президента РФ, правительства РФ, региональные премии, государственные награды, почетные звания Гранты и конкурсы для молодых ученых Государственные и региональные гранты, Конкурс на соискание медалей РАН, конкурсы вузов Мероприятия для студентов и школьников Студенческие и школьные конференции, презентации научных проектов, защиты научных работ, научные викторины, экскурсии в лаборатории Популяризация науки для широких слоев населения Научные шоу (например, “Научная елка” для дошкольников), эксперименты для детей и взрослых, выставки научных достижений, научные фестивали Мероприятия в СМИ Интервью с учеными, статьи и достижениях российской науки, тематические квизы и конкурсы Официальные мероприятия в учреждениях Торжественные праздничные собрания с награждением в государственных учреждениях, в вузах, в РАН

В 2008 году была учреждена премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Она присуждается за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

В начале февраля, в преддверии праздника, в Кремле президент РФ Владимир Путин вручает премии молодым ученым. Сумма премии составляет 5 миллионов рублей. Лауреатами 2025 года стали трое ученых

Елена Корочкина , доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России);

, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России); Вадим Попков , кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, и Кирилл Мартинсон, кандидат химических наук, старший научный сотрудник того же учреждения (за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники);

, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, и Кирилл Мартинсон, кандидат химических наук, старший научный сотрудник того же учреждения (за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники); Наталья Черкашина, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова (за создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов).

По словам заместителя министра науки и высшего образования Дениса Секиринского, в России сегодня одна из самых молодых наук в мире.

"Почти каждый второй исследователь в нашей стране моложе 40 лет", – отметил он.

© Фото : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых учёных © Фото : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых учёных

Поздравления

С Днем науки принято поздравлять людей, связанных с научной сферой в России.

Кого поздравляют с Днем науки? Категории Представители Преподаватели Профессора университетов, доценты, старшие преподаватели, ассистенты Исследователи научные сотрудники НИИ, лаборанты Молодые ученые аспиранты, докторанты, магистранты, студенты, занимающиеся научной деятельностью Сотрудники организаций РАН, НИИ, университеты, научные центры, лаборатории, обсерватории

Что подарить на День науки

На День российской науки хорошими подарками для научного работника могут стать предметы, связанные с интересами и деятельностью учёных или студентов.

Собрали список неочевидных подарков на День науки:

научно-популярные книги и журналы, в том числе подписка на научные журналы в формате онлайн;

гаджеты и оборудование для экспериментов: например, микроскоп, набор для химии или физики;

настольные лампы необычных видов и конфигураций, например, со встроенным внешним зарядным устройством;

пазлы и головоломки с научной тематикой;

тематические канцелярские принадлежности и мелкие электронные девайсы;

настольные игры, связанные с наукой и логикой.

Также подойдут памятные сертификаты на посещение научных музеев, выставок, вебинаров и лекций.

© iStock.com / Buzun Maksimilian Светящаяся мышь © iStock.com / Buzun Maksimilian Светящаяся мышь

Интересные факты

С 2000 по 2010 годы физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне впервые синтезировали шесть самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118.

Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде.

Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ.

Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя.

В ноябре 2020 года в Дубне был запущен в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА), сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер.

В феврале 2021 года на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй самый мощный в мире исследовательский ядерный реактор ПИК, генерирующий поток нейтронов.

В основном комплексе Курчатовского института в мае того же года запустили токамак Т-15МД (установка для создания магнитного поля с целью проведения внутри него термоядерной реакции) – первую за 20 лет термоядерную установку, построенную в России.

В 2022 году ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода "иммунизация" современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак.