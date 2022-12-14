https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

Главные события 2022 года в российской науке

Главные события 2022 года в российской науке - РИА Новости, 14.12.2022

Главные события 2022 года в российской науке

Российские ученые, как и вся страна, в нынешнем году начали работать в новых условиях. Санкции, введенные против России, осложнили исследователям доступ к... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

наука

технологии

александр сергеев (ран)

геннадий красников

владимир путин

россия

калининградская область

таманский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779805786_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_56bcb45aae8c58f85070c80a4cb5dbd3.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские ученые, как и вся страна, в нынешнем году начали работать в новых условиях. Санкции, введенные против России, осложнили исследователям доступ к необходимым приборам и реагентам, к базам научной информации, но государство принимает активные меры по поддержке науки, реализует новые инициативы по привлечению в нее талантливой молодежи.Приоритетом отечественного сектора исследований и разработок обозначено обеспечение технологического суверенитета страны по ключевым направлениям. А проекты, которые могут обеспечить потребности российской экономики в условиях санкций, получат первоочередную поддержку. Кроме того, намечено сохранить объемы расходов из казны на исследования и разработки.Эффективность этих бюджетных расходов должна будет с помощью научной экспертизы определять Российская академия наук. В нынешнем году сменился глава РАН – вместо Александра Сергеева им был избран генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.Целям привлечения в российскую науку молодых талантов будут служить мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного в апреле президентом России Владимиром Путиным. Как отмечают специалисты, эти проекты запланировано выполнять таким образом, чтобы найти и "вырастить" лидеров новых научных направлений.В нынешнем году российские ученые сообщали о результатах, имеющих серьезное значение с точки зрения их практического внедрения в разных областях.Сверхпрочные сталиСпециалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали новые теплостойкие высокопрочные конструкционные стали с повышенными характеристиками прочности, усталостной долговечности и жаропрочности, а также технологии их производства, термической и химико-термической обработки.Материалы созданы для решения вопроса длительного ресурса работы деталей планера и двигателя, в том числе валов газотурбинных двигателей и деталей подшипников.Сотрудники ВИАМ также разработали серийную технологию трехмерной печати лопаток для вертолетных двигателей. Традиционная технология из-за своей сложности неизбежно приводила к достаточно высокой доле брака, который теперь практически исключен. При этом время изготовления одного моторкомплекта лопаток уменьшилось со 120 до 20 дней. Опытные партии лопаток успешно прошли стендовые и ресурсные испытания в составе двигателя.Ядерные "пули" против ракаИсследователи из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики (НИИЯФ) МГУ имени Ломоносова первыми в мире разработали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177, благодаря которому противораковые препараты на его основе станут доступнее. Лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения. Химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ научились получать лютеций-177 фотоядерным методом, при котором мишень из оксида гафния облучалась так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов.А в Курчатовском институте придумали, как эффективнее и притом доступнее получать другой медицинский радионуклид тербий-155. Новый способ доступен на множестве ускорителей - циклотронов, не требует дорогостоящих материалов и методик, и позволяет получать очень чистый продукт."Иммунитет" от кибератакУченые из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали систему защиты от кибератак, в основе которой лежит своего рода "иммунизация" современной информационной инфраструктуры для защиты от кибератак.Суть новой разработки в том, что в ответ на каждое несанкционированное действие система автоматически вырабатывает симметричный ответ, нейтрализующий ущерб от атаки на критически важные узлы или уменьшающий его. Причем использование механизмов искусственного интеллекта дает возможность оптимизировать выбор наиболее подходящих сценариев ответа на атаку.Перспективный материал для аккумуляторовЕще одни новые материалы, разработанные в России, могут способствовать переходу электротранспорта и систем хранения энергии с литий-ионных на натрий-ионные аккумуляторы.Специалисты МГУ и Сколтеха разработали материал на основе фторидофосфата натрия-ванадия с особой кристаллической решеткой. Как показали испытания, изготовленные из этого материала катоды обеспечивают рекордную на сегодняшний день энергоемкость натрий-ионного аккумулятора, на 10-15% по сравнению с другими материалами, что открывает широкие возможности для более широкого внедрения такой безлитиевой технологии. Причем катоды из нового материала могут работать при сравнительно низких температурах, что, в частности, актуально с точки зрения применения накопителей энергии в холодных регионах России.Робот-хирургСпециалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН создали робота-хирурга для проведения операций в брюшной полости. Эта разработка дешевле и функциональнее зарубежных аналогов, отмечают ее авторы.Ожидается, что операции, проводимые такими роботами, будут совершенно безопасны, повысят качество лечения и притом снизят число рецидивов, вдобавок пациенты будут меньше времени находиться в больницах. Важно, что, по оценкам ученых, стоимость операции будет соизмерима с выплатами по системе обязательного медицинского страхования – иначе говоря, пациенты в России смогут оперироваться практически бесплатно.Новый взгляд на катализаторыИсследователи из Санкт-Петербургского государственного университета нашли ключевой фактор, влияющий на активность катионных органических катализаторов — соединений, которые, как считается, позволят перейти к экологически чистому химическому производству - например, лекарственных препаратов.Оказалось, что для действия этих катализаторов важна их способность создавать электростатическое поле, которое притягивает электроны в реагирующих друг с другом молекулах. Полученные питерскими учеными результаты помогут более точно "настраивать" структуру и свойства таких катализаторов, что в свою очередь расширит область их применения.Высокоэффективные квантовые вычисленияУченые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Университета науки и технологий МИСиС впервые в России создали так называемый четырехкубитный квантовый вычислитель и продемонстрировали на нем точность двухкубитных операций более 97% (кубит – наименьшая единица информации в квантовых устройствах). Столь высокоэффективные квантовые операции стали уникальным достижением для российских квантовых технологий.В эксперименте использовалась разработанная и изготовленная сотрудниками МФТИ сверхпроводниковая интегральная квантовая микросхема. При ее создании были отработаны важные особенности технологического процесса, что позволило существенно улучшить ключевые характеристики кубитов.Как отмечают ученые, результаты эксперимента показали, что достигнутый уровень развития технологии и экспериментальной базы достаточен для создания среднемасштабных квантовых устройств без коррекции ошибок. Следующим этапом совместного проекта станет разработка и испытания 8-кубитных симуляторов и процессоров.Находки археологовНо за исследованиями, имеющими прикладную направленность, не теряются фундаментальные земные, а точнее, "подземные" достижения - речь о результатах работ отечественных археологов. В 2022 году их ждали любопытные находки.В частности, в Калининградской области впервые была обнаружена печать Владимира Мономаха, эта находка расширяет представления ученых о культурных и политических взаимоотношениях между пруссами и Древней Русью времен Средневековья.Фанагорийская археологическая экспедиция в ходе раскопок на Таманском полуострове Кубани минувшим летом обнаружила захоронение, предположительно, жрицы богини Афродиты, а также иранский меч, свидетельствующий об активном участии древней Фанагории в политических процессах в регионе.А в Астраханской области удалось найти мощный культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата.Уникальная ледовая платформаРоссийская инфраструктура для арктических исследований в уходящем году пополнилась уникальной, первой в мире ледостойкой платформой "Северный полюс". Осенью это судно вышло в первый рейс и начало работу. Таким образом, Россия спустя почти десять лет возобновила регулярные научные наблюдения в Северном Ледовитом океане.Платформа предназначена для круглогодичных экспедиций. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Полученные результаты, в частности, позволят обновить государственные геологические карты Арктики. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги, и ученые разбивали обитаемые станции на ледниках.

https://ria.ru/20221212/tpu-1837427358.html

https://ria.ru/20221214/son-1838429532.html

https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html

https://ria.ru/20220407/sputnik-1782219261.html

https://ria.ru/20221214/miigaik-1838386346.html

https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html

https://ria.ru/20221212/spetszona-1837944039.html

https://ria.ru/20221213/tusur-1838004212.html

https://ria.ru/20220718/miigaik-1802733263.html

https://ria.ru/20221214/tusur-1838104768.html

россия

калининградская область

таманский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, александр сергеев (ран), геннадий красников, владимир путин, россия, калининградская область, таманский полуостров, российская академия наук, курчатовский институт, московский физико-технический институт, наука, космос - риа наука