https://ria.ru/20240204/volodin-1925301789.html

Самые яркие цитаты Володина: про Путина, Россию и не ту дверь

Самые яркие цитаты Володина: про Путина, Россию и не ту дверь - РИА Новости, 04.02.2024

Самые яркие цитаты Володина: про Путина, Россию и не ту дверь

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, которому в воскресенье исполняется 60 лет, известен своими запоминающимися высказываниями, некоторые из его цитат даже стали РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:35

2024-02-04T10:35

2024-02-04T10:35

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, которому в воскресенье исполняется 60 лет, известен своими запоминающимися высказываниями, некоторые из его цитат даже стали крылатыми фразами. РИА Новости к юбилею политика собрали самые яркие из них. Есть Путин - есть Россия Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через 7 лет, в 2021 году Володин уже возглавляя Государственную думу отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет". О США и Байдене Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене. В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много. "Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", - отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк". "Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", - заявлял Володин. В декабре 2022 года спикер Госдумы комментировал подписанный Байденом закон о легализации однополых браков и сказал, что "обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США". О политиках и клоунахЯрко отзывался Володин и о других западных политиках, например о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн. "Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала – по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", - сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток". В мае прошлого года президентов Франции и США Эммануэля Микрона и Джо Байдена, а также Владимира Зеленского, канцлера Германии Олафа Шольца Володин называл "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном". Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось". Володин о Зеленском Не менее ярко отзывался спикер нижней палаты парламента и о Владимире Зеленском и проводимой им политике. "Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", - отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине. В августе 2023 года Володин предрекал судьбу украинского лидера, сравнивая его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. "Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково – от них избавляются. Зеленский – следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - говорил Володин. Володин о политике Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике, одно из них о том, что политика - это не "собес". "Политика, так же как и бизнес – не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные, и тот, кто не опытен", - говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства. Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене. "Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", - подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года. Открыл не ту дверь Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой" вечеринке в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".

https://ria.ru/20240204/volodin-1924990482.html

https://ria.ru/20231216/ssha-1916104181.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941848.html

https://ria.ru/20230801/volodin-1887520190.html

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

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Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф